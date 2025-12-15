Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Người bệnh đái tháo đường cần ăn bao nhiêu muối để an toàn cho tim mạch?

Thứ hai, 15:51 15/12/2025 | Sống khỏe

Khi mắc bệnh đái tháo đường, bên cạnh việc kiểm soát tinh bột, người bệnh cần đặc biệt chú ý đến lượng muối tiêu thụ. Việc nạp quá nhiều natri có thể làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch nghiêm trọng.

Khi mắc bệnh đái tháo đường, mối quan tâm hàng đầu của đa số người bệnh thường là làm sao để kiểm soát lượng carbohydrate (tinh bột và đường) nạp vào cơ thể. Bệnh nhân thường nghĩ ngay đến việc cắt giảm cơm trắng, xôi, bánh mì, bún phở hay các loại trái cây ngọt. Tuy nhiên, có một chất dinh dưỡng quan trọng khác mà bệnh nhân đái tháo đường type 2 cần đặc biệt lưu ý trong chế độ ăn uống, đó chính là natri.

Về mặt sinh học, cơ thể con người cần natri như một chất điện giải thiết yếu để điều hòa cân bằng dịch, đồng thời đảm bảo chức năng của hệ cơ và thần kinh hoạt động bình thường. Vấn đề nằm ở chỗ phần lớn người trưởng thành hiện nay đang tiêu thụ lượng natri vượt quá nhu cầu thực tế của cơ thể.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), khi nồng độ natri dư thừa được bài tiết qua thận tăng lên, nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp và các bệnh lý về tim mạch cũng sẽ tăng theo tương ứng.

1. Mối liên hệ giữa đái tháo đường và bệnh tim

Các số liệu thống kê y tế đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa đái tháo đường và sức khỏe tim mạch. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), người trưởng thành mắc bệnh đái tháo đường có nguy cơ tử vong do bệnh tim cao gấp 2 lần so với người không mắc bệnh. Nguyên nhân là do những người mắc đái tháo đường type 2 thường hội tụ nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh tim mạch như tăng huyết áp, chỉ số cholesterol xấu (LDL) cao, thừa cân và lối sống ít vận động.

Các nghiên cứu khoa học cũng đã chứng minh sự tác động của thói quen ăn mặn đối với nhóm bệnh nhân này. Trong nghiên cứu đăng trên Tạp chí Tăng huyết áp Hoa Kỳ số tháng 9/2020, người lớn mắc bệnh đái tháo đường type 2 có mức tiêu thụ natri cao nhất sẽ đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn tới 200% so với những người ăn ít natri nhất. Các tác giả kết luận rằng việc hạn chế muối có thể giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh đái tháo đường.

Người bệnh đái tháo đường cần ăn bao nhiêu muối để an toàn cho tim mạch?- Ảnh 1.

Muối không phải là gia vị ảnh hưởng chính đến lượng đường trong máu, tuy nhiên người đái tháo đường cũng nên hạn chế tiêu thụ muối.

2. Lượng muối an toàn cho người bệnh đái tháo đường

Mặc dù muối ăn và natri thường được nhắc đến cùng nhau nhưng chúng không hoàn toàn giống nhau. Muối ăn thực chất là hợp chất chứa khoảng 40% natri theo trọng lượng. Tuy nhiên, dù gọi theo cách nào thì việc giảm bớt chúng trong khẩu phần ăn đều mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi người chỉ nên ăn dưới 5g muối /ngày (khoảng 1 muỗng cà phê), tương đương với 2.300 mg natri /ngày.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, giảm lượng natri tiêu thụ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu nguy cơ tăng huyết áp và bệnh tim. Các phân tích tổng hợp từ nhiều thử nghiệm lâm sàng cho thấy việc hạn chế natri giúp giảm đáng kể cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương.

Về định lượng cụ thể, Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ khuyến cáo người bệnh nên giới hạn lượng natri tiêu thụ ở mức dưới 2.300 mg mỗi ngày, tương đương với khoảng 1 thìa cà phê muối ăn. Tuy nhiên, một số chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ nội tiết khuyên người bệnh đái tháo đường nên cố gắng giảm xuống mức thấp hơn, khoảng 1.500 mg natri mỗi ngày để đạt hiệu quả bảo vệ tốt nhất. Do nhu cầu và thể trạng mỗi người là khác nhau, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị để xác định giới hạn phù hợp nhất với mình.

PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia
Người bệnh đái tháo đường không kèm theo các bệnh lý khác thì không cần kiêng muối nhưng nên ăn nhạt ở mức có thể. Người đái tháo đường có phù, suy tim hoặc tăng huyết áp nên ăn ở mức < 2.000 mg natri/ngày.

3. Kiểm soát lượng muối từ bữa ăn gia đình

Việc phải theo dõi cùng lúc cả lượng đường bột và lượng muối có thể gây chút khó khăn ban đầu cho người bệnh nhưng đây là sự thay đổi cần thiết và rất xứng đáng. Chế độ ăn giảm muối thực chất là một chế độ ăn lành mạnh mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, không chỉ riêng bệnh nhân đái tháo đường.

Một hiểu lầm phổ biến là chúng ta thường chỉ tập trung cắt giảm lượng muối nêm nếm tại nhà, trong khi nguồn cung cấp natri lớn nhất lại đến từ thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhà hàng. Thực tế, khoảng 70% lượng natri chúng ta nạp vào cơ thể ẩn chứa trong các món ăn bên ngoài hoặc thực phẩm công nghiệp.

Để kiểm soát lượng natri nạp vào, hãy ưu tiên nấu ăn tại nhà và hạn chế số lần ăn ngoài hàng quán. Khi tự tay chuẩn bị bữa ăn từ các nguyên liệu tươi sống thay vì sử dụng thực phẩm đóng hộp , đóng gói sẵn, bạn đã chủ động giảm được một lượng muối đáng kể, giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch và kiểm soát tốt bệnh đái tháo đường.

Thiên Châu
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Đột quỵ thức giấc đáng sợ thế nào?

Đột quỵ thức giấc đáng sợ thế nào?

Bệnh thường gặp - 7 phút trước

GĐXH - Đây là một tình trạng đột quỵ nguy hiểm vì bác sĩ không biết bệnh nhân bị đột quỵ từ lúc nào.

Bạn muốn da đẹp lên từng ngày? 7 lý do khiến vitamin C được xem là 'bạn thân' của làn da

Bạn muốn da đẹp lên từng ngày? 7 lý do khiến vitamin C được xem là 'bạn thân' của làn da

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà vitamin C luôn xuất hiện trong các bí quyết chăm sóc da. Từ việc hỗ trợ sản sinh collagen đến giúp da trông tươi sáng và khỏe mạnh hơn, dưỡng chất này đang được nhiều người tin dùng. Video trong bài này sẽ chỉ ra 7 lý do vì sao vitamin C lại giữ vai trò quan trọng trong hành trình chăm sóc và bảo vệ làn da.

Người phụ nữ 41 tuổi phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu rối loạn tiêu hóa mà nhiều người Việt vẫn xem nhẹ

Người phụ nữ 41 tuổi phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu rối loạn tiêu hóa mà nhiều người Việt vẫn xem nhẹ

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ nghĩ mình bị đầy bụng, khó tiêu do ăn uống thất thường, người phụ nữ 41 tuổi không ngờ đó lại là dấu hiệu sớm của ung thư dạ dày.

3 nguyên tắc ngăn chặn tế bào ung thư, người Việt nên làm ngay để nói không với bệnh

3 nguyên tắc ngăn chặn tế bào ung thư, người Việt nên làm ngay để nói không với bệnh

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Để hạn chế mắc bệnh ung thư cũng như ngăn chặn các tế bào gây ung thư phát triển thì cần tuân thủ các nguyên tắc nhất định.

Không cần ăn kiêng khắt khe, 8 loại gia vị quen thuộc này vẫn giúp hỗ trợ giảm cân

Không cần ăn kiêng khắt khe, 8 loại gia vị quen thuộc này vẫn giúp hỗ trợ giảm cân

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Giảm cân không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc cắt giảm khẩu phần hay nhịn ăn cực đoan. Nhiều loại gia vị quen thuộc trong gian bếp hằng ngày lại có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Bài viết dưới đây sẽ bật mí 8 loại gia vị vừa dễ tìm, vừa có lợi cho quá trình giảm cân một cách tự nhiên và an toàn.

Khi gan suy hỏng, cơ thể phát ra tới 11 tín hiệu cảnh báo: Có 1 cũng đừng chủ quan

Khi gan suy hỏng, cơ thể phát ra tới 11 tín hiệu cảnh báo: Có 1 cũng đừng chủ quan

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

Những dấu hiệu cảnh báo tổn thương gan rất đa dạng và có thể xuất hiện từ rất sớm. Điều quan trọng là bạn nhận biết được để có cách xử trí kịp thời.

Các bác sĩ cho biết: Ung thư phổi giai đoạn đầu không gây đau ngực mà là 4 bất thường này

Các bác sĩ cho biết: Ung thư phổi giai đoạn đầu không gây đau ngực mà là 4 bất thường này

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

Không phải đau ngực, đây mới là triệu chứng bạn cần để ý để phát hiện sớm ung thư phổi.

Ít ai ngờ loại lá rẻ tiền này lại được ví như 'nhân sâm xanh', giúp phòng bệnh hiệu quả

Ít ai ngờ loại lá rẻ tiền này lại được ví như 'nhân sâm xanh', giúp phòng bệnh hiệu quả

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Được ví như “nhân sâm xanh” của người Việt, lá đinh lăng từ lâu đã xuất hiện trong nhiều bài thuốc dân gian nhờ những lợi ích đáng kể cho sức khỏe.

6 thực phẩm được chứng minh là "thúc đẩy ung thư" và nhiều người vẫn ăn chúng mỗi ngày

6 thực phẩm được chứng minh là "thúc đẩy ung thư" và nhiều người vẫn ăn chúng mỗi ngày

Sống khỏe - 1 ngày trước

Như người ta vẫn nói, "bệnh tật bắt nguồn từ miệng", hãy cảnh giác với 6 thực phẩm này.

“Chạm sẻ chia, trao hy vọng 2025” trao hơn 2000 suất tầm soát ung thư và ‘gian hàng 0 đồng” cho phụ nữ yếu thế

“Chạm sẻ chia, trao hy vọng 2025” trao hơn 2000 suất tầm soát ung thư và ‘gian hàng 0 đồng” cho phụ nữ yếu thế

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Ngày 14/12, chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, trao hy vọng 2025” đã trao tặng 2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cùng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, góp phần mở rộng cơ hội chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ yếu thế tại nhiều địa phương.

Xem nhiều

6 loại rau rẻ tiền, mùa đông người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

6 loại rau rẻ tiền, mùa đông người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

Bệnh thường gặp

GĐXH - Có 6 loại rau quả mùa đông không chỉ cung cấp dưỡng chất quan trọng mà còn giúp phòng ngừa và nâng cao hiệu quả điều trị bệnh ung thư.

5 thực phẩm ‘tưởng bình thường’ nhưng bổ gấp nhiều lần vitamin tổng hợp, ai cũng nên bổ sung

5 thực phẩm ‘tưởng bình thường’ nhưng bổ gấp nhiều lần vitamin tổng hợp, ai cũng nên bổ sung

Sống khỏe
4 thực phẩm 'nhỏ mà có võ' cho bữa sáng, giúp người cao tuổi tiêu hóa khỏe, ăn ngon cả ngày

4 thực phẩm 'nhỏ mà có võ' cho bữa sáng, giúp người cao tuổi tiêu hóa khỏe, ăn ngon cả ngày

Sống khỏe
Chuyên gia Mỹ khuyên 8 thực phẩm người trung niên nên ăn để giảm cholesterol, phòng bệnh tim mạch và ung thư

Chuyên gia Mỹ khuyên 8 thực phẩm người trung niên nên ăn để giảm cholesterol, phòng bệnh tim mạch và ung thư

Bệnh thường gặp
6 thực phẩm được chứng minh là "thúc đẩy ung thư" và nhiều người vẫn ăn chúng mỗi ngày

6 thực phẩm được chứng minh là "thúc đẩy ung thư" và nhiều người vẫn ăn chúng mỗi ngày

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top