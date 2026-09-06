Con trai nhạc sĩ Nguyên Văn Chung 14 tuổi đã chững chạc, thừa hưởng vóc dáng của bố

Thơm (Da LAB) cùng liên minh 'Quý Tử - Bềnh Bồng' giành chiến thắngGiải trí -
GĐXH - "Anh tài" Thơm (Da LAB) tiếp tục có trải nghiệm giành điểm số cao nhất với liên minh "Quý Tử - Bềnh Bồng" trong vòng đấu 1 của Công diễn 4.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nổi tiếng với nhiều ca khúc nhạc trẻ như "Vầng trăng khóc", "Con đường mưa", "Chiếc khăn gió ấm", "Mùa đông không lạnh". Sau đó, anh ghi dấu ấn với các sáng tác về gia đình, thiếu nhi, tiêu biểu "Nhật ký của mẹ", "Cha và con gái", cùng hàng trăm ca khúc dành cho trẻ em. Và thời gian gần đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại viral với các ca khúc nhạc về quê hương đất nước như: Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai.
GĐXH - "Anh tài" Thơm (Da LAB) tiếp tục có trải nghiệm giành điểm số cao nhất với liên minh "Quý Tử - Bềnh Bồng" trong vòng đấu 1 của Công diễn 4.
Bước vào năm học mới sau khi gây ấn tượng tại Siêu Tài Năng Nhí 2026, cậu bé 6 tuổi Bùi Lê Quang Hưng nhận được sự chào đón đầy tự hào từ thầy cô và bạn bè trong ngày khai giảng.
GĐXH - Á hậu 3 Miss Galaxy Vietnam 2026 Nguyễn Thị Thanh Thảo đã thể hiện được sự tự tin cùng tài năng của mình trong phần ứng xử để thuyết phục ban giám khảo lẫn khán giả.
Nổi tiếng với vai diễn Hoàng Dung trong phim "Thần điêu đại hiệp", nữ diễn viên này từng rơi vào cảnh lao đao, kiệt quệ kinh tế vì đầu tư thua lỗ.
GĐXH - Joheirry Mola, 24 tuổi, đến từ Cộng hòa Dominica xuất sắc vượt qua các thí sinh, giành ngôi vị Miss World 2026 trong chung kết ở Nha Trang, tối 5/9.
GĐXH - Tiêu Thố - nữ Tiktoker sở hữu kênh gần 1 triệu người theo dõi gây ấn tượng khi vào vai chủ quán rượu, tương tác với Tuấn Trần trong "Hộ linh tráng sĩ". Khác với hình ảnh chanh chua trên màn ảnh, ngoài đời Tiêu Thố là mẹ bỉm sữa, từng gây chú ý với series "Hành trình làm mẹ".
GĐXH - Đêm nhạc "Phú Quang – Còn mãi một tình yêu" sẽ kể câu chuyện dưới góc độ rất khác: Chân dung người cha qua tình yêu của các con. "Các con mới là nhân vật chính mà khán giả cần nhìn thấy. Đêm nhạc cũng là lần đầu tiên cả 3 người con cùng xuất hiện", đạo diễn Phạm Hoàng Nam nói.
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Thanh Thanh Huệ và chồng là nhạc công Thanh Đào tuổi xế chiều đang ở trọ trong căn nhà cấp 4 rộng 20m2. Cuộc sống càng khó khăn hơn khi nhạc công Thanh Đào bị u bàng quang, con gái họ bị tâm thần.
GĐXH - Bố mẹ Hoa hậu Bảo Ngọc có mặt tại Nha Trang trước chung kết Miss World 2026. Họ bày tỏ lo lắng và hy vọng con gái sẽ tỏa sáng trong đêm thi quan trọng này.
GĐXH - Sau khi công khai chuyện tình cảm với Khả Ngân, Nhan Phúc Vinh bất ngờ đăng tải dòng "xin lỗi đã làm phiền mọi người" kèm biểu tượng mặt khóc sau màn cầu hôn dành cho bạn gái.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.