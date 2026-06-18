Mắc đái tháo đường, người phụ nữ 45 tuổi suýt gặp biến chứng nặng vì bệnh phụ khoa kéo dài

Bệnh phụ khoa nặng hơn do mắc đái tháo đường

Chị Hân (45 tuổi) bị lạc nội mạc tử cung kéo dài nhiều năm gây cường kinh, thiếu máu nặng. Đáng chú ý, người bệnh có tiền sử đái tháo đường, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và nhiều biến chứng nguy hiểm, cuối cùng phải phẫu thuật cắt tử cung để điều trị.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết lạc nội mạc tử cung là tình trạng các mô tương tự niêm mạc tử cung phát triển bên ngoài vị trí bình thường, có thể xuất hiện trong cơ tử cung, buồng trứng, vòi trứng hoặc nhiều cơ quan khác trong vùng chậu. Bệnh gây phản ứng viêm kéo dài, đau vùng chậu mạn tính, xuất huyết tử cung bất thường, tạo khối choán chỗ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản cũng như chất lượng cuộc sống.

Trường hợp của chị Hân, bệnh diễn tiến trong nhiều năm khiến tình trạng cường kinh kéo dài, dẫn đến thiếu máu nặng. Kết quả siêu âm cho thấy tử cung có đường kính trước - sau lên tới 12 cm, tương đương kích thước thai khoảng 18 tuần tuổi, kèm nhiều nang nhỏ trong cơ tử cung.

Ảnh minh họa.

Tổn thương lan rộng, nguy cơ biến chứng tăng cao ở người đái tháo đường

Các bác sĩ ghi nhận người bệnh bị lạc nội mạc tử cung sâu vùng chậu, mặt sau tử cung dính với trực tràng. Tổn thương còn lan đến hệ thống dây chằng hai bên tử cung, xuất hiện tình trạng viêm nhiễm và hình thành ổ áp xe.

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, việc mắc đái tháo đường khiến nguy cơ biến chứng trở nên nghiêm trọng hơn. Đường huyết tăng cao kéo dài có thể làm suy giảm khả năng miễn dịch, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh tại các ổ viêm nhiễm.

Nếu không được điều trị kịp thời, vi khuẩn từ ổ áp xe có thể xâm nhập vào máu, gây nhiễm khuẩn huyết hoặc sốc nhiễm trùng. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu máu kéo dài do cường kinh cũng có thể khiến người bệnh suy kiệt, ảnh hưởng đến chức năng hô hấp và tuần hoàn, thậm chí đe dọa tính mạng.

Phẫu thuật cắt tử cung để ngăn biến chứng

Trước phẫu thuật, chị Hân được truyền 350 ml máu và kiểm soát ổn định đường huyết nhằm giảm nguy cơ biến chứng liên quan đến đái tháo đường.

Sau khi đánh giá toàn diện, êkíp quyết định thực hiện phẫu thuật cắt tử cung toàn phần và hai vòi trứng. Do người bệnh không còn nhu cầu sinh con, đây được xem là giải pháp tối ưu để loại bỏ nguồn bệnh. Hai buồng trứng được giữ lại nhằm duy trì nội tiết tố estrogen, góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch và hệ xương khớp.

Ca mổ diễn ra thuận lợi, sức khỏe người bệnh ổn định sau phẫu thuật và được xuất viện sau 4 ngày.

Phụ nữ có đái tháo đường cần cảnh giác với lạc nội mạc tử cung

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, lạc nội mạc tử cung thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi 30-50. Bệnh có thể diễn tiến âm thầm hoặc gây các triệu chứng như đau bụng kinh dữ dội, đau vùng chậu kéo dài, đau khi quan hệ tình dục, rối loạn kinh nguyệt hoặc hiếm muộn.

Khi các tổn thương phát triển lớn, người bệnh có nguy cơ hình thành u nang, viêm mạn tính vùng chậu, ảnh hưởng chức năng ruột, bàng quang và làm giảm khả năng mang thai. Một số nghiên cứu còn ghi nhận bệnh có liên quan đến nguy cơ gia tăng ung thư buồng trứng, ung thư vú và ung thư biểu mô tuyến nội mạc tử cung.

Đối với phụ nữ mắc đái tháo đường, việc kiểm soát tốt đường huyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm giảm nguy cơ nhiễm trùng và các biến chứng liên quan đến lạc nội mạc tử cung. Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ có biểu hiện đau bụng kinh nhiều, rối loạn kinh nguyệt hoặc khó mang thai nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn lành mạnh, hạn chế đồ ngọt, tăng cường rau xanh, tập luyện thường xuyên và khám phụ khoa định kỳ để bảo vệ sức khỏe lâu dài.