Xe số 110cc nhập từ Thái Lan giá 19 triệu đồng, thiết kế cổ điển, siêu tiết kiệm xăng về Việt Nam sẽ ra sao?

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Xe số 110cc nhập từ Thái Lan thiết kế cổ điển, siêu tiết kiệm xăng





Xe máy GPX POPz 110

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán, xe số 110cc GPX POPz 110 là một trong những lựa chọn đáng chú ý ở nhóm xe máy số phong cách cổ điển khi sở hữu kiểu dáng lấy cảm hứng từ những mẫu Cub quen thuộc.

Bên cạnh ngoại hình retro, mẫu xe đến từ Thái Lan còn được trang bị động cơ 109cc, phun xăng điện tử, hệ thống chiếu sáng LED và phanh đĩa trước. Một chi tiết khá thực dụng là yên sau có thể tháo rời để chuyển thành khu vực chở hàng khi cần thiết.

Ấn tượng đầu tiên trên GPX POPz 110 đến từ phong cách thiết kế.

Mẫu xe máy sử dụng cấu trúc đặc trưng của dòng underbone cổ điển với đèn pha tròn, tay lái đặt cao, phần yếm trước kéo dài và thân xe tương đối gọn. Cách tạo hình này khiến POPz 110 dễ gợi liên tưởng tới những chiếc Honda Super Cub, dù đây là sản phẩm của GPX.

Ấn tượng đầu tiên trên GPX POPz 110 đến từ phong cách thiết kế.

Ở phiên bản được giới thiệu, xe có 5 lựa chọn màu gồm British Green (xanh), Vermillion Orange (cam), Candice Red (đỏ), Satin Silver (xám bạc) và Cavyn Super Black (đen).

POPz 110 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.880 x 745 x 1.070 mm. Chiều cao yên ở mức 760 mm, trong khi trọng lượng xe khoảng 100 kg. Những thông số này giúp chiếc xe duy trì đặc trưng tương đối nhỏ gọn của một phương tiện hướng tới nhu cầu đi lại hàng ngày.

Hệ thống chiếu sáng cũng là điểm được hiện đại hóa so với phong cách cổ điển bên ngoài.

Đèn pha, đèn hậu và đèn tín hiệu đều sử dụng công nghệ LED. Phía sau tay lái là cụm đồng hồ bán kỹ thuật số. Cách kết hợp giữa hiển thị hiện đại và tạo hình retro giúp POPz 110 không quá "cổ" khi sử dụng hàng ngày.

Một chi tiết tạo điểm nhấn khác là bộ yên Flexi Seat, sử dụng bề mặt màu nâu tương phản với thân xe.

Động cơ 109cc, phun xăng điện tử Delphi

Đáng chú ý, phần yên dành cho người ngồi sau có thể tháo ra. Sau khi tháo yên, khu vực phía sau có thể được tận dụng thành baga để chở đồ.

Cách bố trí này giúp chiếc xe linh hoạt hơn giữa nhu cầu chở hai người và vận chuyển một số vật dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Phía trước còn có baga phụ, cho phép người dùng lắp thêm giỏ chứa đồ nếu cần.

Cung cấp sức mạnh cho GPX POPz 110 là động cơ xi-lanh đơn dung tích 109cc, 4 kỳ, SOHC và làm mát bằng không khí. Đáng chú ý, xe sử dụng hệ thống phun xăng điện tử FI do Delphi cung cấp thay vì chế hòa khí.

Theo thông tin được cung cấp, hệ thống động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Bình nhiên liệu có dung tích 4 lít và có thể sử dụng xăng RON 92 hoặc RON 95 phù hợp theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

GPX còn trang bị cho POPz 110 bộ truyền động xích DID 428D.

Ngoài nút khởi động điện, xe vẫn giữ cần đạp khởi động. Đây là chi tiết ngày càng ít xuất hiện trên những mẫu xe máy hiện đại nhưng vẫn có giá trị trong một số tình huống, đặc biệt khi hệ thống điện gặp vấn đề.

Ống xả được thiết kế theo phong cách cổ điển, kết hợp tấm chắn nhiệt mạ sáng bên ngoài nhằm hạn chế khả năng người sử dụng tiếp xúc trực tiếp với khu vực nhiệt độ cao.

Thông tin được cung cấp chưa nêu cụ thể công suất tối đa, mô-men xoắn hay mức tiêu thụ nhiên liệu của POPz 110. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để so sánh trực tiếp hiệu suất của xe với Honda Wave Alpha, Yamaha Sirius hay các mẫu xe số 110cc khác chỉ dựa vào dung tích động cơ.

Dù có mức giá khoảng 19 triệu đồng, GPX POPz 110 vẫn được trang bị phanh đĩa phía trước đường kính 220 mm.

Xe sử dụng mâm hợp kim kích thước 17 inch, phù hợp với cấu trúc của một mẫu xe số phổ thông và thuận tiện hơn khi tìm kiếm lốp thay thế.

Phía sau là hệ thống giảm xóc đôi Twin Shock Up. Theo thông tin giới thiệu, giảm xóc sau có thể điều chỉnh hai mức, cho phép thay đổi thiết lập tùy nhu cầu sử dụng và tải trọng.

Hệ thống khóa vẫn sử dụng thiết kế cơ học với ba chức năng gồm khóa điện, khóa cổ và cơ chế bảo vệ ổ khóa.

Mâm 17 inch, phanh đĩa trước 220 mm

POPz 110 không chạy theo những công nghệ như Smart Key, màn hình TFT hay kết nối điện thoại. Thay vào đó, mẫu xe tập trung vào kiểu dáng cổ điển, kết cấu đơn giản và những trang bị thiết thực.

Một lợi thế khác đến từ phong cách thiết kế gần với dòng Cub. Người dùng có thể tìm thấy nhiều loại phụ kiện theo phong cách tương tự để cá nhân hóa chiếc xe, từ giỏ trước, baga cho tới các chi tiết trang trí.

Giá xe số 110cc GPX POPz110

Theo Tạp chí Người quan sát, với mức giá tham khảo khoảng 19 triệu đồng, GPX POPz 110 tạo ra một lựa chọn khá khác biệt trong nhóm xe số giá thấp.

Thay vì cạnh tranh hoàn toàn bằng tính thực dụng như những mẫu xe máy số phổ thông, POPz 110 kết hợp động cơ 109cc với ngoại hình retro, đèn LED, phanh đĩa trước, mâm 17 inch và bộ yên có thể thay đổi công năng.

Tuy nhiên, người mua cần lưu ý mức 19 triệu đồng là giá tham khảo theo thông tin được cung cấp. Giá thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, đại lý, phiên bản và chính sách bán hàng.

Nếu ưu tiên một chiếc xe số đơn giản nhưng muốn ngoại hình khác biệt so với những lựa chọn quen thuộc, GPX POPz 110 đáng chú ý nhờ công thức giá dưới 20 triệu đồng, động cơ 109cc và thiết kế mang phong cách Cub.

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua

Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng

Suzuki Revo 110 có 3 phiên bản với mức giá từ 15,8 triệu đồng.

Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.

Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng

SYM Elegant 110 chỉ có 1 phiên bản duy nhất.

Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.

Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng

Honda Wave Alpha là mẫu xe lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ người Việt.

Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu

Yamaha Sirius cũng là một trong những dòng xe số lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.

Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.

Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng

Honda Blade là mẫu xe số giá rẻ được nhiều người tin dùng.





Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.