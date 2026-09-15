Cạnh tranh Mitsubishi Xpander, MPV 7 chỗ của Suzuki giá 490 triệu đồng, có bản hybrid, thiết kế khỏe khoắn, trang bị xịn

Vì sao giá lăn bánh Kia Carens giảm sốc, MPV 7 chỗ rẻ hơn cả Honda City, Hyundai Accent? GĐXH - Giá lăn bánh Kia Carens đang vô cùng lợi thế do có ưu đãi tới 20 triệu đồng, tức rẻ hơn sedan hạng B - Honda City tại thị trường Việt Nam.

MPV 7 chỗ của Suzuki có bản hybrid, thiết kế khỏe khoắn, trang bị xịn

Suzuki Ertiga GLX AT - Hybrid Sport với giá bán quy đổi chỉ 490 triệu tại thị trường Philippines. Ảnh: Tổng hợp

Suzuki Philippines vừa giới thiệu phiên bản Ertiga GLX AT - Hybrid Sport, bổ sung diện mạo thể thao và cá tính hơn cho mẫu MPV gia đình. Bên cạnh loạt chi tiết ngoại thất được làm mới, xe vẫn duy trì những ưu điểm quen thuộc về tính thực dụng, khả năng vận hành linh hoạt và đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng.

Theo Tạp chí Người quan sát, Ertiga GLX AT - Hybrid Sport được định hướng tới nhiều nhóm khách hàng, từ các gia đình, người trẻ đi làm đến những người thường xuyên di chuyển. Mẫu MPV có thể đảm nhiệm nhiều nhu cầu, từ đi làm, đưa đón người thân, mua sắm đến những chuyến du lịch cuối tuần hoặc hành trình đường dài.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của phiên bản mới nằm ở gói nâng cấp ngoại thất theo phong cách thể thao. Suzuki trang bị cánh lướt gió dưới cản trước (Front Under Spoiler), cánh lướt gió hai bên thân xe (Side Under Spoiler), cánh lướt gió dưới cản sau (Rear Under Spoiler) và cánh lướt gió phía trên đuôi xe (Rear Upper Spoiler).

Sự xuất hiện của các chi tiết này giúp tổng thể Ertiga trở nên khỏe khoắn, năng động hơn, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho kiểu dáng vốn đề cao tính thực dụng của một mẫu MPV gia đình.

Bên cạnh bộ bodykit, Ertiga GLX AT - Hybrid Sport còn được nhận diện bằng logo Suzuki Sport. Chi tiết này góp phần tạo sự khác biệt cho phiên bản mới so với các cấu hình Ertiga tiêu chuẩn, đồng thời hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách thể thao.

Nhiều thay đổi để ngoại thất xe trở nên thể thao, cá tính hơn. Ảnh: Tổng hợp

Dù được bổ sung nhiều chi tiết ngoại thất, phiên bản Hybrid Sport vẫn giữ lại định hướng thiết kế thực dụng vốn có của Ertiga. Những thay đổi chủ yếu tập trung vào diện mạo, giúp mẫu MPV có thêm cá tính mà không làm mất đi đặc trưng của một mẫu xe phục vụ gia đình.

Mặt trước tạo điểm nhấn, phù hợp với nhóm khách hàng gia đình. Ảnh: Tổng hợp

Suzuki Philippines cung cấp Ertiga GLX AT - Hybrid Sport với hai tùy chọn màu ngoại thất gồm Magma Gray Metallic và Snow White Pearl. Trong đó, Magma Gray Metallic tạo cảm giác mạnh mẽ, hiện đại, còn Snow White Pearl mang đến vẻ ngoài thanh lịch và phù hợp với nhiều nhóm khách hàng.

Không chỉ hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày, Ertiga GLX AT - Hybrid Sport còn được phát triển để đáp ứng những chuyến đi xa. Không gian sử dụng và khả năng chở người, hành lý giúp mẫu xe có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, từ phương tiện phục vụ công việc đến xe gia đình cho các chuyến du lịch.

Giá MPV 7 chỗ Suzuki Ertiga GLX AT - Hybrid Sport

Tại Philippines, Ertiga GLX AT - Hybrid Sport có giá niêm yết 1.199.000 peso, tương đương khoảng 490 triệu đồng.

Với nhóm khách hàng trẻ, phiên bản mới mang đến lựa chọn đáng chú ý khi kết hợp kiểu dáng thể thao với tính thực dụng đặc trưng của Ertiga. Đây cũng là cách Suzuki mở rộng sức hút của dòng MPV này tới những người dùng không chỉ quan tâm đến khả năng chuyên chở mà còn đề cao yếu tố phong cách.

Thông qua Ertiga GLX AT - Hybrid Sport, Suzuki Philippines tiếp tục theo đuổi triết lý “By Your Side”, hướng đến những mẫu xe có khả năng đồng hành cùng người dùng trong nhiều hoàn cảnh. Phiên bản mới là sự kết hợp giữa diện mạo thể thao, tính thực dụng và sự linh hoạt, phù hợp cho cả nhu cầu sử dụng thường nhật lẫn những hành trình dài.

Theo Suzuki Việt Nam, tại Việt Nam hiện chỉ có Suzuki Ertiga Hybrid MT (Số sàn): 538 – 539 triệu đồng; Suzuki Ertiga Hybrid AT (Số tự động): 608 – 609 triệu đồng và Suzuki Ertiga Hybrid Sport Limited: 678 triệu đồng.

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

MPV 7 chỗ Honda BR-V

Honda BR-V

Giá xe Honda BR-V tại Việt Nam hiện dao động từ 629 triệu đến 705 triệu VNĐ cho 2 phiên bản. Hiện Honda đang ưu đãi tới 50% phí trước bạ cho BR-V.

Honda BR-V là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình đang tìm kiếm mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tương thích với xăng sinh học E10.

Hiện mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, giá bán lần lượt 582 triệu đồng và 642 triệu đồng. BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, động cơ trên Honda BR-V hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng chỉ số octan yêu cầu. Đây là một lợi thế khi Việt Nam đang từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 - 6,7 lít/100 km, BR-V còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING hiện đại.

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

MPV Mitsubishi Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện mẫu MPV này đang có gói ưu đãi tài chính lên tới 80 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn.

Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên nổi bật nhờ doanh số ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.

Mẫu xe hiện có giá bán từ 560 triệu đồng, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại cùng khoảng sáng gầm từ 205 - 225 mm, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Đáng chú ý, Mitsubishi xác nhận dòng xe này hoàn toàn tương thích với nhiên liệu E10. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng khi loại xăng sinh học mới được mở rộng trên thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh khả năng thích ứng với E10, Xpander còn được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và loạt tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo.

MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer





Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường khi đang ưu đãi tới 107 triệu đồng. Giá xe Hyundai Stargazer sau ưu đãi chỉ còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 508 triệu đồng với bản cao cấp nhất.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại mang hơi hướng SUV, khoảng sáng gầm 205 mm cùng không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 người ngồi.

Sức mạnh của Stargazer đến từ động cơ Smartstream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Ngoài khả năng tương thích với E10, Stargazer còn gây ấn tượng nhờ màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây và gói an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp.