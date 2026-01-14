Máy pha sữa Burabi – Bước tiến lớn trong công nghệ chăm sóc trẻ nhỏ
Trong những năm gần đây, các thiết bị công nghệ hỗ trợ chăm sóc trẻ nhỏ ngày càng phổ biến, trở thành "trợ thủ" giúp cha mẹ nuôi con một cách nhẹ nhàng và khoa học hơn.
Burabi – thương hiệu Quốc tế uy tín có mặt trên 14 quốc gia: Úc, Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản… và trở thành lựa chọn được nhiều phụ huynh tin tưởng.
Với triết lý "Make time for your love" - Burabi định hướng phát triển những sản phẩm giúp việc chăm sóc con trở nên nhẹ nhàng và thuận tiện hơn để cha mẹ có thêm thời gian nghỉ ngơi và gắn kết với gia đình.
Nổi bật trong danh mục sản phẩm của Burabi, máy pha sữa cải tiến mới nhất BURABI O5S WiFi được ví như "phi thuyền pha sữa" với công nghệ nâng cấp mang đến trải nghiệm chăm sóc bé tiện lợi và nhẹ nhàng hơn mỗi ngày cho mẹ.
Được mệnh danh là "máy pha sữa nhanh nhất thế giới", phù hợp sử dụng cả với những em bé trộm vía háu ăn, gia đình có bé sinh đôi/sinh ba, bé uống cữ đêm... chỉ ~8-12 giây có ngay 1 bình sữa. Không chờ đợi lâu, máy pha êm ái không rung lắc, không tạo bọt khí khi hòa tan sữa.
Burabi O5S Wifi là phiên bản nâng cấp hiện đại, cho phép pha sữa thông minh qua ứng dụng kết nối Wifi. Mẹ có thể Pha sữa "siêu tốc" bằng 1 trong 2 cách:
- Cách 1: 1 chạm trên bảng điều khiển cảm ứng là có 1 bình sữa thơm ngon chỉ trong chưa đầy 30 giây.
- Cách 2: 1 chạm trên điện thoại có ứng dụng Burabi+ tích hợp wifi.
"Bí quyết" pha những bình sữa mịn thơm, nhanh chóng
Ứng dụng công nghệ làm nóng tức thì Thermoblock - nước được làm nóng ngay lập tức đến mức độ mẹ chọn mà không cần giữ ấm hay đun sôi liên tục. Nhờ đó, nước pha sữa được tinh khiết hơn, hạn chế đóng cặn, giảm thiểu tiếng ồn, tiết kiệm điện năng - đây là một điểm cộng so với các máy pha sữa khác trên thị trường hiện nay.
Sữa được hoà tan theo cơ chế "xoáy nước ly tâm" - bột sữa và nước được hòa tan đều, nhẹ nhàng theo dạng xoắn ốc tại phễu, hạn chế tối đa bọt khí, giúp giảm tình trạng bé bị đầy hơi - nôn trớ.
Burabi - "Giải mã" bài toán pha sữa cho hàng nghìn dòng sữa công thức so với các sản phẩm tương đồng trên thị trường
Burabi O5S Wifi có thể điều chỉnh linh hoạt từ 35°C – 70°C (tăng/giảm 5ºC/lần), đáp ứng yêu cầu đa dạng về việc pha sữa đối với nhiều dòng sữa công thức khác nhau. Đặc biệt là sữa Úc hay Nhật Bản cần nhiệt độ pha cao đến 70°C. Máy còn cho phép điều chỉnh lượng nước từ 30ml đến 240ml (tăng/giảm 10ml/lần), phù hợp với từng cữ ăn của bé.
Điểm cộng đáng chú ý của Burabi là hệ thống công thức mở với khả năng tra cứu hơn 9.000 loại sữa công thức dễ dàng, đồng thời cho phép cập nhật thêm các công thức mới chưa có sẵn trên hệ thống.
Sử dụng chất liệu cao cấp, an toàn đạt chuẩn quốc tế
Các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với nước và sữa được làm chất liệu an toàn, cao cấp như nhựa Tritan và các vật liệu khác không chứa BPA,... kết hợp thiết kế cứng cáp, bền bỉ, chịu lực tốt cùng bề mặt bóng mịn hiện đại.
Khay đựng sữa kín khí có khả năng trữ tới 400g bột sữa, nắp hỗ trợ ngăn ánh sáng và gioăng silicone giúp hạn chế vón cục, bảo quản sữa tốt hơn. Bình chứa nước dung tích 1.5L có vạch chia rõ ràng, dễ tháo lắp vệ sinh, đáp ứng nhu cầu dùng cả ngày.
Các chi tiết như phễu, khay đặt bình, đèn night-light, bảng điều khiển cảm ứng đều được thiết kế tinh tế nhằm mang lại trải nghiệm thuận tiện nhất cho người dùng.
Burabi O5S Wifi đạt các chứng nhận quốc tế quan trọng như FCC, CE, FDA, RoHS, đảm bảo mức độ an toàn cao cho trẻ nhỏ.
Máy pha sữa Burabi – sự lựa chọn của niềm tin và tiện ích
Những cải tiến về công nghệ, vật liệu, tính năng và khả năng đồng bộ hóa với ứng dụng giúp Burabi trở thành tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực thiết bị pha sữa hiện đại.
Trên hành trình mở rộng toàn cầu, Burabi khẳng định vị thế của một thương hiệu luôn lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng phụ huynh hiện đại trong hành trình chăm sóc con yêu.
Doanh nghiệp tự giới thiệu
GĐXH - Hatchback điện cỡ nhỏ với tầm hoạt động hơn 200 km/lần sạc, hỗ trợ sạc nhanh và có giá dưới 400 triệu đồng.