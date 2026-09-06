Con trai nhạc sĩ Nguyên Văn Chung 14 tuổi đã chững chạc, thừa hưởng vóc dáng của bố

Ở tuổi 14, Pu bước vào giai đoạn có nhiều thay đổi về tâm lý. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng thừa nhận có thời điểm anh quá bận rộn với công việc khiến con trai cảm thấy thiếu sự quan tâm từ cha. Nhận ra điều đó, nam nhạc sĩ chủ động điều chỉnh lịch làm việc để dành nhiều thời gian hơn cho con. Anh đưa con đi chơi, trò chuyện và cố gắng trở thành một người bạn để con có thể chia sẻ những suy nghĩ riêng. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng cho rằng đây là giai đoạn nhạy cảm, khi trẻ bắt đầu có những mối quan tâm riêng và cần được tôn trọng. Thay vì áp đặt, anh lựa chọn cách quan sát, đồng hành và đưa ra lời khuyên khi cần thiết. Nhờ vậy, tình cảm cha con của họ ngày càng gần gũi hơn.