Ngăn chặn nhóm học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm học sinh sử dụng mạng xã hội để chửi bới, thách thức rồi hẹn gặp để đánh nhau.
Tối 23/12, tiếp nhận thông tin người dân cung cấp qua mô hình “Zalo kết nối bình yên”, Công an xã Đức Quang (Hà Tĩnh) phát hiện hai nhóm học sinh ngoài địa bàn sử dụng mạng xã hội Zalo để chửi bới, thách thức và hẹn gặp đánh nhau trên địa bàn xã.
Sau khi nhận tin, Công an xã Đức Quang có mặt tại hiện trường, kịp thời ngăn chặn, khống chế và đưa các em liên quan về trụ sở làm việc, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc.
Qua xác minh ban đầu, do mâu thuẫn trong quá trình học tập, em P.T.A. (SN 2009, trú TDP Tuần Cầu, phường Bắc Hồng Lĩnh, học sinh lớp 11 Trường Kỹ nghệ Hà Tĩnh) rủ các em N.K.T.A. (SN 2009), Đ.T.T. (SN 2011), Đ.B.N. (SN 2011) và N.P.T.H. (SN 2011) hẹn gặp để đánh nhau với em N.T.P. (SN 2010) tại khu vực thôn Quy Vượng, xã Đức Quang.
Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 2 gậy kim loại là hung khí các em mang theo.
Hiện Công an xã Đức Quang đã lập hồ sơ xử lý theo quy định, đồng thời phối hợp với gia đình và nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục, phòng ngừa tái diễn các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh.
Triệt phá hai đường dây pháo nổ lớn ngày cận Tết, thu giữ gần 7,3 tạ pháoPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Cận Tết Nguyên đán, các đường dây pháo lậu âm thầm hoạt động, tìm mọi cách tuồn hàng cấm vào nội địa để bán kiếm lời. Từ tuyến biên giới đến quốc lộ, chợ dân sinh, lực lượng công an Nghệ An đang siết chặt kiểm soát, bóc gỡ từng mắt xích, chặn pháo nổ ngay từ gốc.
Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12Pháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Trong khi tình trạng vượt đèn đỏ tại nội thành Hà Nội có dấu hiệu "hạ nhiệt" thì lỗi chủ quan không đội mũ bảo hiểm lại gia tăng, chiếm phần lớn số lượng vi phạm bị Camera AI phát hiện trong ngày 23/12.
Bắt nữ quái cuỗm 19 chỉ vàng của người quen sau 4 giờ truy xétPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Công an phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) bắt nữ quái trộm 19 chỉ vàng sau 4 giờ truy xét.
Bị dụ sang Campuchia làm việc, 77 công dân được lực lượng chức năng trao trảPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Tây Ninh vừa hoàn tất việc bàn giao 77 công dân được phía Campuchia trao trả, trong đó có 31 trường hợp xuất cảnh trái phép, bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.
Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế ô tô lật ngửa ở Ngã Tư SởPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự tài xế vụ lật xe ô tô ở Ngã tư Sở về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Tạm giữ hình sự tài xế vụ lật ô tô ở Ngã Tư Sở, Hà NộiXã hội - 14 giờ trước
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự tài xế vụ lật xe ô tô ở Ngã Tư Sở.
Điều tra vụ người phụ nữ bị tấn công giữa đường ở Đà NẵngXã hội - 16 giờ trước
Sau một lúc nói chuyện, người đàn ông bất ngờ rút vật nhọn giống như dao tấn công người phụ nữ khiến nạn nhân ngã gục.
Bình luận đe dọa khủng bố sân bay Long Thành với mục đích “trêu đùa cho vui”, nam thanh niên bị công an mời lên làm việcPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Phát hiện một vụ việc liên quan đến hành vi bình luận ẩn danh đe dọa đánh bom, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không sân bay Long Thành, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định danh tính và làm việc đối tượng liên quan.
Danh sách phạt nguội ngày 22/12: Hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'gọi tên'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI đã ghi nhận gần 100 trường hợp vi phạm giao thông. Bên cạnh các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm thì nhiều tài xế vẫn "quên" thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc.
Bắt giữ xe tải chở mỹ phẩm không rõ nguồn gốcPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa phát hiện chiếc xe vận chuyển nhiều loại mỹ phẩm mang nhãn hiệu nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Danh sách phạt nguội ngày 22/12: Hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'gọi tên'Pháp luật
GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI đã ghi nhận gần 100 trường hợp vi phạm giao thông. Bên cạnh các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm thì nhiều tài xế vẫn "quên" thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc.