Lý do Khương Ngọc chọn Võ Tấn Phát vào vai chính

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Không thể hợp tác cùng nhau trong phim "Cục vàng của ngoại" với vai diễn cameo, Võ Tấn Phát lần này được Khương Ngọc "bồi thường" với vai Tâm – nam chính của "Lên hương", phim sẽ bắt đầu có suất chiếu sớm từ ngày 11/9 tới.

Đạo diễn Khương Ngọc và đạo diễn Tấn Hoàng Thông đã thuyết phục bạn ra sao khi nói về cái nghề lạ lùng này trong Lên Hương?

- Trước đây, trong dự án "Cục vàng của ngoại", anh Khương Ngọc đã gọi cho tôi kể rất nhiều về nhân vật, đầy đủ đường dây. Tôi hỏi: "Vai lớn lắm hả anh?". Anh Ngọc bảo: "Không! Là cameo thôi, có 1-2 phân đoạn à". Đó là cuộc gọi đầu tiên mang tính chất công việc của hai anh em. Nhưng vai cameo này đã bị cắt trước khi bấm máy nên mình cũng không có cơ hội tham gia. Có lẽ ảnh áy náy nên lần này đã "bù đắp" cho mình vai nam chính ở Lên hương, từ cameo "nở" ra thành vai chính. Ăn lãi rất đậm.

Võ Tấn Phát trong một cảnh phim.

Thật ra, có những trường hợp, chỉ cần mới được nghe thôi cũng đã tạo cho mình cảm giác rất an tâm, an toàn và nhận lời ngay. Anh Khương Ngọc là một trường hợp như vậy. Ở vai trò đạo diễn, anh Khương Ngọc luôn muốn từng nhân vật, từng câu chuyện đều được khán giả cảm nhận rõ rệt, không ai chịu lép vế, không có những nhân vật đến rồi đi thoáng qua hoặc không có cũng được.

Về kịch bản, khi tôi đọc "nằm hòm" thì đây đúng là phong cách của anh Khương Ngọc rồi. Với ai thì mình không biết nhưng với anh Khương Ngọc thì nó phải dị, phải lạ thì anh ấy mới làm. Và tôi cũng cần phải xin thời lượng quay hình và nội dung riêng biệt để nói về người đạo diễn này. Lúc quay phim anh em nghệ sĩ rù rì với nhau là phải ghi nhớ lại những cái ấm ức mà mình đã chịu để khi công chiếu phim sẽ tung hê lên tất cả, cần phải bán thông tin "góc khuất" cho các mạng xã hội.

Bạn không sợ việc "nằm hòm"? Vai diễn này cũng là sự thử thách trong sự nghiệp diễn xuất?

- Tôi thuộc dạng diễn viên có tính cách "lì". Vai diễn gì càng thử thách, càng cực, càng vất vả, càng xù xì thì Phát càng thích. Khi đọc kịch bản có thấy "nằm hòm cầu vận" rất thú vị vì mình chưa có biết đến điều này, vì chỉ những người trong nghề buôn bán quan tài, dịch vụ mai táng mới có thể biết được chứ tôi chưa bao giờ nghe qua. Dù nói là mình "lì" nhưng khi đến phân cảnh cảnh nằm trong quan tài và đậy nắp hòm lại, tôi không cần diễn vì sợ hãi thật.

Từ nhỏ tôi đã có nỗi sợ quan tài, sợ tiếng đám ma. Buổi tối trong xóm mà có hữu sự, trong tiếng gió nghe tiếng trống hồi "Tùng tùng tùng" là tôi không dám ngủ, không dám đi vệ sinh. Hồi nhỏ sợ bao nhiêu thì vào vai Tâm là ăn đủ combo. Bối cảnh của phim có thể kể ra sương sương như: Trại hòm, nhà vãng sanh, lò thiêu, nhà tang lễ… Tất cả đều là bối cảnh thật và đang hoạt động bình thường. Cảm giác khi tham gia Lên hương thật sự nó vừa sợ hãi, vừa hồi hộp, vừa phấn khích… Đây là một vai diễn nặng tâm lý, nhiều chiều sâu và thú vị nhất trong sự nghiệp diễn xuất của tôi tính đến thời điểm hiện tại.

Võ Tấn Phát và nghệ sĩ Hồng Đào.

Khán giả đã quá quen với một Võ Tấn Phát 'đa sắc', ồn ào và luôn mang lại tiếng cười. Tại sao lần này bạn lại chọn một nhân vật 'đơn sắc' và lăn xả như Tâm ở Lên hương? Bạn hãy nói về Tâm, đây là một con người như thế nào?

- Tôi không cố gắng đi tìm kiếm hay là phải chụp giật từng cơ hội để chứng minh thực lực của mình trong mắt của mọi người vì có giật thì cũng không có lại và cũng không biết đi tìm ở đâu những cơ hội đó. Tôi nghĩ nhân vật Tâm này là cái duyên, may mắn của mình.

Tiêu chí đầu tiên của đạo diễn yêu cầu là phải có tâm. Làm gì cũng phải có tâm, diễn cũng phải có tâm nên với Phát thì vai diễn này là một cú tất tay, dành toàn bộ sự tập trung, công sức của mình cho Lên hương.

Nhân vật Tâm đòi hỏi diễn viên cần có chiều sâu về tâm lý, kỹ năng cơ bản của một người dân lao động. Tâm là một shipper chuyên đi giao hàng, chạy xe luồn lách, hút thuốc… Bạn bè đồng nghiệp đều có thể đáp ứng được những tiêu chí này. Cho nên, tôi nghĩ là, việc được đạo diễn có số, có má trong nghề "dòm ngó", hay nói vui là "lọt mắt xanh đạo diễn" cũng là một cái duyên. Hoặc là, tôi đã phát ra năng lượng nào đó và vũ trụ đã đáp lại cho mình. Cám ơn sự tin tưởng của hai anh đạo diễn và ekip sản xuất đã gật đầu cho tôi có cơ hội thể hiện vai Tâm và một Võ Tấn Phát hoàn toàn khác so với trước đây.

Võ Tấn Phát và diễn viên Hạ Anh.

Tôi đã có chia sẻ với anh Khương Ngọc, cảm ơn anh đã mang Lên hương đến với tôi. Vì nhờ dự án này mà tôi được sống thật với cảm xúc của mình vì trước đây tôi ít khi nào bộc lộ cảm xúc, những khoảnh khắc yếu đuối của mình trước mặt đám đông. Tôi bắt đầu từ con số 0. Một chàng trai tỉnh lẻ bước vào giới giải trí thậm chí là con số âm. Mình không có nền tảng, bắt buộc bản thân phải mạnh mẽ trước thử thách trong cuộc sống, và môi trường này khiến tôi phải gai góc. Và nhờ nhân vật Tâm mà tôi đã khóc, đã buông lỏng bản ngã của mình. Đó là lý do vì sao tôi thể hiện cảm xúc nhiều hơn sau Lên hương.

Cảm ơn Võ Tấn Phát về cuộc trò chuyện này!

Võ Tấn Phát được biết đến nổi bật qua Gia đình cục súc, sau đó mở rộng hoạt động sang điện ảnh với Biệt đội rất ổn, Nụ hôn bạc tỷ cùng nhiều web drama và chương trình giải trí khác.

Võ Tấn Phát lần đầu tiên làm MC gameshow sau nhiều năm “vật vã” với vai trò người chơi Đảm nhận vai trò MC của gameshow “Tỉ lệ may mắn” sắp lên sóng trên VTV3, diễn viên Võ Tấn Phát dành hết thời gian rảnh lúc nghỉ ngơi để đọc kịch bản và tập thoại.



