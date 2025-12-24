Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Ngăn chặn nhóm học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn

Thứ tư, 11:32 24/12/2025 | Pháp luật
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm học sinh sử dụng mạng xã hội để chửi bới, thách thức rồi hẹn gặp để đánh nhau.

Tối 23/12, tiếp nhận thông tin người dân cung cấp qua mô hình “Zalo kết nối bình yên”, Công an xã Đức Quang (Hà Tĩnh) phát hiện hai nhóm học sinh ngoài địa bàn sử dụng mạng xã hội Zalo để chửi bới, thách thức và hẹn gặp đánh nhau trên địa bàn xã.

Ngăn chặn nhóm học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn - Ảnh 1.

Kịp thời ngăn chặn nhóm học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: CAHT.

Sau khi nhận tin, Công an xã Đức Quang có mặt tại hiện trường, kịp thời ngăn chặn, khống chế và đưa các em liên quan về trụ sở làm việc, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Qua xác minh ban đầu, do mâu thuẫn trong quá trình học tập, em P.T.A. (SN 2009, trú TDP Tuần Cầu, phường Bắc Hồng Lĩnh, học sinh lớp 11 Trường Kỹ nghệ Hà Tĩnh) rủ các em N.K.T.A. (SN 2009), Đ.T.T. (SN 2011), Đ.B.N. (SN 2011) và N.P.T.H. (SN 2011) hẹn gặp để đánh nhau với em N.T.P. (SN 2010) tại khu vực thôn Quy Vượng, xã Đức Quang.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 2 gậy kim loại là hung khí các em mang theo.

Hiện Công an xã Đức Quang đã lập hồ sơ xử lý theo quy định, đồng thời phối hợp với gia đình và nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục, phòng ngừa tái diễn các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng, bảo vệ tài sản cho người dânKịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng, bảo vệ tài sản cho người dân

Nhận thấy người dân trên địa bàn có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng, Công an xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai đã kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân không làm theo.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tây Ninh: Ngăn chặn vụ xuất cảnh trái phép sang Campuchia để bán thận

Tây Ninh: Ngăn chặn vụ xuất cảnh trái phép sang Campuchia để bán thận

Hải Phòng: Ngăn chặn kịp thời người mẹ trẻ buộc tay con định nhảy cầu tự tử

Hải Phòng: Ngăn chặn kịp thời người mẹ trẻ buộc tay con định nhảy cầu tự tử

Ngăn chặn kịp thời một phụ nữ bị lừa “việc nhẹ, lương cao”

Ngăn chặn kịp thời một phụ nữ bị lừa “việc nhẹ, lương cao”

Ngăn chặn tai nạn giao thông lứa tuổi học trò ngay từ cổng trường

Ngăn chặn tai nạn giao thông lứa tuổi học trò ngay từ cổng trường

Được thay đổi biện pháp ngăn chặn, đối tượng trộm cắp liền bỏ trốn và bị bắt giữ sau 3 thập kỷ

Được thay đổi biện pháp ngăn chặn, đối tượng trộm cắp liền bỏ trốn và bị bắt giữ sau 3 thập kỷ

Cùng chuyên mục

Triệt phá hai đường dây pháo nổ lớn ngày cận Tết, thu giữ gần 7,3 tạ pháo

Triệt phá hai đường dây pháo nổ lớn ngày cận Tết, thu giữ gần 7,3 tạ pháo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cận Tết Nguyên đán, các đường dây pháo lậu âm thầm hoạt động, tìm mọi cách tuồn hàng cấm vào nội địa để bán kiếm lời. Từ tuyến biên giới đến quốc lộ, chợ dân sinh, lực lượng công an Nghệ An đang siết chặt kiểm soát, bóc gỡ từng mắt xích, chặn pháo nổ ngay từ gốc.

Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12

Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong khi tình trạng vượt đèn đỏ tại nội thành Hà Nội có dấu hiệu "hạ nhiệt" thì lỗi chủ quan không đội mũ bảo hiểm lại gia tăng, chiếm phần lớn số lượng vi phạm bị Camera AI phát hiện trong ngày 23/12.

Bắt nữ quái cuỗm 19 chỉ vàng của người quen sau 4 giờ truy xét

Bắt nữ quái cuỗm 19 chỉ vàng của người quen sau 4 giờ truy xét

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) bắt nữ quái trộm 19 chỉ vàng sau 4 giờ truy xét.

Bị dụ sang Campuchia làm việc, 77 công dân được lực lượng chức năng trao trả

Bị dụ sang Campuchia làm việc, 77 công dân được lực lượng chức năng trao trả

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Tây Ninh vừa hoàn tất việc bàn giao 77 công dân được phía Campuchia trao trả, trong đó có 31 trường hợp xuất cảnh trái phép, bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế ô tô lật ngửa ở Ngã Tư Sở

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế ô tô lật ngửa ở Ngã Tư Sở

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự tài xế vụ lật xe ô tô ở Ngã tư Sở về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tạm giữ hình sự tài xế vụ lật ô tô ở Ngã Tư Sở, Hà Nội

Tạm giữ hình sự tài xế vụ lật ô tô ở Ngã Tư Sở, Hà Nội

Xã hội - 14 giờ trước

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự tài xế vụ lật xe ô tô ở Ngã Tư Sở.

Điều tra vụ người phụ nữ bị tấn công giữa đường ở Đà Nẵng

Điều tra vụ người phụ nữ bị tấn công giữa đường ở Đà Nẵng

Xã hội - 16 giờ trước

Sau một lúc nói chuyện, người đàn ông bất ngờ rút vật nhọn giống như dao tấn công người phụ nữ khiến nạn nhân ngã gục.

Bình luận đe dọa khủng bố sân bay Long Thành với mục đích “trêu đùa cho vui”, nam thanh niên bị công an mời lên làm việc

Bình luận đe dọa khủng bố sân bay Long Thành với mục đích “trêu đùa cho vui”, nam thanh niên bị công an mời lên làm việc

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Phát hiện một vụ việc liên quan đến hành vi bình luận ẩn danh đe dọa đánh bom, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không sân bay Long Thành, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định danh tính và làm việc đối tượng liên quan.

Danh sách phạt nguội ngày 22/12: Hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'gọi tên'

Danh sách phạt nguội ngày 22/12: Hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'gọi tên'

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI đã ghi nhận gần 100 trường hợp vi phạm giao thông. Bên cạnh các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm thì nhiều tài xế vẫn "quên" thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc.

Bắt giữ xe tải chở mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Bắt giữ xe tải chở mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa phát hiện chiếc xe vận chuyển nhiều loại mỹ phẩm mang nhãn hiệu nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Xem nhiều

Danh sách phạt nguội ngày 22/12: Hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'gọi tên'

Danh sách phạt nguội ngày 22/12: Hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'gọi tên'

Pháp luật

GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI đã ghi nhận gần 100 trường hợp vi phạm giao thông. Bên cạnh các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm thì nhiều tài xế vẫn "quên" thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc.

Xóa sổ đường dây 'phù phép' thịt heo thành thịt bò, tiêu thụ 600kg mỗi ngày

Xóa sổ đường dây 'phù phép' thịt heo thành thịt bò, tiêu thụ 600kg mỗi ngày

Pháp luật
Hà Nội: Môi giới mại dâm, người phụ nữ ở Long An bị bắt

Hà Nội: Môi giới mại dâm, người phụ nữ ở Long An bị bắt

Pháp luật
Hà Nội: Tạm giữ hình sự người phụ nữ lấy đồ, chửi bới, bắt nữ sinh quỳ trên đường

Hà Nội: Tạm giữ hình sự người phụ nữ lấy đồ, chửi bới, bắt nữ sinh quỳ trên đường

Pháp luật
Bắt giữ xe tải chở mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Bắt giữ xe tải chở mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top