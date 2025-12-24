Masan Consumer góp phần tiếp nối và nâng tầm di sản văn hóa ẩm thực Việt
Đánh giá cao vai trò trung tâm của các thế hệ nghệ nhân trong việc tiếp nối và nâng tầm di sản văn hóa ẩm thực dân tộc, Masan Consumer đã tích cực đồng hành nhiều năm cùng Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam với nhiều hoạt động, trong đó có chương trình "Phong tặng Danh hiệu Văn hóa Ẩm thực Việt Nam".
Chương trình là sự ghi nhận và tri ân với những nghệ nhân đã gắn bó với bếp lửa quê hương, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của ẩm thực Việt Nam trong nước và quốc tế.
Là một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, thực phẩm, Masan Consumer thấu hiểu rằng một sản phẩm chỉ có gắn liền với đời sống khi được nuôi dưỡng từ nền tảng văn hóa ẩm thực. Ẩm thực không đơn thuần là nguyên liệu hay công thức, mà là kết tinh của tri thức, kinh nghiệm và tình yêu của những con người đã dành cả đời để gìn giữ, trao truyền và làm giàu giá trị ẩm thực Việt Nam qua từng thế hệ. Đó là các nghệ nhân – với niềm đam mê sáng tạo, sự kiên trì và khát vọng gìn giữ bản sắc đã góp phần bảo tồn di sản và tạo nên nguồn cảm hứng bất tận cho nền văn hóa ẩm thực nước nhà. Những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ ấy đã được trân trọng ghi nhận và tôn vinh tại Lễ phong tặng Danh hiệu Nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam vào ngày 23/12 vừa qua tại Khách sạn Le Méridien Sài Gòn.
Đề án "Phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam" đã được triển khai bài bản từ công tác xây dựng đề án, ban hành quy chế, tiếp nhận và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thẩm định và chấm điểm, đánh giá nhiều vòng một cách khách quan, khoa học và minh bạch. 28 hội viên cá nhân tiêu biểu đến từ nhiều địa phương trên cả nước đã vượt qua quy trình xét duyệt khắt khe, chính thức được phong tặng Danh hiệu Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam.
Việc đồng hành cùng chương trình "Phong tặng Danh hiệu Văn hóa Ẩm thực Việt Nam" không phải là hoạt động riêng lẻ, mà nằm trong chuỗi cam kết lâu dài và nhất quán của Masan Consumer trong việc gìn giữ và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam. Trước đó, doanh nghiệp đã tài trợ cho đề án "Xây dựng và phát triển văn hoá ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia" trong đó chương trình vinh danh 121 món ăn tiêu biểu Việt Nam, góp phần tôn vinh những món ăn đặc sắc gắn liền với lịch sử, vùng miền và bản sắc dân tộc.
Song song đó, Masan Consumer còn đồng hành cùng các hoạt động của các làng nghề truyền thống trên cả nước, góp phần gìn giữ và lan tỏa văn hóa bản địa, trong đó có Ngày hội Phở Vân Cù, cũng như phối hợp tổ chức Lễ hội Phở thường niên nhằm quảng bá phở Việt Nam đến đông đảo công chúng và bạn bè quốc tế. Doanh nghiệp cũng tham gia các liên hoan giao lưu văn hóa quốc tế tại Việt Nam và sự kiện Foodex tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc…, qua đó chia sẻ và lan tỏa giá trị ẩm thực Việt trong không gian giao lưu đa văn hóa.
Với chiến lược "Go Global – Make Vietnamese Foods Global Foods", Masan Consumer không ngừng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mang đậm bản sắc Việt, kiên định mục tiêu đưa sản phẩm Việt hòa nhập vào nhịp sống hiện đại toàn cầu. Các hoạt động tích cực, xuyên suốt và nhất quán của Masan Consumer khi đồng hành với Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam chính là cam kết dài hạn của Masan Consumer trong việc kết nối di sản ẩm thực truyền thống với đời sống tiêu dùng hiện đại, từng bước đưa tinh hoa ẩm thực Việt Nam vươn ra thị trường khu vực và thế giới.
Thông tin về Masan Consumer
Masan Consumer (MCH) là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) – một trong những doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, Masan Consumer hiện là doanh nghiệp hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, sở hữu danh mục đa dạng các sản phẩm FMCG thiết yếu trong lĩnh vực gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống và chăm sóc cá nhân, gia đình, với những thương hiệu quen thuộc như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247, Vinacafé, Vĩnh Hảo…
Hiện nay, các sản phẩm của Masan Consumer có mặt trong hơn 98% hộ gia đình Việt Nam và được xuất khẩu đến hơn 26 quốc gia trên thế giới ở các thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, Úc, Nga, Đài Loan, Trung Quốc,…
Masan
Kháng thể đơn dòng phòng RSV cho trẻ đã có tại VNVC toàn quốc, thuận tiện và kịp thời phòng bệnh cho trẻ nhỏXã hội - 17 phút trước
Việc triển khai kháng thể đơn dòng RSV tại hơn 250 trung tâm tiêm chủng VNVC giúp phụ huynh thuận tiện tiếp cận giải pháp phòng bệnh tiên tiến, an toàn, giá thấp, kịp thời bảo vệ trẻ nhỏ trong mùa cao điểm RSV.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Mùi năm 2026Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Tử vi tuổi Mùi năm Bính Ngọ 2026 được dự đoán là một năm cát lành nhiều hơn hung, vận trình khởi sắc rõ rệt sau giai đoạn nhiều thử thách.
Triệt phá hai đường dây pháo nổ lớn ngày cận Tết, thu giữ gần 7,3 tạ pháoPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Cận Tết Nguyên đán, các đường dây pháo lậu âm thầm hoạt động, tìm mọi cách tuồn hàng cấm vào nội địa để bán kiếm lời. Từ tuyến biên giới đến quốc lộ, chợ dân sinh, lực lượng công an Nghệ An đang siết chặt kiểm soát, bóc gỡ từng mắt xích, chặn pháo nổ ngay từ gốc.
Quy định cấm đặt tên trường có cụm từ 'quốc gia', 'quốc tế': Tránh lừa dối người họcGiáo dục - 2 giờ trước
Quy định không được sử dụng các từ, cụm từ mang tính "quốc gia”, "quốc tế”, khi đặt tên trường đại học nhằm hướng tới mục tiêu minh bạch, tránh gây hiểu lầm hoặc lừa dối người học.
Sân thể thao, chợ tạm trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa: Điện lực khẳng định đã cắt điện, công trình vi phạm vẫn sáng đènĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Lãnh đạo Công ty Điện lực Ba Đình khẳng định đã thực hiện việc cắt điện tại lô đất C2 (phường Yên Hòa, TP Hà Nội). Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, tổ hợp sân thể thao trái phép tại đây vẫn "sáng đèn", hoạt động kinh doanh nhộn nhịp...
Ngày sinh Âm lịch của người giỏi ứng biến nhưng nửa sau cuộc đời vận giàu sang mới tìm đếnĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, có những ngày sinh Âm lịch được xem là mang số mệnh đặc biệt, chủ nhân sở hữu khả năng ứng biến linh hoạt, tư duy nhanh nhạy và càng về hậu vận càng dễ giàu có, dư dả.
Thưởng Tết Bính Ngọ 2026 ở Nghệ An cao nhất là bao nhiêu?Thời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dành cho người lao động tại Nghệ An dự kiến có sự chênh lệch lớn, với mức cao nhất lên tới 87 triệu đồng/người, trong khi thấp nhất chỉ khoảng 200.000 đồng.
Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12Pháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Trong khi tình trạng vượt đèn đỏ tại nội thành Hà Nội có dấu hiệu "hạ nhiệt" thì lỗi chủ quan không đội mũ bảo hiểm lại gia tăng, chiếm phần lớn số lượng vi phạm bị Camera AI phát hiện trong ngày 23/12.
Sử dụng cách này, lái xe có thể ngồi tại nhà tra cứu phạt nguội nhanh, chuẩn xácĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Tra cứu phạt nguội là việc chủ phương tiện kiểm tra xem xe của mình có vi phạm giao thông bị ghi nhận bởi hệ thống camera giám sát. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tra cứu sao cho chính xác và hiệu quả.
Bắt nữ quái cuỗm 19 chỉ vàng của người quen sau 4 giờ truy xétPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Công an phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) bắt nữ quái trộm 19 chỉ vàng sau 4 giờ truy xét.
Những thay đổi ở các phương diện của con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi từ hôm nayĐời sống
GĐXH – Tử vi tuần mới từ chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà sẽ mang đến nhiều vận may cho bạn từ 22/12 đến 28/12/2025. Dưới đây là những thay đổi ở các phương diện của con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi.