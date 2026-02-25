Nếu đã ăn quá nhiều 'đồ béo' dịp Tết, đây là 3 món ăn nấu nhanh, ngon lại giúp thanh lọc dạ dày và ruột

Trong dịp Tết Nguyên Đán, bàn ăn đầy ắp gà, giò xào, cá và các loại thịt. Giữa tiếng leng keng của ly chén và những lời chúc tụng, bụng chúng ta đã bắt đầu quá tải. Trong những ngày Tết này, gia đình nào mà không có những bữa ăn thịnh soạn với thịt và cá, nem rán, giò chả...? Nhưng khi những ngày Tết trôi qua, lúc này, có lẽ bạn đang cảm thấy hơi lo lắng khi đứng lên cân, bụng bạn đã no căng vì đồ ăn giàu đạm, chất béo, và cảm thấy nặng nề khắp người. Đừng lo lắng, đã đến lúc thanh lọc hệ tiêu hóa của bạn.

Dưới đây là 3 món ăn đơn giản và ngon miệng giúp thanh lọc hệ tiêu hóa của bạn một cách triệt để với những nguyên liệu đơn giản nhất, loại bỏ hoàn toàn chất béo!

1. Đậu tuyết xào mộc nhĩ

Mộc nhĩ (nấm mèo) vốn là thực phẩm tuyệt vời giúp thanh lọc hệ tiêu hóa nhờ chứa chất keo nhầy có khả năng kết dính, hấp thụ các tạp chất, bụi bẩn trong ruột và thúc đẩy đào thải ra ngoài. Được ví như "chổi quét" đường ruột, các món ăn có mộc nhĩ sẽ giúp làm sạch hệ tiêu hóa, giảm cholesterol và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Trong khi đó đậu tuyết là "siêu thực phẩm" giúp thanh lọc đường tiêu hóa hiệu quả nhờ hàm lượng chất xơ cao, thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và bảo vệ sức khỏe đường ruột. Với calo thấp, giàu protein và vitamin, đậu tuyết còn hỗ trợ giảm cân, kiểm soát đường huyết và làm chậm lão hóa.

Nguyên liệu: 500g đậu Hà Lan, một nắm nấm mộc nhĩ, dầu ăn và muối vừa đủ, 3 tép tỏi, 1 thìa cà phê bột nêm gà, bột bắp tùy khẩu vị.

Cách làm món đậu tuyết xào mộc nhĩ

Bước 1: Ngâm mộc nhĩ khô trong nước lạnh trước cho đến khi chúng ngấm nước và nở hoàn toàn, rửa sạch rồi xé thành miếng nhỏ. Nhặt bỏ cuống và xơ 2 bên cạnh của đậu tuyết rồi rửa sạch. Đập dập các tép tỏi rồi băm nhỏ. Đun sôi nước trong nồi, thêm một chút muối và vài giọt dầu, sau đó chần đậu tuyết khoảng 1 phút rồi vớt ra rồi lập tức cho chúng vào nước lạnh. Điều này sẽ giúp giữ được độ giòn và ngăn ngừa chúng bị đổi màu. Để ráo nước đậu tuyết và để sang một bên. Làm nóng dầu trong chảo, sau đó cho tỏi băm vào xào đến khi thơm.

Bước 2: Cho mộc nhĩ vào xào trên lửa lớn khoảng 1 phút. Cho đậu tuyết, muối và bột nêm gà vào, xào trên lửa lớn khoảng 1 phút. Cho thêm một ít bột bắp pha loãng để làm sánh nước sốt. Xào trên lửa lớn thêm vài giây rồi tắt bếp. Cho ra đĩa và dùng. Món đậu tuyết xào nấm mộc nhĩ giòn ngon đã sẵn sàng. Bạn có thể thêm một ít cà rốt thái lát mỏng hình thoi vào xào cùng để món ăn thêm hấp dẫn và đẹp mắt.

2. Váng đậu xào rau hẹ và giá đỗ

Lá hẹ là thực phẩm rất tốt giúp thanh lọc đường tiêu hóa, giảm đầy bụng, khó tiêu và táo bón nhờ hàm lượng chất xơ cao và tính kháng khuẩn tự nhiên (như allyl sulfua) giúp loại bỏ vi khuẩn gây hại. Sử dụng hẹ để nấu ăn giúp nhuận tràng, tăng cường hấp thụ dinh dưỡng và thải độc. Trong khi đó giá đỗ là thực phẩm tuyệt vời để thanh lọc và cải thiện hệ tiêu hóa nhờ chứa nhiều chất xơ, enzyme sống và các vi chất giúp nhuận tràng, giảm táo bón, và hỗ trợ tiêu hóa thức ăn nhanh hơn. Chất xơ hòa tan trong giá đỗ còn giúp làm sạch đường ruột, giảm cholesterol và ổn định đường huyết

Nguyên liệu: 250g giá đỗ xanh, 2 miếng váng đậu khô, 1 bó hẹ, dầu ăn và muối vừa đủ, 2 lát gừng, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê bột nêm gà.

Cách làm món váng đậu xào rau hẹ và giá đỗ

Bước 1: Rửa sạch giá đỗ và để thật ráo nước - giá ướt khi xào sẽ kém giòn. Rửa sạch và cắt hẹ thành từng đoạn dài 3-4 cm. Ngâm nở mềm rồi cắt váng đậu thành dải có chiều rộng bằng lá hẹ. Cho nước vào nồi và đun sôi. Cho váng đậu vào chần. Sau khi nước sôi, nấu trong 2-3 phút. Vớt váng đậu ra và cho vào nước lạnh, khi nguội thì vớt ra để ráo nước.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo, sau đó cho gừng thái sợi vào xào đến khi thơm. Cho giá đỗ vào và xào trên lửa lớn đến khi giá đỗ chín khoảng 70-80%. Sau đó cho nước tương vào và đảo đều. Cho váng đậu thái sợi, muối và bột nêm gà vào, đảo đều. Cho hẹ đã thái nhỏ vào xào trên lửa lớn cho đến khi hẹ mềm. Món rau xào giòn ngon đã sẵn sàng.

3. Salad hành tây và mộc nhĩ

Hành tây là loại nguyên liệu tuyệt vời giúp thanh lọc và cải thiện hệ tiêu hóa nhờ hàm lượng cao chất xơ, đặc biệt là inulin và fructooligosaccharides, hoạt động như các prebiotic nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột. Chúng thúc đẩy nhu động ruột, giảm táo bón, kháng khuẩn, bảo vệ niêm mạc ruột và hỗ trợ phân hủy thức ăn để hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Khi kết hợp với mộc nhĩ - một loại nguyên liệu được ví như "chổi quét" đường ruột, giúp làm sạch hệ tiêu hóa, giảm cholesterol, sẽ thành món ăn tăng gấp đôi công dụng đào thanh lọc hệ tiêu hóa.

Nguyên liệu: 1 nắm mộc nhĩ khô, nửa củ hành tây, nửa quả ớt chuông, vài nhánh rau mùi, muối vừa đủ, 3 tép tỏi, một chút dầu ớt, một nhúm bột ngọt, nước cốt chanh.

Cách làm món salad hành tây và mộc nhĩ

Bước 1: Ngâm mộc nhĩ khô trong nước lạnh từ 2-3 tiếng, sau đó vớt ra, rửa sạch và để ráo rồi xé miếng nhỏ. Bóc và gọt vỏ rồi rửa sạch hành tây rồi cắt thành dạng sợi. Ớt chuông bỏ hạt rồi thái sợi. Băm nhỏ tỏi và thái nhỏ rau mùi. Cho nước vào nồi và đun sôi. Sau khi nước sôi lại, cho mộc nhĩ vào chần trong khoảng vài phút. Vớt mộc nhĩ ra và cho vào nước lạnh để nguội. Vớt nấm mộc nhĩ ra và để ráo nước.

Bước 2: Cho mộc nhĩ vào một tô lớn, thêm hành tây và cà rốt thái sợi, sau đó cho tỏi băm nhỏ vào. Thêm dầu ớt, rau mùi thái nhỏ, muối, bột ngọt và nước cốt chanh vào. Trộn đều bằng đũa, sau đó cho ra đĩa. Một đĩa salad hành tây và nấm mộc nhĩ thanh nhẹ và ngon miệng đã sẵn sàng.

3 món ăn này đều là những món ăn làm rất nhanh gọn với các nguyên liệu dễ kiếm, tốt cho hệ tiêu hóa sau nhiều ngày ăn đồ giàu đạm, dầu mỡ. Sau thời gian Tết Nguyên đán, hãy cùng gia đình thay đổi khẩu vị và để cho dạ dày được tận hưởng một kỳ nghỉ thư giãn và sảng khoái với các món ăn này nhé!