Nữ ca sĩ từ cô bé hát kéo khách giúp mẹ bán chè thành ngôi sao sáng trong showbiz Việt

Phương Mỹ Chi bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ lúc 6 tuổi



Phương Mỹ Chi (sinh năm 2003), nổi tiếng từ khi giành Á quân Giọng hát Việt nhí 2013. Năng khiếu âm nhạc của Phương Mỹ Chi được người cô trong gia đình phát hiện từ năm lên 6 tuổi, khi cô bé ngây thơ hát theo những giai điệu dân ca từ chiếc máy phát trong phòng.

Nhận thấy cháu gái có chất giọng ngọt ngào, người cô đã gom góp kinh phí thu âm một album riêng cho cháu khi vừa tròn 7 tuổi. Đó là viên gạch đầu tiên đưa giọng ca nhí bước vào con đường biểu diễn, dù chỉ hát tại các buổi tiệc gia đình, đám cưới và lễ thôi nôi.

Ký ức ấu thơ của nữ ca sĩ còn gắn liền mật thiết với hình ảnh gánh chè của mẹ. Những ngày hàng họ ế ẩm, cô bé nhỏ tuổi thường cất giọng hát những câu dân ca quen thuộc như "Chiếc áo bà ba" để thu hút sự chú ý của người qua đường, khéo léo mời chào khách. Ý thức đỡ đần gánh nặng gia đình bằng lời ca tiếng hát đã vun đắp trong Phương Mỹ Chi sự tự lập cùng tình yêu sâu đậm với âm nhạc dân tộc từ những ngày cơ cực nhất.

Phương Mỹ Chi được đông đảo khán giả biết đến từ khi giành Á quân "Giọng hát Việt nhí 2013".

Năm 10 tuổi, Phương Mỹ Chi tham gia "Giọng hát Việt nhí". Trong khi nhiều thí sinh cùng trang lứa hướng đến nhạc trẻ, cô xin huấn luyện viên Hiền Thục cho hát dân ca. Lựa chọn ấy nhanh chóng tạo nên dấu ấn riêng và mang đến cho cô danh xưng "Cô bé dân ca". Hơn mười năm sau, cái tên ấy vẫn đi cùng Phương Mỹ Chi. Sự kiên định ấy cũng giúp Phương Mỹ Chi giữ được hướng đi riêng, vượt qua những giai đoạn trầm lắng trong sự nghiệp.

Từ "cô bé dân ca" đến nghệ sĩ trẻ trưởng thành với bản sắc riêng

Bước ngoặt rõ nét trong quá trình thay đổi hình ảnh của Phương Mỹ Chi là "Vũ trụ cò bay", album phát hành năm 2023, đúng dịp cô kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật và bước sang tuổi 20. Album đưa những chất liệu quen thuộc trong ký ức học đường vào một không gian âm nhạc hiện đại, kết hợp dân ca, bolero với future bass, disco, dance pop và các phương thức sản xuất mới.

Chia sẻ trong chương trình "Sao Check" vừa mới phát sóng, ca sĩ Phương Mỹ Chi cho hay, trong quá trình thực hiện album "Vũ trụ cò bay", cô nhận ra giọng hát có thể trở thành nền tảng để phát triển thêm nhiều kỹ năng khác như sáng tác và vũ đạo. Sự thay đổi ấy giúp nữ ca sĩ không chỉ hát tốt hơn mà còn chủ động hơn trong cách xây dựng hình ảnh và sản phẩm.

Phương Mỹ Chi trải lòng trong chương trình "Sao Check".

Hai năm sau, chương trình "Sing! Asia" trở thành một thử thách ở quy mô khác. Trên sân khấu âm nhạc khu vực, Phương Mỹ Chi không chọn cách hòa mình vào công thức quốc tế để chứng minh khả năng. Cô mang theo những chất liệu Việt Nam như bài chòi, võ Vovinam, múa trống cơm, dân ca Bắc Bộ cùng nhiều yếu tố văn hóa truyền thống. Phương Mỹ Chi giành vị trí thứ ba chung cuộc, sau Miyuna của Nhật Bản và Chu Phi Ca của Trung Quốc.

Phương Mỹ Chi gây ấn tượng trong chương trình "Sing! Asia".

Sau giai đoạn liên tục mở rộng sáng tạo, Phương Mỹ Chi trở về với dân ca trong album phòng thu thứ hai "Dân chơi dân ca", phát hành ngày 25/8/2026. Sự trở về này đáng chú ý bởi cô không quay lại với hình ảnh của hơn mười năm trước. Vừa qua, MV "Thiên đường với người thương" của Phương Mỹ Chi tạo sức hút mạnh mẽ, đây là lần đầu sau hơn 13 năm, Phương Mỹ Chi thực hiện MV lấy tình yêu đôi lứa làm nội dung chính.

Chia sẻ về hành trình nghệ thuật, Phương Mỹ Chi cảm thấy trân trọng, biết ơn trước sự đồng hành, ủng hộ của khán giả. "Khán giả nhí luôn mang lại cho tôi nhiều niềm vui đặc biệt. Tôi rất hạnh phúc khi thấy các bạn nhỏ yêu thích âm nhạc của mình, bởi qua từng bài hát, các em có thể tiếp cận và ghi nhớ thêm một nét đẹp văn hóa truyền thống. Chỉ cần các bạn nhỏ nghe và biết đến những giá trị ấy là tôi đã thấy trọn vẹn và vô cùng biết ơn rồi", nữ ca sĩ bộc bạch.

Hình ảnh ở tuổi 23 đầy nữ tính của Phương Mỹ Chi.

Ở độ tuổi 23, nữ ca sĩ cũng có nhiều cơ hội trải nghiệm hơn trong nghề. Việc đứng trên những sân khấu lớn, tham gia các chương trình truyền hình và thử sức với diễn xuất giúp Phương Mỹ Chi có thêm những trải nghiệm ngoài âm nhạc. Đáng chú ý, cô từng góp mặt trong bộ phim điện ảnh "Nhà gia tiên". Đây cũng là một dấu mốc cho thấy Phương Mỹ Chi đang mở rộng hoạt động nghệ thuật thay vì chỉ tập trung vào vai trò ca sĩ.

(Ảnh: VTV, Tư liệu, FBNV)

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