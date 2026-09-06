Tin sao 6/9: Lê Nguyễn Bảo Ngọc tự hào khi hai tiếng Việt Nam được hô vang, Gin Tuấn Kiện đón sinh nhật bên con gái

Chủ nhật, 19:00 06/09/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ xúc động và tự hào khi đứng trên sân khấu Miss World và nghe hai tiếng “Việt Nam” được gọi tên vào TOP 20, trong khi Gin Tuấn Kiệt chào đón sinh nhật với khoảnh khắc ngọt ngào bên con gái.

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Sau đêm chung kết với thành tích Top 6 Miss World 2026, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã có động thái mới khi chia sẻ loạt ảnh và cảm nhận niềm tự hào là đại diện Việt Nam tại cuộc thi.

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"Có lẽ sẽ rất lâu nữa Ngọc mới quên được khoảnh khắc khoác lên mình tà áo dài Việt Nam, đứng trên sân khấu Miss World và nghe hai tiếng “Việt Nam” được gọi tên vào TOP 20", Bảo Ngọc viết trên trang cá nhân.

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Diễm My 9X gây chú ý với hình ảnh xinh tươi, tràn đầy năng lượng vào dịp cuối tuần khi có những phút giây thư giãn bên cuốn sách.

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Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà của nữ diễn viên, đồng thời nhận xét cô phù hợp với những thiết kế mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch.

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Trên trang cá nhân, nam ca sĩ Gin Tuấn Kiệt đăng tải khoảnh khắc vô cùng ngọt ngào bên con gái nhỏ nhân dịp sinh nhật của anh. Khung ảnh tràn ngập hạnh phúc của ông bố trẻ nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ. 

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Hoa hậu Trần Tiểu Vy đăng tải hình ảnh phong cách ngọt ngào với đầm hồng đính kết hoa lụa khi đến dự đêm chung kết Miss World 2026.

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Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hạnh phúc trước tình cảm của người hâm mộ trong sự kiện gặp gỡ, giao lưu với khán giả tại chương trình "Vũ trụ Fandom". 

(Ảnh FB nhân vật)

Tin sao 6/9: Lê Nguyễn Bảo Ngọc tự hào khi hai tiếng Việt Nam được hô vang, Gin Tuấn Kiện đón chào sinh nhật bên con gái - Ảnh 8.Tin sao 4/9: Bảo Anh sinh nhật ngọt ngào bên con gái, Yến Nhi viết 'tâm thư' gửi Lê Nguyễn Bảo Ngọc

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