Tin sao 6/9: Lê Nguyễn Bảo Ngọc tự hào khi hai tiếng Việt Nam được hô vang, Gin Tuấn Kiện đón sinh nhật bên con gái
GĐXH - Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ xúc động và tự hào khi đứng trên sân khấu Miss World và nghe hai tiếng “Việt Nam” được gọi tên vào TOP 20, trong khi Gin Tuấn Kiệt chào đón sinh nhật với khoảnh khắc ngọt ngào bên con gái.
Nữ ca sĩ từ cô bé hát kéo khách giúp mẹ bán chè thành ngôi sao sáng trong showbiz ViệtGiải trí -
GĐXH - Ca sĩ Phương Mỹ Chi có hành trình tỏa sáng suốt hơn 10 năm qua với danh xưng “cô bé dân ca”, luôn thử sức sáng tạo để mang đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc đặc sắc.
NSND Lê Khanh: Niềm cảm hứng để nhạc sĩ Phú Quang viết 'Điều giản dị'Giải trí -
GĐXH - Sự đồng điệu giữa những tâm hồn nghệ sĩ, là tình bạn kéo dài qua hàng chục năm, là những ký ức đủ sâu để một ánh mắt, một dáng hình cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng cho một giai điệu. Với nhạc sĩ Phú Quang, NSND Lê Khanh là một người phụ nữ như thế.
Phương Oanh phản ứng với kết quả của Bảo Ngọc tại Miss World 2026Giải trí -
GĐXH - Phản ứng từ Hoa hậu Phương Oanh, H'Hen Niê, Khánh Vân về kết quả của Bảo Ngọc ở Miss World 2026 nhận sự quan tâm từ khán giả.
Con trai nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 14 tuổi đã chững chạc, thừa hưởng vóc dáng của bốGiải trí -
GĐXH - Bé Pu - con trai nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mới 14 tuổi nhưng đã chững chạc và luôn là nguồn cảm hứng của bố.
Thơm (Da LAB) cùng liên minh 'Quý Tử - Bềnh Bồng' giành chiến thắngGiải trí -
GĐXH - "Anh tài" Thơm (Da LAB) tiếp tục có trải nghiệm giành điểm số cao nhất với liên minh "Quý Tử - Bềnh Bồng" trong vòng đấu 1 của Công diễn 4.
Quang Hưng trên hành trình mới sau Siêu Tài Năng Nhí, tiếp lửa đam mê khám pháGiải trí -
Bước vào năm học mới sau khi gây ấn tượng tại Siêu Tài Năng Nhí 2026, cậu bé 6 tuổi Bùi Lê Quang Hưng nhận được sự chào đón đầy tự hào từ thầy cô và bạn bè trong ngày khai giảng.
Á hậu 3 Miss Galaxy Vietnam 2026 Nguyễn Thị Thanh Thảo ghi điểm khi trả lời ứng xử bằng 3 thứ tiếngThế giới showbiz -
GĐXH - Á hậu 3 Miss Galaxy Vietnam 2026 Nguyễn Thị Thanh Thảo đã thể hiện được sự tự tin cùng tài năng của mình trong phần ứng xử để thuyết phục ban giám khảo lẫn khán giả.
Đại mỹ nhân Hong Kong từng 'trắng tay' vì đầu tư thua lỗ, U70 vẫn sống độc thânGiải trí -
Nổi tiếng với vai diễn Hoàng Dung trong phim "Thần điêu đại hiệp", nữ diễn viên này từng rơi vào cảnh lao đao, kiệt quệ kinh tế vì đầu tư thua lỗ.
Nữ phóng viên người Cộng hòa Dominica đăng quang Miss World 2026Giải trí -
GĐXH - Joheirry Mola, 24 tuổi, đến từ Cộng hòa Dominica xuất sắc vượt qua các thí sinh, giành ngôi vị Miss World 2026 trong chung kết ở Nha Trang, tối 5/9.
Nữ Tiktoker gần 1 triệu người theo dõi gây chú ý khi đóng cùng Tuấn Trần là ai?Giải trí -
GĐXH - Tiêu Thố - nữ Tiktoker sở hữu kênh gần 1 triệu người theo dõi gây ấn tượng khi vào vai chủ quán rượu, tương tác với Tuấn Trần trong "Hộ linh tráng sĩ". Khác với hình ảnh chanh chua trên màn ảnh, ngoài đời Tiêu Thố là mẹ bỉm sữa, từng gây chú ý với series "Hành trình làm mẹ".