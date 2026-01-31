Dân mạng tìm kiếm thông tin Á hậu xinh đẹp xuất hiện cùng Đình Bắc
Sau khoảnh khắc chung khung hình cùng Đình Bắc gây sốt, Á hậu này lọt top tìm kiếm, được dân mạng trầm trồ khen ngợi về nhan sắc, tài năng.
Mới đây, tại Gala Cúp Chiến thắng 2025 diễn ra ở Hà Nội, tiền đạo Đình Bắc thu hút sự chú ý khi xuất hiện. Bên cạnh việc được xướng tên ở nhiều hạng mục quan trọng, nam cầu thủ quê Nghệ An còn bất ngờ “gây sốt” mạng xã hội với những khoảnh khắc ngại ngùng, tương tác cùng một Á hậu xinh đẹp.
Ngay sau đó, hình ảnh, thông tin về Á hậu này nhanh chóng được đông đảo khán giả tìm kiếm.
Á hậu chung khung hình với Đình Bắc là Trần Ngọc Châu Anh . Cô sinh năm 2003, quê Hà Nội, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,7 m, gương mặt khả ái, phong thái khỏe khoắn.
Cô là nữ quân nhân đầu tiên của quân đội giành ngôi vị Á hậu của cuộc thi. Châu Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống quân đội.
Cô hạnh phúc khi bố mẹ ủng hộ con gái thử sức với sân chơi nhan sắc. Theo Châu Anh, tính cách rắn rỏi, kỷ luật của cô phần lớn được rèn luyện từ nền tảng gia đình. Xuyên suốt cuộc thi, người đẹp thể hiện hình ảnh dịu dàng, nền nã nhưng vẫn có chất "thép" của một chiến sĩ trong gia đình có truyền thống cách mạng.
Trần Ngọc Châu Anh chia sẻ: “Là quân nhân đầu tiên giành ngôi vị Á hậu tại một cuộc thi nhan sắc lớn, tôi mong muốn lan tỏa hình ảnh nữ quân nhân bản lĩnh, trí tuệ và hiện đại”.
Từ nhỏ, Châu Anh được học piano và sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc nổi bật. Đây là nền tảng để cô quyết định theo học tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, sau đó tiếp tục học chuyên sâu ngành Piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Châu Anh vừa được thăng quân hàm Trung úy trước niên hạn ở tuổi 22. Cô đang công tác tại Khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đồng thời theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô từng giành nhiều giải thưởng về âm nhạc, tiếng Anh.
Châu Anh hiện tập trung cho việc học tập, công tác trong môi trường quân đội và tham gia các hoạt động trên cương vị Á hậu. Năm 2025, cô còn góp mặt trong danh sách nghệ sĩ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành A80. Ngoài đời, người đẹp Hà Nội theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch.
Sau gần 3 thập kỷ, dàn diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 3 giờ trước
Sau 28 năm kể từ khi ra mắt, dàn diễn viên của bộ truyền hình "Chuyện nhà Mộc" có nhiều thay đổi trong nghề nghiệp và cuộc sống.
Phản ứng của 2 Hoa hậu quốc tế khi Thu Ngân trượt Miss Intercontinental lần thứ 53Giải trí - 15 giờ trước
GĐXH - Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Miss Intercontinental 2022) và Huỳnh Thị Thanh Thủy (Miss International 2024) bày tỏ sự tiếc nuối về kết quả của Thu Ngân tại Miss Intercontinental 2026.
'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2026: Bản hòa ca xúc động về tình quân dânXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2026 không chỉ là một đêm nghệ thuật mà còn là bản hòa ca xúc động về tình quân dân, tái hiện chân thực hình ảnh người lính Biên phòng nơi tuyến đầu.
Nghe lời Chiến, Thành rủ bạn gái 'làm liều'Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Trong tập 2 'Đồng hồ đếm ngược', thấy bạn sống chật vật, Chiến quyết định rủ Thành tham gia dự án của mình.
NSƯT Chí Trung, Nguyễn Văn Chung và Steven Nguyễn góp mặt trong Chương trình '12 Con giáp 2026'Giải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Chương trình "12 Con giáp 2026" với sự góp mặt của 12 nghệ sĩ tạo nên một bức tranh Sắc Việt đa dạng và rực rỡ trong dịp Tết Nguyên đán.
Vợ chồng Lê Phương có tin vuiGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Lê Phương và chồng trẻ mới đây khiến khán giả bất ngờ khi khoe tin vui. Nhiều người dành lời chúc mừng đến cặp đôi trai tài gái sắc.
Phó bí thư tỉnh đi tự thú vì 'bảo kê' Tập đoàn Trinh TamXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Triển bật khóc trong hối hận muộn màng, Phó bí thư tỉnh Sách cũng chủ động trình báo với cơ quan công an vì những vi phạm của bản thân.
Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý với ‘má bánh bao' phúng phính, đáng yêuGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Chồng Ngô Thanh Vân hiếm hoi khoe ảnh con gái 6 tháng tuổi khiến fan trầm trồ thích thú là nét mũm mĩm, đánh yêu.
Viện phó Viện kiểm sát khóc khi hỏi cung bạn thân, Phó bí thư tỉnh sắp bị bắtXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu đã phải làm một việc không hề mong muốn đó là trực tiếp điều tra, hỏi cung Triển - người bạn thân thiết từ lâu.
'Của để dành' đáng yêu của Cường Đô laGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Cường Đô la từ khi kết hôn cùng Đàm Thu Trang, anh chọn sống kín tiếng bên tổ ấm nhỏ. Mới đây, nam doanh nhân 8X khoe "của để dành" là 3 con đáng yêu khiến ai cũng ghen tị.
Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộXem - nghe - đọc
GĐXH - Triển đã gửi tập tài liệu cho Hằng Thu về danh mục các khoản tiền Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã chi cho việc học của con ông Sách và đưa hối lộ nhiều quan chức ở địa phương.