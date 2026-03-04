Mới nhất
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 4 – 8/3/2026: Cúp điện cả ngày dài một loạt khu dân cư và tuyến đường

Thứ tư, 12:57 04/03/2026
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ Chủ nhật ngày 1/3/2026: Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện mất điện?

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 1/3/2026 không có khu dân cư, đơn vị nào thuộc khu vực TP. Cần Thơ bị mất điện.

Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 4 – 8/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 4 – 8/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 4 – 8/3/2026: Cúp điện cả ngày dài một loạt khu dân cư và tuyến đường - Ảnh 2.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 4 – 8/3/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng


KHU VỰC: Đường Bạch Đằng (từ giáp nhà số 396, 420 đến giáp đường 30/4)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:30:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: các đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ giáp nhà số 288, 333 đến giáp ranh xã An Ninh), Sóc Vồ, khu vực Phú Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 16:30:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Nhu Gia


KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Hòa – xã Gia Hòa.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Khu 1 – xã Nhu Gia, một phần ấp Trà Do - xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 12:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần các ấp: Vĩnh A, Công Hòa – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/03/2026 đến 17:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần các ấp: Hòa Hinh, Hòa Thượng, Hòa Lý, Hòa Lời, Lê Văn Xe – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:30:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu vực Chợ Cũ, Hòa Mỹ, Phường Mỹ Xuyêen

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/03/2026 đến 10:30:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực Chợ Cũ, Hòa Mỹ, Phường Mỹ Xuyên

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 08/03/2026 đến 17:00:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Mỹ Tú


KHU VỰC: Tam Sóc A, Tam Sóc B1, Tam Sóc B2, Tam Sóc C— Rạch Rê – xã Mỹ Tú, ấp Sóc Xoài, Bét Tôn, Tà Ân A2, Tà Ân B - xã Mỹ Hương - TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 14:30:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cù Lao Dung


KHU VỰC: Một phần Ấp An Quới, xã Cù Lao Dung, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 13:30:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp An Quới, xã Cù Lao Dung, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 16:30:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp An Quới, xã Cù Lao Dung, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp An Thường - xã An Thạnh - Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 16:30:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Vĩnh Châu


KHU VỰC: Một phần phường vĩnh Châu TPCT

THỜI GIAN: Từ 10:05:00 ngày 04/03/2026 đến 16:05:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: không

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/03/2026 đến 13:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: không

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: không

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/03/2026 đến 13:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: không

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/03/2026 đến 17:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: không

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 13:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: không

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phú Lộc


KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Tràm Kiến - xã Vĩnh Lợi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 16:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Tân Lộc - xã Lâm Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 16:30:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Kế Sách

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 – 8/3/2026.

Lịch cúp điện Long Phú


KHU VỰC: Khách hàng DNTN Thanh Đại

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 11:30:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Nguyễn Thanh Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/03/2026 đến 16:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: 01 KH bến phà Đại Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 09:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Lịch, Sóc Dong, xã Tân Thạnh - Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 16:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Ngã Năm


KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Sử - Phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 16:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực Mỹ Lộc 1, phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 09:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu vực Tân Chánh, phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 09:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Trung - Phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 15:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu vực Mỹ Tây B, phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 05/03/2026 đến 10:20:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực Tân Trung, phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 05/03/2026 đến 10:20:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực Mỹ Phước, phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 05/03/2026 đến 11:40:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu vực 1, phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 05/03/2026 đến 11:40:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Lọng Thạnh, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/03/2026 đến 14:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực 3, phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/03/2026 đến 14:50:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Lọng Hòa, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 05/03/2026 đến 15:40:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Mỹ, phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 08:30:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hiệp-xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 14:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Thành, phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/03/2026 đến 10:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Đồng, phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 14:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực 2, phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/03/2026 đến 16:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực 3, phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 14:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần từ khu vực 1; 2;3; 5; 6; Vĩnh Thanh; Vĩnh Thành; Vĩnh Phong; Vĩnh Thuận; Vĩnh Đồng; Vĩnh Hòa; Vĩnh Trung - Phường Ngã Năm; Khu vực Vỉnh Mỷ; Vĩnh Tiền; Vĩnh Sử; Vunh4 Hậu - Phường Mỹ Quới - tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 16:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Thuận Hòa


KHU VỰC: ấp Phú Hòa A, Phú Bình, xã Phú Tâm, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 16:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: ấp Xây Cáp, xã Phú Tâm, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 15:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phước Phong, xã Thuận Hòa, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 15:30:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Trần Đề


KHU VỰC: Ấp Tổng Cáng, Trà Ông, Lao Vên, xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 16:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Tiên Cường 1, Thạnh An 1, Thạnh An 3, xã Thạnh Thới An, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 16:30:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Tư ngày 4/3/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện từ 8 – 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Tư ngày 4/3/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện từ 8 – 10 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 4/3/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Xe ga 125cc giá 63 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp, trang bị vượt trội SH, rẻ chỉ ngang SH Mode làm xiêu lòng khách mua

Xe ga 125cc giá 63 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp, trang bị vượt trội SH, rẻ chỉ ngang SH Mode làm xiêu lòng khách mua

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 3/3/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 3/3/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Trải nghiệm xe máy điện giá 14 triệu đồng của Honda thiết kế xinh xắn, động cơ mạnh, đi tối đa 80 km/lần sạc, rẻ hơn xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Trải nghiệm xe máy điện giá 14 triệu đồng của Honda thiết kế xinh xắn, động cơ mạnh, đi tối đa 80 km/lần sạc, rẻ hơn xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường
Một cơ quan thuộc Bộ Công thương sẽ tổ chức livestream quảng bá hàng Việt cùng hoa hậu Ngọc Hân có thúc đẩy được tiêu dùng?

Một cơ quan thuộc Bộ Công thương sẽ tổ chức livestream quảng bá hàng Việt cùng hoa hậu Ngọc Hân có thúc đẩy được tiêu dùng?

Bảo vệ người tiêu dùng

