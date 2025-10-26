MC Khánh Vy gây chú ý khi dẫn chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025'

Khi bén duyên với vai trò MC của chương trình Đường lên đỉnh Olympia﻿, ban đầu, khán giả có chút hoài nghi và mong đợi từ cô gái trẻ về trọng trách làm cầu nối dẫn dắt của sân chơi trí tuệ. Nhưng, sau một thời gian, cô đã chứng minh và nỗ lực hoàn thiện để mỗi khi lên sóng, khán giả nhận thấy "hot girl 7 thứ tiếng" năm nào giờ đã trở thành phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua.