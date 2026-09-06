NSND Lê Khanh: Niềm cảm hứng để nhạc sĩ Phú Quang viết 'Điều giản dị'

Đêm nhạc kỷ niệm 5 năm ngày mất của nhạc sĩ Phú Quang: Ba người con sẽ lần đầu xuất hiện trên sân khấu GĐXH - Đêm nhạc "Phú Quang – Còn mãi một tình yêu" sẽ kể câu chuyện dưới góc độ rất khác: Chân dung người cha qua tình yêu của các con. "Các con mới là nhân vật chính mà khán giả cần nhìn thấy. Đêm nhạc cũng là lần đầu tiên cả 3 người con cùng xuất hiện", đạo diễn Phạm Hoàng Nam nói.

Hai gia đình Phú Quang và vợ chồng Lê Khanh – đạo diễn Phạm Việt Thanh đã gắn bó với nhau suốt mấy chục năm. Mối quan hệ thân thiết đến mức, trong nhiều đêm nhạc của Phú Quang khi ông còn sống, NSND Lê Khanh thường đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình.

Hình ảnh thời trẻ của Lê Khanh là niềm cảm hứng để nhạc sĩ Phú Quang viết bài hát Điều giản dị

Sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ không chỉ mang đến vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng rất Hà Nội như những bài hát của ông mà còn như một cách để những câu chuyện âm nhạc của Phú Quang được kể bằng một giọng điệu gần gũi, tình cảm.

Nhưng điều đặc biệt hơn cả, Lê Khanh từng trở thành nguồn cảm hứng để Phú Quang viết nên một trong những câu hát đẹp đẽ về người phụ nữ.

NSND Lê Khanh: Nguồn cảm hứng giúp NS Phú Quang viết Điều giản dị

Cố nhạc sĩ Phú Quang từng kể về một lần ông được nhờ viết nhạc cho một bộ phim. Khi ấy, ông khá băn khoăn, chưa biết phải bắt đầu từ đâu để tìm ra giai điệu và câu chữ phù hợp.

Rồi một hình ảnh của Lê Khanh xuất hiện trong tâm trí ông. Đó là hình ảnh nữ diễn viên đi qua một rừng bạch đàn ở Vĩnh Phúc. Những vệt nắng xuyên qua tán cây, nhảy nhót trên người cô. Trong khoảnh khắc ấy, Phú Quang bắt gặp một vẻ đẹp rất riêng: dịu dàng, trong trẻo nhưng cũng đầy sức gợi.

NSND Lê Khanh chia sẻ về những kỷ niệm về nhạc sĩ Phú Quang

Và câu hát "Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo" đã được bật ra. Từ hình ảnh ấy, ông tiếp tục viết về đôi môi, ánh mắt của người phụ nữ: "đôi môi em gọi bao khát khao, mắt em vời vợi, đăm đắm trời cao".

Đó là cách Phú Quang thường tìm đến âm nhạc: từ một khoảnh khắc rất đời, một ánh nhìn, một kỷ niệm hay một con người cụ thể để chạm tới những cảm xúc rộng lớn hơn.

Lê Khanh trở thành nguồn cảm hứng cho những câu hát ấy nhưng giữa hai người chưa bao giờ tồn tại câu chuyện tình yêu theo nghĩa thông thường. Trái lại, Lê Khanh chính là người kết duyên với người bạn thân của Phú Quang. Sau này, mối quan hệ giữa họ vẫn là một tình thân đặc biệt, bền bỉ qua năm tháng.

Có lẽ chính vì không bị ràng buộc bởi một câu chuyện tình yêu, mối quan hệ ấy càng trở nên đẹp theo một cách khác: đẹp bởi sự trân trọng, tin cậy và những năm tháng đồng hành.

NSND Lê Khanh: "Chúng tôi như người nhà"

Trong buổi họp báo giới thiệu đêm nhạc "Tình yêu còn mãi" của nhạc sĩ Phú Quang, Lê Khanh từng chia sẻ về mối quan hệ với cố nhạc sĩ bằng một cách rất giản dị: "Thực sự là chúng tôi như người nhà. Chúng tôi đã gắn bó với nhau mấy chục năm".

Lê Khanh kể rằng, có lần Phú Quang gọi điện cho chị và nói: "A lô, mùa thu đến rồi, em đang ở đâu?". Chỉ một câu nói như thế cũng mang theo cả một thế giới rất Phú Quang về mùa thu, Hà Nội, những cuộc gặp gỡ với khán giả, những người bạn và những ký ức đã đi cùng ông qua nhiều năm tháng.

Với Lê Khanh, càng có tuổi, chị càng cảm nhận sâu sắc hơn âm nhạc Phú Quang. Những ca khúc từng nghe từ nhiều năm trước, đến một thời điểm nào đó trong đời bỗng nhiên trở nên khác hẳn.

NSND Lê Khanh sẽ dẫn dắt đêm nhạc Còn mãi một tình yêu của nhạc sĩ Phú Quang

"Càng thêm một tuổi nghe lại nhạc Phú Quang càng thấy thấm thía, sâu sắc", nữ nghệ sĩ từng chia sẻ. Bởi khi con người đi qua thêm những trải nghiệm của cuộc sống, họ bắt đầu nhận ra trong những tình khúc ấy có chính mình, có mẹ, có những người thân yêu, có những cuộc gặp gỡ và cả những chia xa.

Theo Lê Khanh, nhạc Phú Quang dành cho những người biết yêu, những người từng cảm thấy lung linh bởi tình yêu nhưng cũng từng đau đớn vì tình yêu.

Đó có lẽ cũng là một trong những lý do khiến âm nhạc của ông có sức sống lâu bền. Phú Quang không né tránh những trúc trắc, bộn bề của đời sống. Ngược lại, chính những mất mát, chia ly, những điều còn dang dở đã tạo nên độ sâu cho tình khúc bất hủ.

NSND Lê Khanh bày tỏ, nếu cuộc đời không có chia ly, có lẽ những tình khúc cũng khó có thể đạt đến độ ám ảnh như vậy.

"Còn mãi một tình yêu" và gia tài âm nhạc của Phú Quang

5 năm sau ngày Phú Quang qua đời, những ca khúc của ông vẫn tiếp tục được hát, được nghe và được tìm thấy trong những khoảnh khắc riêng tư của nhiều thế hệ khán giả.

Đêm nhạc Phú Quang "Còn mãi một tình yêu" được tổ chức như một cuộc trở về với thế giới âm nhạc ấy. Không chỉ là một chương trình tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa, đêm nhạc còn là hành trình tiếp nối di sản mà ông để lại.

Nhạc sĩ Lê Khanh bên hai con gái của nhạc sĩ Phú Quang

Trong chương trình, nghệ sĩ piano Trinh Hương, con gái cả của Phú Quang, giữ vai trò chỉ đạo nghệ thuật; con gái hai là Giáng Hương phụ trách biên tập, còn người con trai út Phú Vương đảm nhiệm thiết kế hình ảnh.

Đặc biệt những giọng ca có mối duyên đặc biệt với âm nhạc Phú Quang như: NSND Thanh Lam, NSND Tấn Minh, Bảo Yến, Thùy Dung, Hồng Nhung, Trọng Tấn cùng trở lại với những tình khúc của ông. Đây đều là những giọng ca có cá tính riêng và mỗi người sẽ mang đến một sắc thái khác nhau cho thế giới âm nhạc vốn đã quá quen thuộc với khán giả. Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm chỉ đạo chương trình.

NSND Lê Khanh nói gì khi đóng phim do một bác sĩ làm đạo diễn? GĐXH - Trước việc tham gia một bộ phim do bác sĩ làm đạo diễn, NSND Lê Khanh đã cảm thấy e dè khi hợp tác...



