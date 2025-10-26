Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

MC Khánh Vy gây chú ý khi dẫn chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025'

Chủ nhật, 14:43 26/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - MC Khánh Vy gây ấn tượng với tà áo dài và vẻ đẹp rạng rỡ khi dẫn chung kết "Đường lên đỉnh Olympia 2025". Cô chinh phục khán giả bằng sự tự tin và phong thái duyên dáng.

MC Khánh Vy xinh đẹp dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 - Ảnh 1.Bật mí bất ngờ ít biết về Trần Bùi Bảo Khánh - nam sinh Amster Hà Nội vừa vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25

GĐXH - Trần Bùi Bảo Khánh - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã giành vòng nguyệt quế cùng học bổng trị giá 35 nghìn USD tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25.

MC Khánh Vy xinh đẹp dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 - Ảnh 2.

Tại trường quay chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 2025, phụ trách dẫn dắt chương trình vẫn là 2 gương mặt quen thuộc đó là MC Khánh Vy và MC Ngọc Huy.

MC Khánh Vy xinh đẹp dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 - Ảnh 3.

Nếu như MC Ngọc Huy bảnh bao trong bộ vest tối màu thì MC Khánh Vy lại xinh xắn, nổi bật với tà áo dài truyền thống dịu dàng, đằm thắm.

MC Khánh Vy xinh đẹp dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 - Ảnh 4.

Khác với Ngọc Huy - MC lâu năm nhất của Olympia, đây mới là năm thứ 4 Khánh Vy gắn bó với chương trình. Thế nhưng, nữ MC sinh năm 1999 luôn thể hiện được sự trưởng thành, hoàn thiện cả về nhan sắc, phong thái dẫn qua từng năm.

MC Khánh Vy xinh đẹp dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 - Ảnh 5.

Khi bén duyên với vai trò MC của chương trình Đường lên đỉnh Olympia﻿, ban đầu, khán giả có chút hoài nghi và mong đợi từ cô gái trẻ về trọng trách làm cầu nối dẫn dắt của sân chơi trí tuệ. Nhưng, sau một thời gian, cô đã chứng minh và nỗ lực hoàn thiện để mỗi khi lên sóng, khán giả nhận thấy "hot girl 7 thứ tiếng" năm nào giờ đã trở thành phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua.

MC Khánh Vy xinh đẹp dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 - Ảnh 6.
MC Khánh Vy xinh đẹp dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 - Ảnh 7.

Thần thái của MC Khánh Vy và Ngọc Huy tại chung kết Olympia 25. Ở những khoảnh khắc căng thẳng, cô khéo léo điều tiết cảm xúc, tạo nhịp thở nhẹ nhàng cho khán giả. Còn khi các “nhà leo núi” bứt phá, cô gái sinh năm 1999 lại khiến không khí trường quay thêm phấn khích với nụ cười rạng rỡ và lời cổ vũ hào hứng. Sự linh hoạt trong cách dẫn, cùng phong thái tự nhiên, duyên dáng và thông minh của Khánh Vy khiến mỗi phần thi thêm hấp dẫn.

MC Khánh Vy xinh đẹp dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 - Ảnh 8.

Nhìn hình ảnh Khánh Vy trong trận Chung kết năm nay, ai cũng phải thốt lên: "Sao Khánh Vy càng ngày càng xinh vậy?". Ảnh: Kenh14

Layout Makeup của Khánh Vy khi dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025. Video: Hà Anh Vũ

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hoa hậu quê Cao Bằng, MC Khánh Vy và dàn sao Việt 'tiếp sức mùa thi' 2025

Hoa hậu quê Cao Bằng, MC Khánh Vy và dàn sao Việt 'tiếp sức mùa thi' 2025

MC Khánh Vy và những chia sẻ thú vị trong Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ

MC Khánh Vy và những chia sẻ thú vị trong Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ

Phong cách thời trang giúp 'em gái truyền lửa' Khánh Vy thăng hạng nhan sắc

Phong cách thời trang giúp 'em gái truyền lửa' Khánh Vy thăng hạng nhan sắc

MC Khánh Vy, rapper 'À Lôi' trở thành bạn đồng hành với 'Sinh viên thế hệ mới 2024'

MC Khánh Vy, rapper 'À Lôi' trở thành bạn đồng hành với 'Sinh viên thế hệ mới 2024'

MC Khánh Vy 'Đường lên đỉnh Olympia' không phân biệt được bột nêm và bột ngọt

MC Khánh Vy 'Đường lên đỉnh Olympia' không phân biệt được bột nêm và bột ngọt

Cùng chuyên mục

Nam diễn viên từng được Việt Hương yêu thầm, tình duyên lận đận, 2 lần cưới hụt, 50 tuổi chuẩn bị làm bố

Nam diễn viên từng được Việt Hương yêu thầm, tình duyên lận đận, 2 lần cưới hụt, 50 tuổi chuẩn bị làm bố

Giải trí - 2 giờ trước

Ở tuổi 50 sau rất nhiều lận đận về tình duyên, 2 lần cưới hụt, cuối cùng nam diễn viên cũng nhận cái kết ngọt ngào khi chuẩn bị lên chức bố và có hôn nhân viên mãn bên vợ kém 8 tuổi.

Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện ở nhà 'chỉ cần nói, con đều phải nghe ngay'

Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện ở nhà 'chỉ cần nói, con đều phải nghe ngay'

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Lâm Vỹ Dạ mới đây có tham gia chương trình "Trường học siêu sao" với tư cách là giáo viên. Cô tiết lộ bản thân ở nhà nói con đều nghe lời nhưng trên trường học lại khác.

Nữ ca sĩ Viết tiếp câu chuyện hòa bình: "Có thể cuộc sống tôi đã rẽ hướng khác"

Nữ ca sĩ Viết tiếp câu chuyện hòa bình: "Có thể cuộc sống tôi đã rẽ hướng khác"

Giải trí - 5 giờ trước

"Tôi thừa nhận sự thiếu trải nghiệm khiến tôi dễ bị chi phối" – Duyên Quỳnh nói.

Chân dung người đẹp gốc Cà Mau ghi danh tại Hoa hậu Liên lục địa 2025

Chân dung người đẹp gốc Cà Mau ghi danh tại Hoa hậu Liên lục địa 2025

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Bất ngờ về người đẹp 22 tuổi đến từ Cà Mau - Nguyễn Thị Thu Ngân - sẽ tham gia cuộc thi Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) vào tháng 1 năm sau.

NSƯT Bảo Quốc biết ơn người vợ gắn bó gần 60 năm, trăn trở nguyện vọng cuối đời

NSƯT Bảo Quốc biết ơn người vợ gắn bó gần 60 năm, trăn trở nguyện vọng cuối đời

Giải trí - 9 giờ trước

Từng trải qua không ít cuộc phẫu thuật, NSƯT Bảo Quốc quan niệm sức khỏe lúc này quý hơn vàng. Ông tận hưởng cuộc sống an lành bên con cháu nhưng không thôi trăn trở tâm nguyện với sân khấu cải lương.

'Lằn ranh' mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộ

'Lằn ranh' mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộ

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", Bí thư Tỉnh ủy Việt Đông - Trần Sơn đặc biệt quan tâm tới phiên toà xét xử một lãnh đạo huyện nhận hối lộ và tiếp tay cho doanh nghiệp.

Diện mạo gây sốc ở tuổi trung niên của Hồng Đào - Việt Hương

Diện mạo gây sốc ở tuổi trung niên của Hồng Đào - Việt Hương

Thế giới showbiz - 13 giờ trước

GĐXH - Hồng Đào - Việt Hương ở tuổi trung niên nhưng lại giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp khiến khán giả ngỡ ngàng. Trong phim, họ là bà ngoại, ở đời thực cặp đôi lại hợp nhau ở điểm chung cùng có con gái.

Nữ ca sĩ được NSND Quang Vinh nhận xét giọng hát 'không dầu mỡ' là ai?

Nữ ca sĩ được NSND Quang Vinh nhận xét giọng hát 'không dầu mỡ' là ai?

Câu chuyện văn hóa - 16 giờ trước

Ca sĩ Khánh Thy ngày càng trưởng thành, cẩn trọng trong phát ngôn, biết lắng nghe và muốn khẳng định mình bằng năng lực thật sự, không phải bằng ồn ào.

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu rạng rỡ trong lễ vu quy

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu rạng rỡ trong lễ vu quy

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

GĐXH - Sau lễ hôn phối tại Nhà thờ Tân Định (TPHCM), Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát tiếp tục hành trình trọng đại với lễ vu quy ấm cúng tại tư gia nhà gái.

Đóng vợ chồng với Chí Nhân, Phan Minh Huyền cảm thấy thương nhiều hơn

Đóng vợ chồng với Chí Nhân, Phan Minh Huyền cảm thấy thương nhiều hơn

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phan Minh Huyền cho biết cô thương bạn diễn Chí Nhân vì "nhân vật này có thể khiến anh chịu sự ác cảm của công chúng".

Xem nhiều

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ bé

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ bé

Thế giới showbiz

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang là nhân vật được công chúng dành sự quan tâm trong thời gian gần đây. Cô nhận được nhiều khen ngợi của khán giả khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hiền dịu từ bé.

MC Khánh Vy gây chú ý khi dẫn chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025'

MC Khánh Vy gây chú ý khi dẫn chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025'

Giải trí
Đóng vợ chồng với Chí Nhân, Phan Minh Huyền cảm thấy thương nhiều hơn

Đóng vợ chồng với Chí Nhân, Phan Minh Huyền cảm thấy thương nhiều hơn

Giải trí
Tú từng là 'người tình bí ẩn' của Bách cách đây 5 năm

Tú từng là 'người tình bí ẩn' của Bách cách đây 5 năm

Xem - nghe - đọc
Nữ MC lần đầu dẫn Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia' tại điểm cầu Đồng Tháp là ai?

Nữ MC lần đầu dẫn Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia' tại điểm cầu Đồng Tháp là ai?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top