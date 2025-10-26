MC Khánh Vy gây chú ý khi dẫn chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025'
GĐXH - MC Khánh Vy gây ấn tượng với tà áo dài và vẻ đẹp rạng rỡ khi dẫn chung kết "Đường lên đỉnh Olympia 2025". Cô chinh phục khán giả bằng sự tự tin và phong thái duyên dáng.
Thần thái của MC Khánh Vy và Ngọc Huy tại chung kết Olympia 25. Ở những khoảnh khắc căng thẳng, cô khéo léo điều tiết cảm xúc, tạo nhịp thở nhẹ nhàng cho khán giả. Còn khi các “nhà leo núi” bứt phá, cô gái sinh năm 1999 lại khiến không khí trường quay thêm phấn khích với nụ cười rạng rỡ và lời cổ vũ hào hứng. Sự linh hoạt trong cách dẫn, cùng phong thái tự nhiên, duyên dáng và thông minh của Khánh Vy khiến mỗi phần thi thêm hấp dẫn.
Layout Makeup của Khánh Vy khi dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025. Video: Hà Anh Vũ
