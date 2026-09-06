Con trai nhạc sĩ Nguyên Văn Chung 14 tuổi đã chững chạc, thừa hưởng vóc dáng của bố

Chủ nhật, 12:26 06/09/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Bé Pu - con trai nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mới 14 tuổi nhưng đã chững chạc và luôn là nguồn cảm hứng của bố.

Con trai nhạc sĩ Nguyên Văn Chung 14 tuổi đã chững chạc, thừa hưởng vóc dáng của bố - Ảnh 1.Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Chung bị loại khỏi Anh trai vượt ngàn chông gai

Sau vòng công diễn 3, bốn anh tài chính thức bị loại. Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Chung, Phùng Minh Cương và Neko Lê là những cái tên phải rời đi.

Con trai nhạc sĩ Nguyên Văn Chung 14 tuổi đã chững chạc, thừa hưởng vóc dáng của bố - Ảnh 2.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã bày tỏ về việc dừng chân ở chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Đồng thời qua việc này, anh có nhiều thời gian dành cho con trai - bé Pu 14 tuổi. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, thời điểm quyết định ngừng cuộc chơi, anh có chút tiếc nuối nhưng đồng thời nhận ra đây cũng là cơ hội để dành những ngày hè cuối cùng đưa con đi chơi, cùng con tạo thêm những kỷ niệm đẹp. Theo nam nhạc sĩ, anh không muốn ích kỷ tận hưởng mùa hè một mình khi con đang lớn và cũng cần có cha bên cạnh, được cùng cha đi chơi, trải nghiệm nhiều nơi.

Con trai nhạc sĩ Nguyên Văn Chung 14 tuổi đã chững chạc, thừa hưởng vóc dáng của bố - Ảnh 3.

Việc dành thời gian cho con cũng giúp Nguyễn Văn Chung vơi bớt cảm giác áy náy vì đã vắng mặt bên con trong suốt thời gian qua. Anh cho rằng đây là dịp để bản thân cân bằng lại ba yếu tố gồm gia đình, sự nghiệp và chính mình.

Con trai nhạc sĩ Nguyên Văn Chung 14 tuổi đã chững chạc, thừa hưởng vóc dáng của bố - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ, anh luôn cố gắng hết sức ở thời điểm hiện tại, còn kết quả cuối cùng của mọi việc thì để thuận theo tự nhiên. Anh tin rằng dù kết quả có như thế nào, nếu một việc không thành cũng chưa chắc đã là điều xấu, bởi những điều tốt nhất và phù hợp nhất có thể đang được sắp đặt dành riêng cho mình.

Con trai nhạc sĩ Nguyên Văn Chung 14 tuổi đã chững chạc, thừa hưởng vóc dáng của bố - Ảnh 5.

Cách suy nghĩ này giúp nam nhạc sĩ cảm thấy có thể tận hưởng trọn vẹn từng giây phút được sống và làm việc, đồng thời giảm bớt sự mong cầu, thất vọng hay hụt hẫng để tập trung nhìn thấy những niềm vui trong cuộc sống.

Con trai nhạc sĩ Nguyên Văn Chung 14 tuổi đã chững chạc, thừa hưởng vóc dáng của bố - Ảnh 6.

Được biết, con trai nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Hiếu Long (biệt danh Pu) hiện ở tuổi 14. Sau khi bố mẹ ly hôn, cậu bé được cha trực tiếp chăm sóc. Hành trình trưởng thành của con cũng trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt trong âm nhạc và cuộc sống của nam nhạc sĩ.

Con trai nhạc sĩ Nguyên Văn Chung 14 tuổi đã chững chạc, thừa hưởng vóc dáng của bố - Ảnh 7.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được biết đến với nhiều ca khúc viết về tình yêu, gia đình và trẻ em. Ít ai biết rằng phía sau những sáng tác giàu cảm xúc ấy là câu chuyện đời thực của một người cha dành nhiều tâm huyết cho con trai.

Con trai nhạc sĩ Nguyên Văn Chung 14 tuổi đã chững chạc, thừa hưởng vóc dáng của bố - Ảnh 8.

Nam nhạc sĩ từng chia sẻ rằng mỗi khi con lớn thêm một chút, anh lại muốn viết một ca khúc mới dành cho con. Ban đầu, anh chỉ dự định thực hiện một album khoảng 10 ca khúc thiếu nhi, nhưng quá trình đồng hành cùng con khiến số lượng sáng tác ngày càng nhiều. Sau đó, Nguyễn Văn Chung sở hữu hơn 300 ca khúc dành cho trẻ em.

Con trai nhạc sĩ Nguyên Văn Chung 14 tuổi đã chững chạc, thừa hưởng vóc dáng của bố - Ảnh 9.

Ở tuổi 14, Pu bước vào giai đoạn có nhiều thay đổi về tâm lý. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng thừa nhận có thời điểm anh quá bận rộn với công việc khiến con trai cảm thấy thiếu sự quan tâm từ cha. Nhận ra điều đó, nam nhạc sĩ chủ động điều chỉnh lịch làm việc để dành nhiều thời gian hơn cho con. Anh đưa con đi chơi, trò chuyện và cố gắng trở thành một người bạn để con có thể chia sẻ những suy nghĩ riêng. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng cho rằng đây là giai đoạn nhạy cảm, khi trẻ bắt đầu có những mối quan tâm riêng và cần được tôn trọng. Thay vì áp đặt, anh lựa chọn cách quan sát, đồng hành và đưa ra lời khuyên khi cần thiết. Nhờ vậy, tình cảm cha con của họ ngày càng gần gũi hơn.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nổi tiếng với nhiều ca khúc nhạc trẻ như "Vầng trăng khóc", "Con đường mưa", "Chiếc khăn gió ấm", "Mùa đông không lạnh". Sau đó, anh ghi dấu ấn với các sáng tác về gia đình, thiếu nhi, tiêu biểu "Nhật ký của mẹ", "Cha và con gái", cùng hàng trăm ca khúc dành cho trẻ em. Và thời gian gần đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại viral với các ca khúc nhạc về quê hương đất nước như: Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai.

Con trai nhạc sĩ Nguyên Văn Chung 14 tuổi đã chững chạc, thừa hưởng vóc dáng của bố - Ảnh 10.Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xúc động khi ca khúc mới vang lên giữa 'chảo lửa' Mỹ Đình

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