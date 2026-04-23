Mất sổ đỏ, những trường hợp sau được thực hiện thủ tục cấp lại
GĐXH - Hiện nay, theo Quyết định 3380/QĐ-BNNMT năm 2025, những đối tượng được thực hiện thủ tục cấp lại sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) khá rộng, bao gồm cả tổ chức và cá nhân.
Hiện nay nhiều người rơi vào tình trạng làm mất, thất lạc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ( sổ đỏ) dẫn đến tâm lý hoang mang, lo lắng cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến các giao dịch dân sự như chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho. Tuy nhiên, hiện nay thủ tục cấp lại sổ đỏ lại không quá phức tạp như mọi người nghĩ.
Căn cứ theo Quyết định 3380/QĐ-BNNMT năm 2025, các đối tượng bao gồm nhóm tổ chức bao gồm tổ chức trong nước; tổ chức tôn giáo và tổ chức tôn giáo trực thuộc; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức nước ngoài và cá nhân nước ngoài; cùng với đó các cá nhân trong nước và cộng đồng dân cư cũng thuộc diện được thực hiện thủ tục này khi không may làm thất lạc sổ đỏ.
Phạm vi đối tượng được thực hiện thủ tục cấp lại sổ đỏ hiện nay khá rõ ràng, các chủ thể có quyền sử dụng đất hợp pháp đều có cơ hội khôi phục lại giấy tờ pháp lý quan trọng, tránh phát sinh tranh chấp hoặc bị lợi dụng trong giao dịch.
Đối với trường hợp mất toàn bộ Giấy chứng nhận, người sử dụng đất cần chuẩn bị đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 ban hành kèm theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP. Nếu có nhu cầu xác định lại kích thước các cạnh, diện tích thửa đất, người dân có thể đề nghị đo đạc và nộp kèm mảnh trích đo bản đồ địa chính.
Trường hợp đối tượng chỉ bị mất Trang bổ sung của Giấy chứng nhận, hồ sơ sẽ gồm đơn đăng ký biến động theo Mẫu số 18, Giấy chứng nhận đã cấp (bản còn giữ) và mảnh trích đo địa chính nếu có nhu cầu đo đạc lại.
Việc yêu cầu đo đạc lại không phải là bắt buộc trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, đây là lựa chọn cần thiết nếu người sử dụng đất muốn rà soát lại diện tích, ranh giới thực tế để tránh sai lệch so với dữ liệu cũ.
Cơ quan có thẩm quyền cấp lại sổ đỏ: Hiện nay, thẩm quyền giải quyết thủ tục cấp lại sổ đỏ thuộc về Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Đây cũng là cơ quan trực tiếp tiếp nhận, thẩm tra và cấp lại Giấy chứng nhận. Trong một số khâu, UBND cấp xã nơi có đất sẽ phối hợp thực hiện, đặc biệt là việc niêm yết công khai thông tin mất Giấy chứng nhận.
Hình thức nộp hồ sơ: Người dân có thể lựa nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Ngoài ra, người yêu cầu cũng có thể gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc nộp tại địa điểm theo thỏa thuận với cơ quan đăng ký đất đai.
