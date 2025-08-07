Mới nhất
Mắt đỏ, nhìn mờ thoáng qua? Coi chừng dấu hiệu sớm của đột quỵ mà nhiều người hay bỏ qua

Thứ năm, 09:01 07/08/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Một đôi mắt đỏ, tia máu nổi rõ hay nhìn mờ thoáng qua có thể là dấu hiệu sớm cảnh báo đột quỵ và bệnh tim mạch đang âm thầm rình rập.

Võng mạc – "cửa sổ" nhìn thấu sức khoẻ mạch máu toàn thân

Theo ThS.BS Nghiêm Thị Hồng Hạnh (Bệnh viện Mắt Kỹ thuật cao), võng mạc không chỉ là bộ phận giúp con người nhìn thấy thế giới. Đây còn là "cửa sổ mạch máu" duy nhất trong cơ thể có thể quan sát trực tiếp bằng mắt thường, cho phép bác sĩ phát hiện các dấu hiệu bất thường của hệ tim mạch và thần kinh trung ương.

Vì võng mạc có cấu trúc vi mạch tương đồng với não và tim, các thay đổi như giãn, hẹp, xuất huyết, tắc nghẽn mạch máu ở đáy mắt thường là biểu hiện sớm của các bệnh lý nguy hiểm như:

- Tăng huyết áp (gây xuất tiết bông, phù gai thị, xơ cứng thành mạch) 

- Tiểu đường (gây vi phình mạch, xuất huyết chấm/đốm) 

- Xơ vữa động mạch 

- Tắc mạch võng mạc (còn gọi là "đột quỵ mắt")

Đột quỵ, đột tử đang trẻ hóa: Mắt lên tiếng trước khi não kịp báo động

Khám đáy mắt giúp bác sĩ đánh giá tình trạng vi mạch máu não, tim trước khi người bệnh có bất kỳ triệu chứng lâm sàng nào.

Đây là phương pháp không xâm lấn, dễ thực hiện, chỉ mất 5–10 phút nhưng có thể phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ não, đột tử do tim mạch, đặc biệt ở nhóm người:

- Trẻ tuổi nhưng stress, thức khuya, lạm dụng caffeine 

- Có tiền sử gia đình bị bệnh tim mạch 

- Mắc bệnh nền: tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu cao 

- Làm việc cường độ cao, ít vận động, thiếu ngủ mạn tính

Mắt đỏ, nhìn mờ thoáng qua? Coi chừng dấu hiệu sớm của đột quỵ mà nhiều người hay bỏ qua - Ảnh 1.

Khám sức khoẻ định kỳ giúp phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch.

AI đang được ứng dụng để "soi" nguy cơ đột quỵ qua mắt

Tại một số bệnh viện, công nghệ AI hiện đã được tích hợp vào phần mềm chụp ảnh võng mạc, có thể phân tích:

- Nguy cơ mắc tăng nhãn áp, thoái hóa hoàng điểm, bệnh võng mạc tiểu đường 

- Tình trạng tổn thương vi mạch liên quan đến tim mạch và thần kinh 

- Cảnh báo sớm đột quỵ hoặc nguy cơ đột tử với độ chính xác cao

Bác sĩ Hạnh cho biết, hệ thống AI này phân tích hình ảnh đáy mắt và đưa ra các chỉ số cảnh báo tim mạch, đột quỵ từ các dấu hiệu rất sớm mà người trẻ thường chủ quan bỏ qua.

Khám mắt – Việc nhỏ có thể cứu cả mạng sống

Dù không có biểu hiện đau đầu, tê liệt hay chóng mặt, một lần khám mắt định kỳ có thể giúp bạn:

- Phát hiện sớm tổn thương vi mạch 

- Được chỉ định khám chuyên khoa tim mạch khi cần 

- Chủ động phòng tránh đột quỵ và bệnh lý tim mạch 

- Xây dựng kế hoạch sống khoẻ – sống bền vững hơn

Đột quỵ và các bệnh tim mạch đang ngày càng trẻ hoá, xuất hiện âm thầm qua những dấu hiệu rất nhỏ đặc biệt ở vùng mắt. Việc chủ động khám mắt định kỳ, kết hợp chụp ảnh võng mạc và sàng lọc bằng công nghệ AI, không chỉ giúp phát hiện các bệnh về mắt mà còn cảnh báo sớm nguy cơ đột quỵ, đột tử ngay cả khi chưa có triệu chứng rõ ràng.

Đừng đợi đến khi cơ thể "báo động đỏ" mới bắt đầu quan tâm sức khoẻ. Hãy lắng nghe đôi mắt vì đó có thể là chiếc "gương soi" trung thực nhất về sức khoẻ mạch máu não và tim của bạn.

Mắt đỏ, nhìn mờ thoáng qua? Coi chừng dấu hiệu sớm của đột quỵ mà nhiều người hay bỏ qua - Ảnh 2.Đột quỵ ở tuổi 25 không còn là chuyện lạ: Dấu hiệu cảnh báo và 6 thói quen cần bỏ gấp

GĐXH - Không chỉ người già mới đột quỵ. Ngày càng nhiều bạn trẻ nhập viện vì tê tay, méo miệng, khó nói, cảnh báo đột quỵ sớm đang trẻ hoá.

Mắt đỏ, nhìn mờ thoáng qua? Coi chừng dấu hiệu sớm của đột quỵ mà nhiều người hay bỏ qua - Ảnh 3.5 thực phẩm mùa hè bán rẻ đầy chợ, người Việt nên ăn để ngăn ngừa đột quỵ

GĐXH - Đột quỵ là căn bệnh đáng sợ, nó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể chủ động ngăn ngừa đột quỵ bằng cách thay đổi thói quen sinh hoạt và thực đơn ăn uống hàng ngày.

Mắt đỏ, nhìn mờ thoáng qua? Coi chừng dấu hiệu sớm của đột quỵ mà nhiều người hay bỏ qua - Ảnh 4.Món ăn thanh mát cực giàu dinh dưỡng, giúp người bệnh đột quỵ hồi phục nhanh và phòng ngừa tái phát

GĐXH - Người bệnh đột quỵ có thể bổ sung yến sào vào chế độ ăn của mình để sớm phục hồi. Tuy nhiên, cần phải tuân thủ đúng liều lượng và ăn đúng cách.

Bảo An
