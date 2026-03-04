Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 4 – 8/3/2026: Cúp điện cả ngày dài một loạt khu dân cư và tuyến đường
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Sóc Trăng
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 4 – 8/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 4 – 8/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 4 – 8/3/2026
KHU VỰC: Đường Bạch Đằng (từ giáp nhà số 396, 420 đến giáp đường 30/4)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: các đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ giáp nhà số 288, 333 đến giáp ranh xã An Ninh), Sóc Vồ, khu vực Phú Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 16:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Nhu Gia
KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Hòa – xã Gia Hòa.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Khu 1 – xã Nhu Gia, một phần ấp Trà Do - xã Lâm Tân.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 12:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Vĩnh A, Công Hòa – xã Nhu Gia.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/03/2026 đến 17:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Hòa Hinh, Hòa Thượng, Hòa Lý, Hòa Lời, Lê Văn Xe – xã Ngọc Tố.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực Chợ Cũ, Hòa Mỹ, Phường Mỹ Xuyêen
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/03/2026 đến 10:30:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Chợ Cũ, Hòa Mỹ, Phường Mỹ Xuyên
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 08/03/2026 đến 17:00:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỹ Tú
KHU VỰC: Tam Sóc A, Tam Sóc B1, Tam Sóc B2, Tam Sóc C— Rạch Rê – xã Mỹ Tú, ấp Sóc Xoài, Bét Tôn, Tà Ân A2, Tà Ân B - xã Mỹ Hương - TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 14:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cù Lao Dung
KHU VỰC: Một phần Ấp An Quới, xã Cù Lao Dung, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 13:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp An Quới, xã Cù Lao Dung, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 16:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp An Quới, xã Cù Lao Dung, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp An Thường - xã An Thạnh - Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 16:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Châu
KHU VỰC: Một phần phường vĩnh Châu TPCT
THỜI GIAN: Từ 10:05:00 ngày 04/03/2026 đến 16:05:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Lộc
KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Tràm Kiến - xã Vĩnh Lợi.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 16:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Tân Lộc - xã Lâm Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 16:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Kế Sách
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 – 8/3/2026.
Lịch cúp điện Long Phú
KHU VỰC: Khách hàng DNTN Thanh Đại
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 11:30:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nguyễn Thanh Bình
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/03/2026 đến 16:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 01 KH bến phà Đại Ngãi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 09:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Lịch, Sóc Dong, xã Tân Thạnh - Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 16:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Năm
KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Sử - Phường Mỹ Quới
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 16:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Mỹ Lộc 1, phường Mỹ Quới
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 09:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực Tân Chánh, phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 09:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Trung - Phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 15:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực Mỹ Tây B, phường Mỹ Quới
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 05/03/2026 đến 10:20:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Tân Trung, phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 05/03/2026 đến 10:20:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Mỹ Phước, phường Mỹ Quới
THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 05/03/2026 đến 11:40:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực 1, phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 05/03/2026 đến 11:40:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Lọng Thạnh, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/03/2026 đến 14:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực 3, phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/03/2026 đến 14:50:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Lọng Hòa, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 05/03/2026 đến 15:40:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Mỹ, phường Mỹ Quới
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 08:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hiệp-xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 14:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Thành, phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/03/2026 đến 10:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Đồng, phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 14:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực 2, phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/03/2026 đến 16:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực 3, phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 14:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần từ khu vực 1; 2;3; 5; 6; Vĩnh Thanh; Vĩnh Thành; Vĩnh Phong; Vĩnh Thuận; Vĩnh Đồng; Vĩnh Hòa; Vĩnh Trung - Phường Ngã Năm; Khu vực Vỉnh Mỷ; Vĩnh Tiền; Vĩnh Sử; Vunh4 Hậu - Phường Mỹ Quới - tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 16:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thuận Hòa
KHU VỰC: ấp Phú Hòa A, Phú Bình, xã Phú Tâm, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 16:00:00 ngày 04/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Xây Cáp, xã Phú Tâm, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 15:00:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phước Phong, xã Thuận Hòa, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 15:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trần Đề
KHU VỰC: Ấp Tổng Cáng, Trà Ông, Lao Vên, xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 16:30:00 ngày 05/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tiên Cường 1, Thạnh An 1, Thạnh An 3, xã Thạnh Thới An, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 16:30:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
