Xe ga 125cc giá 63 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp, trang bị vượt trội SH, rẻ chỉ ngang SH Mode làm xiêu lòng khách mua

Xe ga 125cc giá 21,9 triệu đồng của Honda thiết kế chất hơn cả SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha GĐXH - Xe ga 125cc của Honda vừa chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá siêu rẻ chỉ 21,9 triệu đồng, đẹp lấn át Vision và SH Mode.

Xe ga 125cc của Honda thiết kế đẳng cấp, trang bị vượt trội SH

Honda Elite 125 đời mới.

Mới đây, Honda đã chính thức khởi động dòng sản phẩm 2027 của mình tại Brazil bằng việc trình làng mẫu scooter "em út" Honda Elite 125 đời mới.

Honda Elite 125 2027 sẽ có diện mạo bắt mắt hơn với bảng màu thời thượng

Honda Elite 125 2027 sẽ có diện mạo bắt mắt hơn với bảng màu thời thượng, bao gồm 4 tuỳ chọn màu sắc mới gồm: Tím mờ (Mat Midnight Purple), Ghi xám kim loại (Mat Cynos Gray Metallic), Xám ngọc trai (Pearl Stark Gray) và Đỏ kim loại (Pearl Royalty Red).

Ngoại hình của Honda Elite 125 2027 để lại ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ sở hữu ngôn ngữ thiết kế góc cạnh, thể thao, mang hơi hướng của các dòng xe ga hiện đại. Nếu Honda Vision hay SH Mode hướng đến sự thanh thoát, nhẹ nhàng thì Elite 125 lại sở hữu diện mạo có phần cơ bắp và nam tính hơn. Tuy nhiên, nhờ vẫn duy trì kích thước nhỏ gọn và chiều cao yên hợp lý, Elite 125 vẫn giúp người dùng có thể dễ dàng chống chân và xoay xở trong các đô thị đông đúc.

Ngoại hình của Honda Elite 125 2027 để lại ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên

Hiểu được nhu cầu của người dùng trẻ, Honda đã trang bị cho Elite 125 2027 cổng sạc USB-C tích hợp ngay trong hộc đồ phía trước, đây là một tiện ích mà hiện nay các dòng xe ga đời mới như Honda Vision hay SH Mode cũng đang rất chú trọng.

Bên cạnh đó, Honda Elite 125 mới còn sở hữu hệ thống đèn LED hiện đại, có khả năng chiếu sáng tối ưu và góp phần làm tăng vẻ hiện đại cho khu vực đầu xe. Màn hình LCD Blackout được sử dụng làm bảng đồng hồ kỹ thuật số, có khả năng hiển thị sắc nét các thông số như vận tốc, mức nhiên liệu, quãng đường hay chế độ lái tiết kiệm ECO.

Xe được trang bị bộ vành có đường kính 12 inch ở phía trước và 10 inch ở phía sau. Hệ thống phanh của Honda Elite 125 2027 khá đơn giản, nhưng đủ để mang tới sự an tâm cho người sử dụng với phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Hãng còn tích hợp công nghệ phanh kết hợp (CBS) để giúp phân bổ lực phanh đều giữa hai bánh.

Honda Elite 125 mới còn sở hữu hệ thống đèn LED hiện đại

Nhiệm vụ hệ thống treo trên Elite được đảm nhiệm bởi phuộc trước dạng ống lồng với hành trình 90 mm. Trong khi đó, phía sau sử dụng hệ thống giảm xóc đơn hành trình 70 mm, có thể điều chỉnh tải trọng lò xo.

Bên dưới yên xe của Honda Elite 125 2027 là cốp chứa đồ có dung tích 19,7 lít, đủ chứa một mũ bảo hiểm nửa đầu. Mẫu xe tay ga này còn có móc treo đồ phía trước và tay dắt sau tiện lợi.

Honda Elite 125 2027 là cốp chứa đồ có dung tích 19,7 lít

“Trái tim” của Honda Elite 125 2027 là khối động cơ 123,9cc công nghệ eSP (Enhanced Smart Power) độc quyền của Honda. Động cơ này cho ra công suất tối đa 8,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,39 Nm. Hệ thống ngắt động cơ tạm thời khi dừng xe được tích hợp sẵn, giúp Elite 125 tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường hơn.

Giá xe ga 125cc Honda Elite 125 2027

Ở thị trường Brazil, với việc Honda Vision và SH Mode không được phân phối thì Honda Elite 125 2027 chính là dòng xe ga giá rẻ nhất của hãng. Mẫu xe này sẽ bắt đầu có mặt tại các đại lý từ tháng 3 năm nay với mức giá 14.300 R$ (khoảng 63 triệu đồng tiền Việt).