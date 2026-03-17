Chủ cơ sở kinh doanh chả bò bị khởi tố khi liên tiếp bán thực phẩm chứa chất cấm

Thứ ba, 12:17 17/03/2026 | Pháp luật
L.Vũ
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố một chủ cơ sở kinh doanh chả bò dương tính với hàn the - chất cấm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm.

Kinh doanh chả bò chứa chất cấm

Theo Trang tin của Công an tỉnh Quảng Trị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn U (SN 1967) - chủ cơ sở kinh doanh giò chả ở Khu phố 2, phường Đông Hà về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Cơ quan chức năng cho biết, ngày 6/2/2026, Công an phường Đông Hà tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh giò chả của ông Nguyễn U. Qua quá trình kiểm tra test nhanh ngẫu nhiên với các sản phẩm và nguyên liệu (chả bò, chả heo, chả thẻ...), phát hiện trong chả bò dương tính với hàn the (đây là chất cấm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm).

Trước đó, ngày 16/5/2025, ông Nguyễn U đã bị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng về hành vi "sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục được phép sử sụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Chủ cơ sở kinh doanh chả bò bị khởi tố khi liên tiếp bán thực phẩm chứa chất cấm - Ảnh 1.

Công an thi hành quyết định khởi tố với ông Nguyễn U. Ảnh: Công an Quảng Trị

Sử dụng hàn the, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Hàn the tên khoa học là Natri Tetraborat, là hóa chất công nghiệp dùng sản xuất thủy tinh, chất tẩy rửa...

Hàn the có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn là nhờ khả năng tác động lên các liên kết peptit trong protein của vi khuẩn, làm biến đổi cấu trúc của protein và màng tế bào của vi khuẩn, khiến cho vi khuẩn suy yếu và chết. Vi khuẩn chết, không phát triển nên thịt chậm bị hư hỏng, chậm ôi thiu.

Hàn the giúp tăng độ kết dính giữa các thành phần trong thực phẩm, nhất là chất đạm, tạo ra cấu trúc chắc chắn hơn, khiến cho thực phẩm trở nên dai giòn, khó bị vỡ vụn, bảo quản được lâu.

Tuy nhiên khi ăn thực phẩm chứa hàn the lại gây ra nhiều tác hại nguy hiểm:

- Gây hại đường tiêu hóa: Hóa chất này tác động trực tiếp lên niêm mạc đường ruột, dạ dày, gây viêm loét dạ dày, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và trong một số trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến mất nước nặng, nếu không điều trị kịp thời thì nguy hiểm đến tính mạng.

- Hàn the kích thích hệ thần kinh trung ương, gây ra các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, thậm chí trầm cảm. Ở trẻ em, hàn the có thể gây ra các rối loạn hành vi.

- Hàn the gây tổn thương gan, thận: Khi tiếp xúc với hàn the, gan phải làm việc quá tải để chuyển hóa và đào thải chất độc này, lâu ngày gan bị suy, gây triệu chứng vàng da vàng mắt, thậm chí xơ gan.

Khi hàn the tích tụ quá nhiều, thận phải làm việc quá sức để lọc và đào thải chất độc ra khỏi cơ thể trong thời gian dài sẽ gây áp lực lên thận, gây tổn thương cầu thận, ống thận dẫn đến suy thận.

- Cơ thể tích lũy hàn the lâu ngày có thể gây rối loạn nội tiết tố, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở cả nam và nữ. 

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

