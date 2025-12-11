Những món ăn từ hàu siêu thơm ngon bổ dưỡng
GĐXH - Hàu là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là kẽm, mỗi món ăn từ hàu đều mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo với hương vị đặc trưng.
Cách sơ chế hàu sống sao cho sạch
Hàu sau khi mua về cần được ngâm trong nước sạch khoảng 2-3 tiếng để làm mềm lớp bùn bám bên ngoài. Sau đó bạn sử dụng bàn chải để chà sạch từ phần cuống vỏ đến miệng theo các đường vân cong trên vỏ hàu, giúp loại bỏ bùn đất và làm tăng hiệu quả của quá trình làm sạch.
Tiếp theo, bạn cạy vỏ hàu bằng mũi dao, lưu ý không để dao chạm vào phần thịt hàu để tránh làm mất chất ngọt tự nhiên.
Quá trình này giúp loại bỏ mảnh vỏ li ti và đảm bảo hàu được làm sạch toàn diện trước khi chế biến, giữ nguyên hương vị và chất lượng tốt nhất của món ăn.
Các món ăn từ hàu
Hàu sống
Bạn cần thực hiện các cách sơ chế hàu thật kỹ để có thể yên tâm thưởng thức món ngon hàu sống này. Tiếp theo, bạn lấy hàu ra khỏi vỏ rồi rửa dưới vòi nước cho thật sạch, lấy đá chườm để chờ sử dụng.
Bạn cho mù tạt và nước tương vào trong bát và trộn đều, vắt vào một ít chanh tùy khẩu vị người ăn. Cuối cùng, chỉ cần rưới hỗn hợp đó lên con hàu rồi trộn đều và ăn kèm rau thơm.
Cháo hàu
Bạn rửa sạch hàu và tách thịt, sau đó cho gạo tẻ, nếp, và nước vào nồi nấu cháo. Khi gạo nở, thêm nước hàu và phần hàu đã tách xào nhanh với hành tím và nêm gia vị. Khi cháo chín, bạn rưới ra tô, thêm tiêu và ngò rí để thưởng thức.
Hàu nướng
Sau khi làm sạch hàu, đặt chúng lên vỉ và nướng trên bếp than hoa. Nếu bạn muốn tạo món hàu nướng mỡ hành, trong quá trình nướng hàu, chuẩn bị hành lá cắt nhỏ và phi thơm với mỡ, nêm nếm muối và bột ngọt theo khẩu vị cá nhân.
Khi hàu đã chín, bạn rưới mỡ hành lên và nướng thêm 2 phút. Kết quả là một phần hàu sữa ngon béo, hòa quyện với hương vị cay cay từ tương ớt, cùng với sự giòn giòn và dai dai của hành lá, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực đặc sắc và khó quên.
Hàu hấp sả
Bạn cần thực hiện đúng các cách sơ chế hàu để hàu sạch sẽ. Sau đó, đập dập sả và đặt đều dưới đáy nồi rồi xếp hàu vào nồi và đun nấu với lửa lớn. Trong lúc chờ hàu sôi, bạn thái hành nhỏ và phi thơm hành. Khi hàu đã chín, bạn tắt bếp và xếp chúng ra đĩa để thưởng thức
Hàu hấp sả ăn kèm với hành khô được phi thơm, thêm một ít tương ớt cay cay tạo nên một món ăn hấp dẫn và ngon miệng.
Bạn cần lưu ý gì khi ăn hàu?
Việc mua và chọn lựa hàu đóng vai trò quan trọng vì nếu hàu không được bảo quản đúng cách hoặc không biết rõ nguồn gốc có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Cách sơ chế hàu cũng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng món ăn.
Hàu mang lại nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể, nhưng việc tiêu thụ bao nhiêu cần được kiểm soát. Bạn không nên ăn quá nhiều hàu sống trong một tuần. Đối với nam giới, hàu sống chỉ được khuyến nghị ăn từ 1-2 lần mỗi tuần, mỗi lần 3-4 con là đủ.
Đối với các món hàu chín như nướng, nấu cháo, hay nấu canh, bạn có thể ăn một lượng lớn hơn mà không lo lắng về tác động tiêu cực.
