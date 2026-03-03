Xe ga 125cc giá 63 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp, trang bị vượt trội SH, rẻ chỉ ngang SH Mode làm xiêu lòng khách mua
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda gây ấn tượng mạnh với thiết kế góc cạnh, thể thao ăn đứt SH Mode, xe còn được trang bị khối động cơ 125cc mạnh mẽ và màn hình kỹ thuật số ‘xịn’ hơn Honda Vision.
Xe ga 125cc của Honda thiết kế đẳng cấp, trang bị vượt trội SH
Mới đây, Honda đã chính thức khởi động dòng sản phẩm 2027 của mình tại Brazil bằng việc trình làng mẫu scooter "em út" Honda Elite 125 đời mới.
Honda Elite 125 2027 sẽ có diện mạo bắt mắt hơn với bảng màu thời thượng, bao gồm 4 tuỳ chọn màu sắc mới gồm: Tím mờ (Mat Midnight Purple), Ghi xám kim loại (Mat Cynos Gray Metallic), Xám ngọc trai (Pearl Stark Gray) và Đỏ kim loại (Pearl Royalty Red).
Ngoại hình của Honda Elite 125 2027 để lại ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ sở hữu ngôn ngữ thiết kế góc cạnh, thể thao, mang hơi hướng của các dòng xe ga hiện đại. Nếu Honda Vision hay SH Mode hướng đến sự thanh thoát, nhẹ nhàng thì Elite 125 lại sở hữu diện mạo có phần cơ bắp và nam tính hơn. Tuy nhiên, nhờ vẫn duy trì kích thước nhỏ gọn và chiều cao yên hợp lý, Elite 125 vẫn giúp người dùng có thể dễ dàng chống chân và xoay xở trong các đô thị đông đúc.
Hiểu được nhu cầu của người dùng trẻ, Honda đã trang bị cho Elite 125 2027 cổng sạc USB-C tích hợp ngay trong hộc đồ phía trước, đây là một tiện ích mà hiện nay các dòng xe ga đời mới như Honda Vision hay SH Mode cũng đang rất chú trọng.
Bên cạnh đó, Honda Elite 125 mới còn sở hữu hệ thống đèn LED hiện đại, có khả năng chiếu sáng tối ưu và góp phần làm tăng vẻ hiện đại cho khu vực đầu xe. Màn hình LCD Blackout được sử dụng làm bảng đồng hồ kỹ thuật số, có khả năng hiển thị sắc nét các thông số như vận tốc, mức nhiên liệu, quãng đường hay chế độ lái tiết kiệm ECO.
Xe được trang bị bộ vành có đường kính 12 inch ở phía trước và 10 inch ở phía sau. Hệ thống phanh của Honda Elite 125 2027 khá đơn giản, nhưng đủ để mang tới sự an tâm cho người sử dụng với phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Hãng còn tích hợp công nghệ phanh kết hợp (CBS) để giúp phân bổ lực phanh đều giữa hai bánh.
Nhiệm vụ hệ thống treo trên Elite được đảm nhiệm bởi phuộc trước dạng ống lồng với hành trình 90 mm. Trong khi đó, phía sau sử dụng hệ thống giảm xóc đơn hành trình 70 mm, có thể điều chỉnh tải trọng lò xo.
Bên dưới yên xe của Honda Elite 125 2027 là cốp chứa đồ có dung tích 19,7 lít, đủ chứa một mũ bảo hiểm nửa đầu. Mẫu xe tay ga này còn có móc treo đồ phía trước và tay dắt sau tiện lợi.
“Trái tim” của Honda Elite 125 2027 là khối động cơ 123,9cc công nghệ eSP (Enhanced Smart Power) độc quyền của Honda. Động cơ này cho ra công suất tối đa 8,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,39 Nm. Hệ thống ngắt động cơ tạm thời khi dừng xe được tích hợp sẵn, giúp Elite 125 tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường hơn.
Giá xe ga 125cc Honda Elite 125 2027
Ở thị trường Brazil, với việc Honda Vision và SH Mode không được phân phối thì Honda Elite 125 2027 chính là dòng xe ga giá rẻ nhất của hãng. Mẫu xe này sẽ bắt đầu có mặt tại các đại lý từ tháng 3 năm nay với mức giá 14.300 R$ (khoảng 63 triệu đồng tiền Việt).
Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam
Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.
Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km
X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.
Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.
Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.
Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.
Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.
Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km
Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.
Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.
Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...
Honda SH350i: 3,906 lít/100km
Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.
SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.
Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.
Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.
Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km
Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.
Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.
Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).
Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.
