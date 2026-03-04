Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà mặt phố tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Diễn biến giá nhà mặt phố tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy

Tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin bán nhà mặt phố tại khu vực 3 phường mới tại quận Hai Bà Trưng cũ đang khiến người có nhu cầu mua và nhà đầu tư bất ngờ vì giá bán đã thiết lập mặt bằng mới.

Đơn cử có thể kể đến tòa nhà mặt phố, thiết kế 5 tầng, rộng 279m2 tại đường Thái Phiên, phường Hai Bà Trưng (tức phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 255 tỷ đồng, tương đương 913,89 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, căn nhà rộng 60m2, thiết kế 3 tầng hiện đang đang được rao bán với giá 33 tỷ đồng, tương đương 550 triệu đồng/m2.

Chính chủ hiện đang rao bán căn nhà mặt phố thiết kế 5 tầng, rộng 76m2 hiện đang được rao bán với giá 43 tỷ đồng, tương đương 565,79 triệu đồng/m2.

Hiện nay, theo khảo sát, giá bán nhà mặt phố tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được sáp nhập từ quận Hai Bà Trưng cũ hiện đang duy trì ở ngưỡng cao, dao động phổ biến từ 200 đến hơn 900 triệu đồng/m2.

Giá nhà mặt phố tại Hà Nội luôn ở mức rất cao trước hết vì vị trí đắc địa, những tuyến phố trung tâm vốn chật hẹp, giá đất tăng đều qua từng năm, khiến mặt bằng trở thành tài sản "kim cương".

3 phường mới của quận Hai Bà Trưng sau sáp nhập

Phường Hai Bà Trưng

Sau thời điểm sáp nhập, phường Hai Bà Trưng được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân, phường Phố Huế thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Đằng, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Thanh Nhàn và phần còn lại của phường Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Phường Vĩnh Tuy

Hiện nay, phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Mai Động, Thanh Lương, Vĩnh Hưng và Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Phường Bạch Mai

Phường Bạch Mai sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Quỳnh Mai thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phương Mai, Trương Định và phần còn lại của phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng cũ.

