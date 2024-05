MC Quyền Linh - Hành trình từ chàng trai nghèo thành 'MC quốc dân' khiến nhiều người ngưỡng mộ

Xuất phát điểm vô cùng khó khăn

Quyền Linh là anh cả trong một gia đình nông dân nghèo đông con. Khi Quyền Linh được 2 tuổi, cha mẹ ly dị, anh cùng các em được mẹ đưa về bà ngoại chăm sóc. Một thời gian sau, mẹ anh tái hôn nhưng gia cảnh của cha dượng cũng nghèo khó nên không lâu sau đám cưới cả gia đình đã chuyển vào vùng kinh tế mới ở huyện Châu Thành (Tiền Giang) sinh sống.

Năm 1976, cha dượng anh qua đời vì tai nạn giao thông, cuộc sống của gia đình lúc này càng thêm khó khăn. Họ phải sống trong một căn chòi chật hẹp và luôn phải kiếm ăn từng bữa vì quá nghèo. Khi mẹ bảo anh phải nghỉ học, Quyền Linh đã năn nỉ để được tiếp tục đi học. Anh đã đi làm để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.

Xuất thân từ vùng nông thôn nghèo nên MC Quyền Linh rất thấu hiểu với những vất vả của bà con nông dân.

Quyền Linh học tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, ngôi trường nổi tiếng tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Những năm cấp 3, do đam mê cải lương và kịch nói đồng thời có năng khiếu với những bộ môn nghệ thuật này, Quyền Linh được chọn để tham gia một khóa đào tạo ca múa nhạc, diễn kịch cấp tốc do Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 đứng ra tổ chức. Khóa học diễn ra trong vòng 2 tuần, sau đó anh được tham dự một đợt tuyển sinh do đoàn nghệ sĩ của Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 tiến hành.

Cuộc thi kết thúc, không nghĩ là mình trúng tuyển, Quyền Linh nộp đơn thi vào Trường Trung cấp Y tế Tiền Giang, sắp đến ngày thi thì anh bất ngờ nhận được giấy báo trúng tuyển vào khoa Diễn viên sân khấu của Trường Nghệ thuật Sân khấu 2.

Năm 1988, Quyền Linh bắt đầu một cuộc sống tự lập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc sống của một sinh viên nghèo như Quyền Linh gặp rất nhiều khó khăn, anh đã phải làm thêm rất nhiều việc lặt vặt khác để có tiền trang trải học phí. Đến năm học thứ 3, Quyền Linh lần đầu được tham gia diễn xuất khi đảm nhận vai quần chúng trong một bộ phim và vai phụ trong một vở kịch nhưng tất cả các nhân vật do anh đóng đều không được xuất hiện nhiều.

Vẻ ngoài vô cùng phong độ của Quyền Linh những ngày trẻ.

23 tuổi, Quyền Linh tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu. Đây cũng là thời kỳ khủng hoảng của sân khấu cả nước, đồng nghĩa với cơ hội được đứng trên sàn diễn của Quyền Linh hết sức khó khăn. Ít lâu sau, anh được nhận vào làm diễn viên quần chúng trong Đoàn kịch nói Kim Cương và phụ trách công tác hậu đài ở Đoàn kịch Trẻ.

Tuy nhiên, do không có cơ hội để thể hiện sở trường của mình và thu nhập quá thấp, anh đã bỏ về làm ruộng tại quê nhà Tiền Giang. 3 tháng sau khi về quê nhà làm việc, Quyền Linh cảm thấy đây cũng không phải một công việc mà mình có thể phát triển, anh đã quay trở lại Sài Gòn và tham gia những lớp học ngoài giờ của trường.

Trở lại Sài Gòn, Quyền Linh đến các đoàn nghệ thuật để xin việc, lần này anh lại một lần nữa được giao đóng các vai quần chúng. Anh đóng vai quần chúng nhiều đến nỗi bị các đạo diễn từ chối vì lý do “phim nào cũng xuất hiện mặt của anh”.

Cho đến một ngày, vận may đã mỉm cười với Quyền Linh, khi nghệ sĩ Kim Cương gọi anh vào thế vai cho một nhân vật phụ trong vở "Lôi Vũ" thì khán giả bắt đầu chú ý đến cái tên Quyền Linh. Kế tiếp là hoàng loạt cơ hội xuất hiện khi anh được mời tham gia vào nhiều bộ phim ấn tượng như: Đồng tiền xương máu, Gió qua miền tối sáng, Khát vọng sống, Lục Vân Tiên, Người Hà Nội…

Trên con đuòng nghệ thuật của mình, Quyền Linh đã trải qua rất nhiều những nỗ lực, tham gia rất nhiều vai phụ trước khi nhận được sự chú ý từ công chúng.

Năm 2004, Quyền Linh đã tham gia dẫn chương trình “Nhịp sống sôi động” trên Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên chương trình không đạt được thành công như kỳ vọng.

Sự kiên trì, nỗ lực không mệt mỏi được đền đáp bằng những thành công

Năm 2005, có thể nói là một cột mốc lớn trong sự nghiệp của Quyền Linh khi anh có cơ hội trở thành người dẫn chương trình cho một TV show có tên là “Vượt lên chính mình”, được sản xuất bởi Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty quảng cáo Lasta. Đây là một chương trình truyền hình thực tế với nội dung độc đáo, trong đó những người tham gia chơi đều là những người nông dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Ban đầu, anh từ chối vì cảm thấy không phù hợp với nghề này sau khi “Nhịp sống sôi động” thất bại. Tuy nhiên, sau khi được Xuân Cường - đạo diễn chương trình phổ biến nội dung, anh cảm thấy đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn trong chương trình nên đã chấp nhận.

Trong những ngày đầu tiên của việc dẫn chương trình, Quyền Linh đã bị đánh giá là hơi "phô và vụng về", nhưng sau đó anh đã nhanh chóng quen với vai trò mới này và dần tạo được sự chú ý với khán giả bằng lối dẫn mộc mạc, vui tính của mình.

Liên tiếp trong những năm 2005 - 2008, chương trình "Vượt lên chính mình" do Quyền Linh làm MC đã giành được danh hiệu "Chương trình truyền hình xuất sắc nhất" và "Người dẫn chương trình xuất sắc nhất" tại Lễ công bố và trao giải Mai Vàng. Tính đến nay, Quyền Linh đã dành được 5 giải Mai Vàng và hiện là nghệ sĩ đang nắm giữ nhiều giải này nhất.

Hình ảnh nam MC Quyền Linh chân chất, mộc mạc trong chương trình "Vượt lên chính mình" đã trở thành một hình ảnh quen thuộc của nhiều khán giả. Đặc biệt, những lần nam MC cố tình "ăn gian" tính thêm giờ cho bà con tham gia chương trình để họ có thể dành được phần thưởng đã trở thành những câu chuyện đầy tính nhân văn được khán giả ghi nhớ mãi đến tận bây giờ.

Sau thành công của gameshow “Vượt lên chính mình”, Quyền Linh tiếp tục đảm nhiệm vai trò MC cho nhiều chương trình truyền hình và gameshow khác như Tam sao thất bản (VTV3), Ai là ai (VTV3), Chúc mừng sinh nhật, Con đường chinh phục, Gia đình hạnh phúc, Siêu thị may mắn (HTV7), Vua bếp (HTV9), Chuyện không của riêng ai (HTV7)... Năm 2006, anh được mời làm giám khảo cho cuộc thi "Người dẫn chương trình truyền hình" của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và một cuộc thi tương tự do Đài truyền hình Cần Thơ tổ chức.

Sau "Vượt lên chính mình", Quyền Linh dần bén duyên với nghề dẫn và liên tục tham gia với vai trò người dẫn chương trình của nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng.

Năm 2008, Quyền Linh quay trở lại màn ảnh với một vai diễn trong bộ phim “Một ngày không có em”. Dù chỉ đảm nhận vai phụ là nhân vật anh chàng “Thông” nhưng vai diễn này của anh cũng gây được nhiều ấn tượng với khán giả.

Nhân vật "Thông" của Quyền Linh tuy nghèo nhưng lại là một anh chàng vui tính, hay cười. Qua sụ thể hiện của Quyền Linh, dù nhân vật này chỉ là một vai phụ nhưng cũng nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả lúc bấy giờ.

Hạnh phúc viên mãn bên gia đình

Về cuộc sống gia đình, anh gặp gỡ và nên duyên với Dạ Thảo - một doanh nhân và cũng là một người hâm mộ anh từ lâu. Tháng 11/2005, cả hai chính thức về một nhà. Cặp đôi sau đó có với nhau 2 người con gái là Thảo Linh (Lọ Lem) và Thảo Ngọc (Hạt Dẻ).

Nam MC đã chia sẻ rằng, gia đình là nơi anh tìm thấy niềm vui và sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Vợ và hai cô con gái nhỏ của anh không chỉ là nguồn động viên mà còn là nguồn động lực lớn nhất, giúp anh trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày.

Gia đình nhỏ của nam MC với vợ và 2 cô con gái xinh đẹp.

Hiện tại, nam MC và gia đình đang sống trong căn biệt thự ở khu dân cư Phước Kiểng, Quận 7, TP.HCM. Ngôi nhà sang trọng, hiện đại và ấm cúng với tông màu trắng chủ đạo do chính tay bà xã Dạ Thảo của anh lên ý tưởng. Căn biệt thự với phong cách châu Âu có đầy đủ tiện nghi như phòng để đồ riêng, phòng hát karaoke, hồ bơi... Bên cạnh đó, không gian nhà vườn bao quanh căn nhà tạo nên màu xanh thiên nhiên, thoải mái.



Căn biệt thự tiền tỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh mà Quyền Linh và gia đình đang ở được chính tay bà xã Dạ Thảo của nam MC thiết kế.

Những người hâm mộ của cặp đôi Quyền Linh - Dạ Thảo đều biết rằng hai vợ chồng nghệ sĩ quan tâm rất nhiều đến việc giáo dục con cái. Lọ Lem và Hạt Dẻ từ nhỏ đã được học tại một ngôi trường quốc tế nổi tiếng ở TP HCM. Mức học phí ở đây tăng dần theo từng lớp. Mức học phí của Lọ Lem lên đến 500 triệu đồng, còn Hạt Dẻ gần 400 triệu đồng. Do đó, mỗi năm, MC Vượt lên chính mình phải đầu tư gần một tỷ đồng cho hai cô con gái học tập.

Vợ chồng nam MC đặc biệt quan tâm và không ngần ngại đầu tư cho việc giáo dục của hai cô con gái. Nam MC luôn đảm bảo con của mình có được môi trường tốt nhất để học tập và phát triển.

Dù giàu có nhưng trong cuộc sống hàng ngày, cả Dạ Thảo và ông xã Quyền Linh đều chủ trương dạy hai cô con gái sống tiết kiệm và luôn phải có lòng thương người, cảm thông với những số phận khốn khó. Vợ chồng Quyền Linh từng chia sẻ rằng sợ nhất các con bị vô cảm với những mảnh đời xung quanh.

Trên trang cá nhân của mình, Quyền Linh cũng thường xuyên chia sẻ những bài đăng về vợ và 2 cô con gái

Ngoài ra, MC Quyền Linh cũng là một trong những nghệ sĩ rất chăm chỉ tham gia các hoạt động từ thiện mà không cần được nhắc tên. Anh luôn hành động thầm lặng và thiết thực, gắn liền với nhiều chương trình từ thiện nhằm giúp đỡ bà con nghèo, những hoàn cảnh khó khăn như: Vượt lên chính mình, Lục lạc vàng, Vì bạn xứng đáng...

Hình ảnh mới đây được nam MC chia sẻ trên trang cá nhân về chuyến đi làm sạch mỹ quan đường phố ở xã Phước Lộc. Có thể thấy, mặc dù đã có tuổi, không còn được trẻ trung nhưng Quyền Linh vẫn vô cùng nhiệt huyết, tích cực tham gia những hoạt động vì cộng đồng.

Hành trình từ chàng trai nghèo trở thành một "MC quốc dân" của Quyền Linh đã chứng minh được rằng bằng sự nỗ lực không ngừng và lòng đam mê mãnh liệt, ai cũng có thể vượt qua mọi khó khăn để đạt được ước mơ của mình. Bằng tài năng và lòng nhiệt huyết, anh đã khiến nhiều người ngưỡng mộ và truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ muốn theo đuổi con đường nghệ thuật.