Mãn kinh sớm là 'tuổi thọ ngắn'?: Phụ nữ có 3 biểu hiện này thường có cơ thể trường thọ

Thứ hai, 10:36 16/03/2026 | Sống khỏe
Hà Anh
Hà Anh
GĐXH - Nhiều phụ nữ coi mãn kinh là "dấu chấm hết" của thời kỳ đỉnh cao, nhưng y học hiện đại coi đó là một cuộc "tái khởi động hệ thống".

Độ tuổi mãn kinh và cách cơ thể bạn vượt qua giai đoạn này chính là "phong vũ biểu" dự báo tình trạng sức khỏe trong 30 năm tiếp theo. Đừng chỉ nhìn vào việc "hết kinh", hãy nhìn vào cách cơ thể bạn thích nghi để biết mình có sở hữu "thể chất trường thọ" hay không.

Nhiều phụ nữ gặp khó khăn trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Ảnh minh họa

Mãn kinh không phải là "mất đi", mà là "thu ô bảo vệ" 

Kinh nguyệt không chỉ là chuyện sinh sản, đó là dấu hiệu của Hormone Estrogen — "chiếc ô bảo vệ" toàn diện cho xương, mạch máu, não bộ và cảm xúc của phụ nữ. 

Khi mãn kinh, chiếc ô này thu lại. Nếu thu quá sớm hoặc quá gấp, cơ thể sẽ hứng chịu "giông bão" như loãng xương, xơ vữa mạch máu và rối loạn giấc ngủ.

3 xu hướng ở phụ nữ có "thể chất trường thọ" khi mãn kinh

Bác sĩ chỉ ra rằng, những người có tiềm năng sống thọ thường không có biểu hiện cực đoan, mà tuân theo các quy luật sau:

Xu hướng 1: Độ tuổi mãn kinh nằm trong "luồng chính" (48–52 tuổi)

Mãn kinh trước 40 tuổi được coi là suy buồng trứng sớm, khiến cơ thể mất bảo vệ quá sớm, tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Mãn kinh sau 55 tuổi lại tiềm ẩn nguy cơ ung thư nội mạc tử cung do phơi nhiễm Estrogen quá lâu.

Những người mãn kinh quanh tuổi 50 thường có hệ nội mạc ổn định nhất.

Xu hướng 2: Quá trình chuyển đổi diễn ra "êm ả"

Các triệu chứng như bốc hỏa, vã mồ hôi, mất ngủ... không chỉ là khó chịu nhất thời. Chúng phản ánh sự mất ổn định của hệ thần kinh - mạch máu. Những người vượt qua giai đoạn này một cách nhẹ nhàng thường có hệ tim mạch và nội tiết dẻo dai hơn.

Xu hướng 3: Kiểm soát tốt "3 chỉ số vàng" sau mãn kinh

Phụ nữ trường thọ là người giữ vững được: Huyết áp/Mỡ máu/Đường huyết, Mật độ xươngVòng eo. Sau khi mãn kinh, mỡ có xu hướng dồn về bụng; ai kiểm soát được vòng eo, người đó thắng trong cuộc đua chống lại các bệnh mãn tính.

Hãy lắng nghe cơ thể và điều chỉnh kịp thời tại bước ngoặt của giai đoạn tiền mãn kinh. Ảnh minh họa

"Sát thủ" đẩy nhanh quá trình mãn kinh và rút ngắn tuổi thọ

Nếu bạn muốn trì hoãn sự lão hóa của buồng trứng, hãy tránh xa 3 thói quen này:

Hút thuốc: Đây là "máy gia tốc" làm già hóa buồng trứng nhanh nhất.

Stress và mất ngủ kéo dài: Làm rối loạn trục não bộ - tuyến yên - buồng trứng.

Ăn kiêng cực đoan: Thiếu hụt năng lượng và Protein khiến buồng trứng "tắt máy" sớm vì không đủ nguyên liệu vận hành.

Lời khuyên: Đừng "chịu đựng", hãy "nâng cấp"

Bước vào tuổi 45, phụ nữ cần thay đổi tư duy từ "chờ cho nó qua đi" sang "chủ động quản lý":

Ưu tiên giấc ngủ: Ngủ ngon là cách tốt nhất để ổn định Hormone.

Tập kháng lực: Để giữ xương và cơ, ngăn chặn loãng xương.

Quản lý vòng eo: Vòng eo tỉ lệ nghịch với tuổi thọ sau mãn kinh.

Thăm khám định kỳ: Đừng lười đo huyết áp và tầm soát phụ khoa.

Mãn kinh là lời nhắc nhở yêu thương

Mãn kinh không phải là hồi còi báo hiệu sự già nua, mà là tín hiệu cơ thể yêu cầu bạn dừng việc "ngược đãi" bản thân bằng những thói quen xấu. 

Những phụ nữ sống thọ không phải là người không có triệu chứng, mà là người biết lắng nghe và điều chỉnh kịp thời tại bước ngoặt này.

Hãy nhớ: Cách bạn đối xử với cơ thể trong 5 năm quanh tuổi mãn kinh sẽ quyết định chất lượng của 30 năm còn lại.

Bài viết chỉ cung cấp thông tin chung về chủ đề mãn kinh và không thay thế cho chẩn đoán và điều trị y tế cá nhân. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn khi gặp các vấn đề về sức khỏe trong thời kỳ mãn kinh. 

Mãn kinh sớm là 'tuổi thọ ngắn'?: 3 đặc điểm phụ nữ mãn kinh có thể chất trường thọ, nhiều chị em Việt bỏ qua - Ảnh 3.Có phải 'uống càng nhiều nước, nguy cơ đột quỵ càng cao'?: Lời giải đáp không thể bỏ qua

GĐXH - Đối với người cao tuổi và những người có bệnh lý nền, việc uống nước quá mức hoặc uống quá nhanh trong một thời điểm lại tiềm ẩn nguy cơ gây áp lực lên mạch máu, dẫn đến đột quỵ.

4 bài tập tốt cho phụ nữ thời kỳ mãn kinh

Chồng phát điên vì vợ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh, chuyên gia chỉ cách khắc phục

‘Bốc hỏa’ mãn kinh đáng sợ đến mức nào?

Loại hạt rẻ tiền bán đầy chợ Việt, phụ nữ tuổi mãn kinh, tiền mãn kinh nên ăn để luôn trẻ đẹp, ngăn ngừa bệnh tật

5 nhóm thực phẩm phụ nữ mãn kinh, tiền mãn kinh cần bổ sung ngay để ngừa bệnh tật lúc về già

3 bài tập đơn giản mỗi sáng giúp giảm đau nhức cơ thể

Đau nhức cơ thể thường gặp ở người ngồi lâu, mang vác nặng hoặc ít vận động. Một số bài tập nhẹ nhàng thực hiện mỗi sáng như đi bộ nhanh, tư thế tam giác và tư thế em bé có thể giúp giảm đau, giãn cơ và cải thiện sức khỏe cơ xương khớp.

Thực phẩm ngon ngọt nhưng ăn nhiều có thể tăng nguy cơ suy thận, người Việt nên kiểm soát để phòng bệnh

GĐXH - Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa đường không chỉ gây rối loạn chuyển hóa mà còn làm tăng nguy tổn thương thận, suy thận.

Người có tuổi thọ ngắn thường lộ 4 thói quen khi ăn uống

GĐXH - Thói quen ăn uống hàng ngày tưởng chừng đơn giản nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tuổi thọ của mỗi người.

5 tác hại khi uống trà buổi sáng lúc bụng đói

Uống trà ngay khi thức dậy là thói quen phổ biến của nhiều người. Tuy nhiên, việc uống trà khi bụng đói có thể ảnh hưởng đến dạ dày, khả năng hấp thu sắt và gây ra một số triệu chứng khó chịu...

Hà Nội: Những lá phiếu đặc biệt nơi giường bệnh tại Bệnh viện E

GĐXH - Sáng 15/3, tại điểm bỏ phiếu Bệnh viện E, khu vực bỏ phiếu số 32, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, những cử tri "đặc biệt" đang điều trị tại Bệnh viện E hồi hộp và xúc động được cầm trên tay lá phiếu cử tri để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ngay tại giường bệnh…

Cô gái 25 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

GĐXH - Trường hợp cô gái 25 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung sau khi bỏ qua dấu hiệu ra máu bất thường là lời cảnh báo về nguy cơ nhiễm virus HPV và tầm quan trọng của việc tầm soát sớm.

Loại thịt ăn nhiều có thể làm tăng tốc độ suy thận, người Việt cần hiểu đúng để phòng bệnh

GĐXH - Chế độ ăn quá nhiều thịt đỏ, có thể làm tăng nguy cơ tiến triển bệnh thận và khiến tình trạng suy thận mạn nặng hơn.

Một loại quả là 'khắc tinh' của 6 loại ung thư, cực tốt cho nhan sắc và sức khỏe nữ giới

GĐXH - Lựu được xem là một trong những loại trái cây tốt nhất cho sức khỏe. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng lựu có thể có nhiều lợi ích cho cơ thể và làm giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau.

Bí mật tuổi thọ nằm ngay trên gương mặt: 4 đặc điểm của người dễ sống thọ

GĐXH - Sống thọ là mong ước của hầu hết mọi người. Dù tuổi thọ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như di truyền, lối sống và môi trường, nhưng theo các nghiên cứu, nhiều dấu hiệu sức khỏe có thể được nhận biết ngay trên khuôn mặt.

Người bệnh suy gan, suy tim được hồi sinh nhờ nghĩa cử hiến tạng xuyên Việt

GĐXH - Từ nghĩa cử hiến tạng của một bệnh nhân chết não tại TP.HCM, các bác sĩ đã thực hiện hành trình vận chuyển tạng xuyên đêm để ghép cho nhiều người bệnh trên cả nước.

Loại thịt ăn nhiều có thể làm tăng tốc độ suy thận, người Việt cần hiểu đúng để phòng bệnh

GĐXH - Chế độ ăn quá nhiều thịt đỏ, có thể làm tăng nguy cơ tiến triển bệnh thận và khiến tình trạng suy thận mạn nặng hơn.

Doanh nhân 28 tuổi phát hiện suy thận từ dấu hiệu tưởng đơn giản, rất nhiều người Việt đã bỏ qua

7 loại rau người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

Người phụ nữ 58 tuổi phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Bí mật tuổi thọ nằm ngay trên gương mặt: 4 đặc điểm của người dễ sống thọ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

