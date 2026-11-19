Theo VTC News, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 vừa ra quyết định thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh. Như vậy, chỉ sau 47 ngày kể từ đêm đăng quang, hành trình Miss Universe Vietnam 2026 của người đẹp sinh năm 1999 đã khép lại.

Sau khi Quỳnh Anh bị tước vương miện, việc ai là người thay thế nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Thông thường trong các cuộc thi sắc đẹp, khi hoa hậu không thể tiếp tục nhiệm kỳ hoặc bị thu hồi danh hiệu, Á hậu 1 thường là người được cân nhắc kế nhiệm.

Người đại diện của Miss Universe Vietnam 2026 cho biết hiện tại người sẽ thay thế Quỳnh Anh vẫn đang được ban tổ chức cân nhắc. “Ban tổ chức vẫn chưa có kế hoạch chọn người thay thế nên vị trí Miss Universe Vietnam 2026 sẽ vẫn để trống. Chúng tôi sẽ thông báo chính thức tới khán giả sau khi có quyết định”, người đại diện cuộc thi chia sẻ.

Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh bị thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: VTC News

Theo Sao Star, Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 vào đầu tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên, chỉ sau hơn một tháng giành vương miện, cô bất ngờ bị ban tổ chức thông báo thu hồi danh hiệu hoa hậu.

Theo thông báo từ ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026, quyết định thu hồi danh hiệu được đưa ra sau khi Quỳnh Anh có những hoạt động chưa đáp ứng các cam kết và trách nhiệm trong quá trình đồng hành cùng cuộc thi.

Cụ thể, trong thời gian bị áp dụng hình thức kỷ luật cấm tham gia các hoạt động biểu diễn 6 tháng, người đẹp vẫn xuất hiện tại một sự kiện và gây nhầm lẫn về danh hiệu.

Phía ban tổ chức cho biết Quỳnh Anh từng thông báo gặp vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, sau đó, cô tiếp tục xuất hiện tại một sự kiện khác với thông tin ký hợp đồng độc quyền nhưng chưa thông qua ban tổ chức Miss Universe Vietnam. Theo đó, việc thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam của Quỳnh Anh chính thức có hiệu lực từ ngày 18/11/2026.

Người thay thế vị trí của Nguyễn Quỳnh Anh vẫn đang được cân nhắc. Ảnh VTC News

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999, quê Hà Nội, sở hữu chiều cao 1,73 m cùng số đo ba vòng 82-63-93 cm. Người đẹp từng theo học ngành Quản trị nhân lực. Trước khi bước vào các cuộc thi nhan sắc, cô có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang và thường xuyên góp mặt trên các sàn diễn.

Năm 2024, Quỳnh Anh từng tham gia Miss Universe Vietnam và giành ngôi vị Á hậu 1. Sau hai năm, cô trở lại cuộc thi với mục tiêu chinh phục danh hiệu cao nhất và đăng quang vào đầu tháng 10/2026.

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