Kháng thể đơn dòng phòng RSV cho trẻ đã có tại VNVC toàn quốc, thuận tiện và kịp thời phòng bệnh cho trẻ nhỏ
Việc triển khai kháng thể đơn dòng RSV tại hơn 250 trung tâm tiêm chủng VNVC giúp phụ huynh thuận tiện tiếp cận giải pháp phòng bệnh tiên tiến, an toàn, giá thấp, kịp thời bảo vệ trẻ nhỏ trong mùa cao điểm RSV.
Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết từ ngày 23/12, VNVC đã triển khai tiêm kháng thể đơn dòng phòng RSV tại hơn 250 trung tâm trên toàn quốc. Chỉ sau hai tháng kể từ khi sinh phẩm này được ra mắt tại Việt Nam, VNVC đã trở thành hệ thống tiêm chủng tiên phong triển khai tiêm kháng thể đơn dòng RSV, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó nhấn mạnh vai trò của y tế dự phòng và phòng bệnh từ sớm cho trẻ em.
Trước đó, từ tháng 10/2025, VNVC đã ra mắt và cùng triển khai tiêm kháng thể đơn dòng RSV tại Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Phòng khám Nutrihome - các đơn vị trong cùng hệ sinh thái y tế và ghi nhận sự đón nhận tích cực. Đến nay, hàng trăm trẻ em đã được tiêm kháng thể đơn dòng phòng bệnh an toàn, phần lớn là trẻ sơ sinh, có trẻ chỉ vài ngày tuổi.
TS.BS Cam Ngọc Phượng, Giám đốc Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết RSV rất dễ lây lan qua đường hô hấp, là nguyên nhân gây nhập viện hàng đầu ở trẻ nhỏ trên toàn thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thống kê mỗi năm có hơn 3,6 triệu trẻ nhập viện do RSV và hơn 100.000 trẻ tử vong với gần 50% trẻ dưới 6 tháng tuổi.
Hiện bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ yếu điều trị hỗ trợ, trong khi trẻ nhỏ mắc bệnh thường diễn tiến nhanh và khó lường. Gần đây, nhiều bệnh viện đều ghi nhận bệnh nhi khám, nhập viện do nhiễm RSV gia tăng. Trong đó, nhiều trẻ chỉ 1-2 tháng tuổi, phải thở oxy, thở máy, có những trẻ ho, sốt, khò khè chuyển biến suy hô hấp nhanh chóng. Chưa kể, bệnh có thể để lại di chứng lâu dài như xơ phổi, suy giảm chức năng hô hấp, tái nhập viện hoặc hen phế quản mạn tính. Có đến 75-90% trẻ nhiễm RSV trong năm đầu đời. Trẻ nhỏ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, đường thở nhỏ, dễ tắc nghẽn nên có nguy cơ diễn tiến nặng cao khi mắc RSV. Trong khi đó, bệnh dễ tái nhiễm nhiều lần trong một năm do cơ thể không tạo ra miễn dịch lâu dài sau khi khỏi bệnh.
BS Phượng đánh giá việc mở rộng triển khai kháng thể đơn dòng tại VNVC là hướng đi phù hợp, giúp phụ huynh chủ động phòng bệnh từ sớm cho con, đặc biệt ở giai đoạn nguy cơ cao nhiễm và biến chứng nặng do RSV.
"Điều này không chỉ giảm tỷ lệ nhập viện và áp lực cho cơ sở điều trị vào mùa cao điểm mà còn giúp gia đình tiết kiệm chi phí, thời gian chăm sóc và hạn chế nguy cơ di chứng lâu dài ở trẻ", BS Phượng nhấn mạnh.
Chị Khánh Linh, 34 tuổi, ở TP.HCM, đưa con trai Quang Minh, 5 tháng tuổi đến VNVC Hoàng Văn Thụ để tiêm kháng thể đơn dòng RSV ngay trong ngày đầu triển khai. Chị Linh cho biết con trai chị sinh nhẹ cân, chỉ 2,6 kg. Trước đó con trai lớn của chị năm nay 6 tuổi từng nhiều lần bị viêm đường hô hấp, có lần bị viêm phổi phải nhập viện điều trị. Vì vậy, chị muốn tiêm phòng bệnh sớm cho con thứ hai.
"Tôi được biết bệnh do RSV rất phổ biến, dễ lây lan và gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản khiến trẻ nhỏ nhập viện. Gia đình tôi đông người nên không thể hạn chế tiếp xúc và phòng bệnh hoàn toàn cho bé. Tiêm ngừa bảo vệ bé chủ động giúp tôi yên tâm hơn", chị Linh cho biết.
Theo bác sĩ Chính, kháng thể đơn dòng phòng RSV do Sanofi (Pháp) đưa về Việt Nam được sản xuất bằng công nghệ sinh học tái tổ hợp, cung cấp trực tiếp kháng thể đặc hiệu, giúp trẻ được bảo vệ ngay sau tiêm mà không cần thời gian chờ cơ thể tự tạo miễn dịch như vắc xin. Kháng thể có thể tiêm đồng thời với một số vắc xin hoặc huyết thanh khác theo chỉ định của bác sĩ. Trẻ dưới 12 tháng tuổi chỉ cần 1 mũi, trẻ trên 12-24 tháng tuổi nguy cơ cao mắc RSV, cũng có thể sử dụng. Liều dùng được bác sĩ chỉ định dựa trên thời điểm tiêm, cân nặng và đánh giá các yếu tố nguy cơ của trẻ.
Các tài liệu công bố quốc tế cho thấy, kháng thể đơn dòng RSV giúp giảm hơn 82% nguy cơ nhập viện và điều trị tích cực do RSV, hiệu quả bảo vệ kéo dài 5-6 tháng. Đặc biệt, kháng thể có thể tiêm ngay sau sinh, phù hợp cho mọi trẻ sơ sinh, bao gồm cả trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc có bệnh nền, với hồ sơ an toàn thuận lợi và ít ghi nhận phản ứng sau tiêm.
Trước đó, VNVC đã lần lượt ra mắt và triển khai các vắc xin phòng virus hợp bào hô hấp RSV cho phụ nữ mang thai và người cao tuổi, gồm vắc xin RSV của Pfizer từ cuối tháng 9/2025 và vắc xin RSV công nghệ mới của GSK từ tháng 12/2025, kịp thời bổ sung giải pháp phòng ngừa hiệu quả cho các nhóm nguy cơ cao trong bối cảnh các bệnh lý hô hấp gia tăng.
Việc tiếp tục triển khai kháng thể đơn dòng phòng RSV cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đã giúp VNVC hoàn thiện "bộ ba" giải pháp dự phòng RSV, từng bước hình thành chiến lược phòng ngừa viêm phổi, viêm tiểu phế quản và suy hô hấp theo vòng đời, bảo vệ toàn diện các nhóm đối tượng từ trẻ em, phụ nữ mang thai đến người cao tuổi và người có bệnh nền.
Hoàng Dương (VNVC)
