Mắt đỏ, nhìn mờ thoáng qua? Coi chừng dấu hiệu sớm của đột quỵ mà nhiều người hay bỏ qua
GĐXH - Một đôi mắt đỏ, tia máu nổi rõ hay nhìn mờ thoáng qua có thể là dấu hiệu sớm cảnh báo đột quỵ và bệnh tim mạch đang âm thầm rình rập.
Võng mạc – "cửa sổ" nhìn thấu sức khoẻ mạch máu toàn thân
Theo ThS.BS Nghiêm Thị Hồng Hạnh (Bệnh viện Mắt Kỹ thuật cao), võng mạc không chỉ là bộ phận giúp con người nhìn thấy thế giới. Đây còn là "cửa sổ mạch máu" duy nhất trong cơ thể có thể quan sát trực tiếp bằng mắt thường, cho phép bác sĩ phát hiện các dấu hiệu bất thường của hệ tim mạch và thần kinh trung ương.
Vì võng mạc có cấu trúc vi mạch tương đồng với não và tim, các thay đổi như giãn, hẹp, xuất huyết, tắc nghẽn mạch máu ở đáy mắt thường là biểu hiện sớm của các bệnh lý nguy hiểm như:
- Tăng huyết áp (gây xuất tiết bông, phù gai thị, xơ cứng thành mạch)
- Tiểu đường (gây vi phình mạch, xuất huyết chấm/đốm)
- Xơ vữa động mạch
- Tắc mạch võng mạc (còn gọi là "đột quỵ mắt")
Đột quỵ, đột tử đang trẻ hóa: Mắt lên tiếng trước khi não kịp báo động
Khám đáy mắt giúp bác sĩ đánh giá tình trạng vi mạch máu não, tim trước khi người bệnh có bất kỳ triệu chứng lâm sàng nào.
Đây là phương pháp không xâm lấn, dễ thực hiện, chỉ mất 5–10 phút nhưng có thể phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ não, đột tử do tim mạch, đặc biệt ở nhóm người:
- Trẻ tuổi nhưng stress, thức khuya, lạm dụng caffeine
- Có tiền sử gia đình bị bệnh tim mạch
- Mắc bệnh nền: tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu cao
- Làm việc cường độ cao, ít vận động, thiếu ngủ mạn tính
AI đang được ứng dụng để "soi" nguy cơ đột quỵ qua mắt
Tại một số bệnh viện, công nghệ AI hiện đã được tích hợp vào phần mềm chụp ảnh võng mạc, có thể phân tích:
- Nguy cơ mắc tăng nhãn áp, thoái hóa hoàng điểm, bệnh võng mạc tiểu đường
- Tình trạng tổn thương vi mạch liên quan đến tim mạch và thần kinh
- Cảnh báo sớm đột quỵ hoặc nguy cơ đột tử với độ chính xác cao
Bác sĩ Hạnh cho biết, hệ thống AI này phân tích hình ảnh đáy mắt và đưa ra các chỉ số cảnh báo tim mạch, đột quỵ từ các dấu hiệu rất sớm mà người trẻ thường chủ quan bỏ qua.
Khám mắt – Việc nhỏ có thể cứu cả mạng sống
Dù không có biểu hiện đau đầu, tê liệt hay chóng mặt, một lần khám mắt định kỳ có thể giúp bạn:
- Phát hiện sớm tổn thương vi mạch
- Được chỉ định khám chuyên khoa tim mạch khi cần
- Chủ động phòng tránh đột quỵ và bệnh lý tim mạch
- Xây dựng kế hoạch sống khoẻ – sống bền vững hơn
Đột quỵ và các bệnh tim mạch đang ngày càng trẻ hoá, xuất hiện âm thầm qua những dấu hiệu rất nhỏ đặc biệt ở vùng mắt. Việc chủ động khám mắt định kỳ, kết hợp chụp ảnh võng mạc và sàng lọc bằng công nghệ AI, không chỉ giúp phát hiện các bệnh về mắt mà còn cảnh báo sớm nguy cơ đột quỵ, đột tử ngay cả khi chưa có triệu chứng rõ ràng.
Đừng đợi đến khi cơ thể "báo động đỏ" mới bắt đầu quan tâm sức khoẻ. Hãy lắng nghe đôi mắt vì đó có thể là chiếc "gương soi" trung thực nhất về sức khoẻ mạch máu não và tim của bạn.
GĐXH - Bé gái suy thận có sở thích ăn gà rán và uống nước ngọt. Có hôm bé ăn 2 món này tới 3 bữa một ngày.
GĐXH - Không chỉ người già mới đột quỵ. Ngày càng nhiều bạn trẻ nhập viện vì tê tay, méo miệng, khó nói, cảnh báo đột quỵ sớm đang trẻ hoá.
GĐXH - Thấy ngứa, gãi liên tục sau mưa? Có thể bạn đã mắc một trong những bệnh da liễu điển hình mùa mưa lũ. Cẩn thận kẻo nhiễm trùng, biến chứng nặng!
GĐXH - Khai thác tiền sử được biết, gia đình anh A. có bố mắc ung thư vòm họng, chú mắc ung thư xương và bác mắc ung thư não.
GĐXH - Bằng kinh nghiệm của mình, bác sĩ lưu ý người có tiền sử ăn sống các loại rau thủy sinh và uống nước chưa hợp vệ sinh, kèm thêm dấu hiệu lâm sàng hướng tới bệnh sán lá gan lớn.
GĐXH - Người bệnh đột quỵ có thể bổ sung yến sào vào chế độ ăn của mình để sớm phục hồi. Tuy nhiên, cần phải tuân thủ đúng liều lượng và ăn đúng cách.
GĐXH - Mùa mưa ẩm thấp là kẻ thù thầm lặng của người bệnh mạn tính. Cảnh báo 3 bệnh dễ tái phát và cách ứng phó bất kì ai cũng phải lưu tâm.
GĐXH - Chị Chi (47 tuổi) được chẩn đoán ung thư nội mạc tử cung sau khi đi khám vì bị rối loạn kinh nguyệt
GĐXH - Đột quỵ là căn bệnh đáng sợ, nó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể chủ động ngăn ngừa đột quỵ bằng cách thay đổi thói quen sinh hoạt và thực đơn ăn uống hàng ngày.
GĐXH - Các bác sĩ đã tiếp nhận liên tiếp 3 trường hợp người bệnh bị uốn ván nặng do chủ quan với các vết thương hở ngoài da.
