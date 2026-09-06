Phương Oanh phản ứng với kết quả của Bảo Ngọc tại Miss World 2026

Bố mẹ đẻ Hoa hậu Bảo Ngọc gây chú ý trước chung kết Miss World 2026 GĐXH - Bố mẹ Hoa hậu Bảo Ngọc có mặt tại Nha Trang trước chung kết Miss World 2026. Họ bày tỏ lo lắng và hy vọng con gái sẽ tỏa sáng trong đêm thi quan trọng này.

Tối 5/9 tại Nha Trang, chung kết Miss World 2026 đã thu hút sự chú ý với sự tham gia của 111 người đẹp từ khắp nơi trên thế giới. Khép lại chung kết, Joheirry Mola, 24 tuổi, đến từ Cộng hòa Dominica lên ngôi hoa hậu, á hậu 1 được trao cho người đẹp Tây Ban Nha, á hậu 2 thuộc về người đẹp Malaysia. Lê Nguyễn Bảo Ngọc với vai trò thí sinh nước chủ nhà Miss World năm nay đã dừng chân ở top 6.

"Cảm ơn vì đã yêu thương, tin tưởng và cùng Ngọc đi qua một hành trình thật đẹp", Bảo Ngọc chia sẻ sau hành trình Miss World 2026.

Với dấu ấn của Bảo Ngọc tại Miss World đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ fan sắc đẹp trong nước. Trong số những người theo dõi hành trình của Bảo Ngọc, Hoa hậu Phương Oanh cũng có động thái đặc biệt. Người đẹp gốc Hà thành có mặt trực tiếp tại đêm chung kết, hồi hộp dõi theo từng phần thi của đại diện Việt Nam và vỡ òa khi Bảo Ngọc được xướng tên vào Top 6.

Phương Oanh hồi hộp dõi theo Bảo Ngọc và vỡ òa với kết quả của đàn chị ở chung kết Miss World 2026.

Phương Oanh chia sẻ lại hình ảnh Bảo Ngọc trên trang cá nhân, kèm lời chúc mừng đầy hào hứng: "Top 6 rùi cả nhà ơi. Chị Lê Nguyễn Bảo Ngọc quá tuyệt vời". Chia sẻ ngắn gọn nhưng thể hiện rõ sự phấn khích của Phương Oanh trước thành tích mà đàn chị đạt được. Đây cũng là động lực để Phương Oanh đến với Miss World 2027.

Giống như Phương Oanh, Hoa hậu Khánh Vân có chia sẻ ngắn gọn về kết quả của Bảo Ngọc tại Miss World: "Chúc mừng em Bảo Ngọc, Chúc mừng Việt Nam lần đầu tiên được gọi tên trong Top 6 Miss World. Tự hào về em, tự hào về Việt Nam".

Kèm theo lời nhắn, Khánh Vân đăng tải hình ảnh của Bảo Ngọc trong hành trình chinh phục vương miện Miss World 2026. Dù chỉ chia sẻ đúng một câu, lời động viên của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Trong khi đó, H'Hen Niê ấn tượng bởi phần ứng xử của Bảo Ngọc và không giấu nổi niềm vui, thậm chí muốn trao vương miện cho đàn em: "Ôi, cô gái ơi! Tuyệt vời quá! Vương miện ơi, đội cho Ngọc đi. Thời gian qua em quá là giỏi và đáng yêu... Muốn nghe tiếp Ngọc ứng xử nữa cả nhà nhỉ?".

H'Hen Niê ấn tượng với phần ứng xử Top 6 Miss World 2026 của Bảo Ngọc.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, đến từ Cần Thơ. Cô từng giành ngôi vị Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 trước khi đăng quang Miss Intercontinental 2022. Với kinh nghiệm chinh chiến tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế, người đẹp được kỳ vọng trở thành một trong những ứng viên nổi bật của Việt Nam tại Miss World 2026.

Trong hành trình tại cuộc thi năm nay, Bảo Ngọc ghi dấu ở nhiều phần thi quan trọng. Cô lọt Top 20 Head to Head Challenge, Top 23 phần thi Tài năng, Top 24 Beauty With The Purpose, thắng Top Model khu vực châu Á - châu Đại Dương và giành suất vào thẳng Top 40 chung cuộc.

Bên cạnh đó, đại diện Việt Nam cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng thuộc khuôn khổ Miss World. Đây vốn là một trong những yếu tố quan trọng của cuộc thi, nơi các thí sinh không chỉ được đánh giá qua nhan sắc mà còn qua câu chuyện cá nhân, khả năng truyền cảm hứng và những dự án hướng đến cộng đồng.



