Tối 23/12, tiếp nhận thông tin người dân cung cấp qua mô hình “Zalo kết nối bình yên”, Công an xã Đức Quang (Hà Tĩnh) phát hiện hai nhóm học sinh ngoài địa bàn sử dụng mạng xã hội Zalo để chửi bới, thách thức và hẹn gặp đánh nhau trên địa bàn xã.

Kịp thời ngăn chặn nhóm học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: CAHT.

Sau khi nhận tin, Công an xã Đức Quang có mặt tại hiện trường, kịp thời ngăn chặn, khống chế và đưa các em liên quan về trụ sở làm việc, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Qua xác minh ban đầu, do mâu thuẫn trong quá trình học tập, em P.T.A. (SN 2009, trú TDP Tuần Cầu, phường Bắc Hồng Lĩnh, học sinh lớp 11 Trường Kỹ nghệ Hà Tĩnh) rủ các em N.K.T.A. (SN 2009), Đ.T.T. (SN 2011), Đ.B.N. (SN 2011) và N.P.T.H. (SN 2011) hẹn gặp để đánh nhau với em N.T.P. (SN 2010) tại khu vực thôn Quy Vượng, xã Đức Quang.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 2 gậy kim loại là hung khí các em mang theo.

Hiện Công an xã Đức Quang đã lập hồ sơ xử lý theo quy định, đồng thời phối hợp với gia đình và nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục, phòng ngừa tái diễn các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh.