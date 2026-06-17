Người phụ nữ nhập viện vì sốt cao, khó thở, bác sĩ phát hiện biến chứng nguy hiểm từ đái tháo đường

Người bệnh đái tháo đường nhập viện sau thời gian dài không tái khám

ThS.BS.CKII Nguyễn Hoàng Tuấn Vũ, Phó khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (cơ sở phường Tân Sơn Hòa – quận Tân Bình cũ) cho biết người bệnh có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính cùng nhiều bệnh lý nền khác.

Khai thác bệnh sử cho thấy bà Phong đã không tái khám định kỳ trong nhiều tháng, tự sử dụng thuốc tại nhà nhưng không mang theo toa điều trị.

Khi nhập viện, người bệnh có biểu hiện nhiễm trùng rõ rệt. Kết quả xét nghiệm ghi nhận số lượng bạch cầu và các chỉ điểm viêm tăng cao. Đáng chú ý, chỉ số CRP – dấu ấn phản ánh tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể – tăng lên hơn 223 mg/L, cao gấp khoảng 45 lần mức bình thường, cho thấy tình trạng viêm rất nặng.

Hình ảnh X-quang ngực ghi nhận tổn thương dạng dày mô kẽ rải rác ở cả hai phổi, khiến các bác sĩ ban đầu nghĩ nhiều đến khả năng viêm phổi nặng kèm phản ứng viêm toàn thân.

Bác sĩ tư vấn cho người bệnh về kiểm soát các bệnh nền trong lần tái khám. Ảnh: BVCC

Phát hiện ổ áp xe ở cả hai thận

Do người bệnh có biểu hiện tiểu rắt kéo dài nhiều ngày, các bác sĩ chỉ định thêm xét nghiệm nước tiểu và phát hiện dấu hiệu nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Tình trạng đau âm ỉ vùng hông lưng cũng xuất hiện rõ hơn trong quá trình điều trị.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số HbA1c của người bệnh trên 8%, phản ánh bệnh đái tháo đường chưa được kiểm soát tốt trong thời gian dài. Đây là yếu tố làm suy giảm khả năng miễn dịch, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và khiến các bệnh nhiễm trùng diễn tiến nặng hơn.

Để tìm nguyên nhân chính xác, bác sĩ chỉ định chụp CT bụng. Kết quả cho thấy người bệnh bị viêm và áp xe ở cả hai thận, kèm tình trạng viêm dày thành bể thận và đoạn đầu niệu quản trái.

Theo bác sĩ Vũ, đây mới chính là nguồn gốc gây nên phản ứng nhiễm trùng toàn thân nghiêm trọng mà người bệnh gặp phải.

Áp xe thận là tình trạng hình thành ổ mủ trong nhu mô thận do vi khuẩn xâm nhập và phát triển. Bệnh thường xuất hiện sau các đợt nhiễm khuẩn đường tiết niệu không được phát hiện hoặc điều trị chưa đầy đủ. Người mắc đái tháo đường, tăng huyết áp, người cao tuổi hoặc có sức đề kháng suy giảm thuộc nhóm nguy cơ cao.

Ảnh minh họa.

Đái tháo đường làm tăng nguy cơ nhiễm trùng nặng

Sau khi hội chẩn với chuyên khoa Tiết niệu, các bác sĩ đánh giá ổ áp xe chưa cần can thiệp ngoại khoa và quyết định điều trị nội khoa bằng kháng sinh phổ rộng đường tĩnh mạch kết hợp theo dõi sát.

Nhờ xác định đúng nguồn nhiễm trùng và điều trị kịp thời, tình trạng người bệnh cải thiện dần. Các triệu chứng sốt cao, khó thở và tiểu rắt giảm rõ rệt.

Chỉ số bạch cầu trở về gần mức bình thường. Procalcitonin – dấu ấn phản ánh mức độ nhiễm khuẩn nặng – giảm mạnh từ 3,1 ng/mL xuống 0,77 ng/mL và tiếp tục về 0,04 ng/mL. Người bệnh ăn uống tốt hơn, hết sốt, chức năng thận được bảo tồn ổn định và các cơn đau vùng hông lưng giảm đáng kể.

Theo bác sĩ Vũ, người mắc đái tháo đường có nguy cơ cao gặp các bệnh nhiễm trùng do đường huyết tăng kéo dài làm suy giảm chức năng miễn dịch, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Nhiều trường hợp nhiễm trùng diễn tiến âm thầm nhưng có thể nhanh chóng trở nên nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm.

Người mắc đái tháo đường cần lưu ý gì?

Bác sĩ Vũ cho biết trường hợp của bà Phong là minh chứng cho thấy các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm không phải lúc nào cũng biểu hiện điển hình.

Người bệnh nhập viện vì sốt cao và khó thở, nhưng ổ nhiễm trùng thực sự lại nằm ở hệ tiết niệu và thận. Nếu chỉ tập trung điều trị triệu chứng ban đầu mà bỏ sót nguồn nhiễm khuẩn nguyên phát, bệnh có thể tiến triển thành nhiễm trùng huyết, suy đa cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia khuyến cáo người mắc đái tháo đường cần tái khám định kỳ, tuân thủ điều trị và kiểm soát tốt đường huyết để giảm nguy cơ biến chứng. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt kéo dài, tiểu buốt, tiểu rắt, đau vùng hông lưng hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân, người bệnh nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Việc kiểm soát tốt bệnh đái tháo đường không chỉ giúp ổn định đường huyết mà còn góp phần phòng ngừa các biến chứng nhiễm trùng nguy hiểm, bảo vệ chức năng thận và nâng cao chất lượng cuộc sống lâu dài.