Mâm cúng vía Thần Tài 2026: Đừng 'đánh rơi' lộc vì thiếu những lễ vật quan trọng này

Tuy nhiên, không ít gia chủ băn khoăn: Mâm cúng vía Thần Tài gồm những gì để đủ lễ, đúng ý nghĩa phong tục? Nếu thiếu những lễ vật quan trọng, theo quan niệm dân gian, gia chủ có thể “đánh rơi” phần nào lộc đầu năm.

Ý nghĩa ngày vía Thần Tài trong đời sống người Việt

Theo tín ngưỡng dân gian, Thần Tài là vị thần cai quản tiền bạc, của cải và tài lộc. Vì vậy, vào ngày mùng 10 tháng Giêng, nhiều gia đình và cửa hàng tổ chức lễ cúng để cầu mong một năm làm ăn thuận lợi, tiền vào như nước.

Mâm cúng ngày này không chỉ mang tính nghi thức mà còn gửi gắm ước nguyện về sự sung túc, đủ đầy và thịnh vượng trong năm mới. Mỗi lễ vật trên bàn thờ đều có ý nghĩa biểu trưng riêng.

Mâm cúng vía Thần Tài gồm những gì?

Tùy vùng miền và điều kiện mỗi gia đình, lễ vật có thể gia giảm. Tuy nhiên, những thành phần dưới đây được xem là phổ biến và quan trọng nhất.

Bộ tam sên – Lễ vật không nên thiếu

Bộ tam sên (hay còn gọi là tam sinh) là lễ vật truyền thống trong mâm cúng Thần Tài, tượng trưng cho ba môi trường: Thổ – Thủy – Thiên.

Thịt heo (quay hoặc luộc): Đại diện cho hành Thổ, tượng trưng cho nền tảng, đất đai và sự bền vững. Theo dân gian, trong thời gian giáng trần, Thần Tài từng gắn bó với món heo quay nên đây được xem là món “ưa thích”, thường được đặt trang trọng trên mâm lễ.

Trứng (vịt hoặc cút): Đại diện cho hành Thiên, tượng trưng cho khởi nguyên sự sống và điều tốt lành. Gia chủ thường bày 3 quả trứng (số lẻ) với mong ước khởi đầu thuận lợi, công việc phát triển.

Tôm hoặc cua luộc: Đại diện cho hành Thủy, tượng trưng cho dòng chảy tài lộc, mong tiền bạc dồi dào, làm ăn hanh thông.

Bộ tam sên được xem là phần cốt lõi trong mâm cúng. Nhiều người quan niệm nếu thiếu bộ lễ này thì mâm cúng chưa trọn vẹn ý nghĩa.

Cá lóc nướng – Nét đặc trưng của người Nam bộ

Ở Nam bộ, cá lóc nướng là lễ vật quen thuộc trong mâm cúng Thần Tài. Cá lóc tượng trưng cho vùng sông nước trù phú, thể hiện lòng biết ơn thiên nhiên và ước mong cuộc sống no đủ, thuận lợi quanh năm.

Mâm ngũ quả – Gửi gắm ước nguyện sung túc

Mâm ngũ quả trong ngày vía Thần Tài thường gồm các loại trái cây như mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung – gửi gắm ước nguyện “cầu sung vừa đủ xài”.

Khi chuẩn bị, gia chủ nên chọn trái cây tươi ngon, không dập nát, bày biện gọn gàng. Theo quan niệm dân gian, hoa quả tươi thể hiện lòng thành và sự chỉn chu, góp phần “giữ lộc” đầu năm.

Các lễ vật khác không nên bỏ qua

Ngoài bộ tam sên và ngũ quả, mâm cúng vía Thần Tài thường có thêm:

Hoa tươi (hoa cúc vàng, hoa đồng tiền)

Hương (nhang), đèn nến

Rượu, nước

Gạo, muối

Tiền vàng mã

Xôi gấc, xôi đậu xanh

Bánh bao hình thỏi vàng (tùy gia đình)

Xôi gấc tượng trưng cho may mắn, xôi đậu xanh mang ý nghĩa no đủ. Tiền vàng mã thể hiện ước nguyện về tài lộc, phú quý trong năm mới.

Giờ cúng vía Thần Tài 2026

Theo chuyên gia phong thủy, trong năm 2026, khung giờ đẹp để cúng Thần Tài là:

9h – 11h

15h – 17h

Trước khi cúng, gia chủ nên lau dọn bàn thờ sạch sẽ, thay nước mới, chuẩn bị lễ vật tươm tất. Đồ cúng cần là thức ăn mới nấu, hoa quả tươi, không ôi thiu hay dùng lại đồ cũ.

Lưu ý quan trọng để “giữ lộc” đầu năm

Nhiều người quan niệm rằng, điều quan trọng nhất trong lễ cúng vía Thần Tài không nằm ở sự cầu kỳ hay mâm cao cỗ đầy mà ở lòng thành của gia chủ.

Mâm lễ không cần quá đắt đỏ, nhưng cần chỉn chu, sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng. Sự thành tâm, thái độ trang nghiêm khi cúng mới là yếu tố cốt lõi giúp gia chủ cảm thấy an tâm và tự tin bước vào một năm mới nhiều kỳ vọng.

Ngày vía Thần Tài không chỉ là nghi thức tín ngưỡng mà còn là cách để mỗi người gửi gắm niềm tin vào một năm làm ăn thuận lợi, tài lộc hanh thông. Chuẩn bị đầy đủ lễ vật, đúng phong tục và giữ tâm thế tích cực chính là cách để không “đánh rơi” lộc đầu năm.