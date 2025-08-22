Mây - NSƯT Kim Oanh của 'Sóng ở đáy sông' khoe mặt mộc, NSND Thu Hà khen 'trẻ thế'

NSƯT Kim Oanh trên trang cá nhân đã khoe diện mạo mới nhất của chị. Nữ nghệ sĩ gạo cội viết: "Quá nhiều người hỏi thăm và chúc mừng em. Thôi thì em đành đưa hình ảnh mặt mộc cam thường cho mọi người ngắm ạ. Em cảm ơn mọi người đã yêu thương em".

Ngay khi khoe diện mạo mới của mình, NSƯT Kim Oanh nhận được những lời khen của đồng nghiệp. NSND Thu Hà, NSƯT Kiều Anh, diễn viên Quỳnh Nga... đều khen NSƯT Kim Oanh quá trẻ đẹp.

Hình ảnh mới nhất của NSƯT Kim Oanh. Ảnh: FBNV

Cách đây 4 ngày trên tài khoản Tiktok của mình, NSƯT Kim Oanh đã công khai việc đi Hàn Quốc để "tân trang" nhan sắc. Chị quyết định "dao kéo" hạ mũi để tính tình mềm mại hơn. Trong bài đăng, Kim Oanh còn gửi lời cảm ơn tới khán giả đã quan tâm và yêu thương.

"Mọi người cứ nói cái mũi trước của mình cao và đẹp nhưng mình thấy cái mũi đấy có tính chiến đấu rất cao, giờ đây mình không còn thích tranh đấu hơn thua với ai nữa. Mình quyết định hạ mũi xuống để cho tính tình mềm mại, hài hòa và dung dị. Cảm ơn mọi người đã yêu thương mình thật nhiều", NSƯT Kim Oanh viết.

Hình ảnh cách đây ít tháng của NSƯT Kim Oanh, khán giả thấy được sự khác biệt trên gương mặt trước và sau khi "tân trang" nhan sắc của nữ nghệ sĩ. Ảnh: FBNV

Cũng có nhiều khán giả bày tỏ muốn NSƯT Kim Oanh như xưa thì nữ nghệ sĩ đã trải lòng chị cảm thấy thoải mái và tự tin với diện mạo mới này. Đây là quyết định của chị và chị hiểu được những quan tâm từ khán giả.

NSƯT Kim Oanh trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình với các bộ phim như: Sóng ở đáy sông, Ma làng, Những ngọn nên trong đêm, Cầu vồng tình yêu... Cách đây ít năm, chị tái xuất màn ảnh trong vai Linh, phim Đừng bắt em phải quên. Đây là một nhân vật cá tính, không ngại sử dụng chiêu trò để chiếm được tình yêu. Vai diễn này cũng gây được tiếng vang trong lòng khán giả.