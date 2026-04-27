Tưởng gửi tiền là hiếu thảo, tôi nghẹn ngào khi biết mẹ dùng tiền theo cách này
GĐXH - Vô tình nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệm của mẹ, tôi mới nhận ra suốt thời gian qua, mình đã hiểu sai về hai chữ "hiếu thảo".
Hiếu thảo có thể đo bằng tiền không? Sau khi chu cấp chục triệu cho mẹ mỗi tháng tôi đã bàng hoàng khi phát hiện cách mẹ sử dụng số tiền ấy, từ đó nhận ra điều quan trọng nhất mình đã bỏ quên.
Tuổi thơ đủ đầy trong thiếu thốn
Tôi lớn lên trong một gia đình không dư dả, nhưng chưa từng cảm thấy thiếu thốn tình thương. Bố làm công nhân nhà máy điện, mẹ là giáo viên.
Đồng lương ít ỏi nhưng lúc nào bố mẹ cũng cố gắng dành những điều tốt nhất cho con.
Tôi vẫn nhớ những sáng mùa đông rét buốt, mẹ dậy từ rất sớm nấu cho tôi bữa ăn nóng hổi, còn bản thân chỉ ăn qua loa cơm nguội.
Bố thì tranh thủ làm thêm đủ việc để có tiền mua cho tôi chiếc cặp mới, đôi giày mới. Tuổi thơ của tôi không giàu sang, nhưng luôn ấm áp.
Trưởng thành và hiếu thảo bằng tiền
Rời quê lên thành phố học đại học, rồi ở lại làm việc, tôi bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống. Công việc bận rộn khiến tôi hiếm khi về thăm nhà, có khi cả năm chỉ gọi điện vài lần.
Sau khi bố qua đời, mẹ trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Biết mẹ lương hưu ít, lại hay đau ốm, tôi quyết định mỗi tháng gửi về 3.000 NDT (khoảng 11,5 triệu đồng) để mẹ chi tiêu.
Mỗi lần chuyển tiền, tôi đều cảm thấy yên tâm. Tôi nghĩ mẹ có thể ăn ngon hơn, sống thoải mái hơn, thậm chí đi du lịch cùng bạn bè.
Tôi tin rằng, như vậy là mình đã làm tròn trách nhiệm của một người con.
Sự thật phía sau cuốn sổ tiết kiệm
Gần một năm sau, tôi mới có dịp về quê ở lại lâu hơn. Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, tôi vô tình nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệm của mẹ. Sự tò mò khiến tôi mở ra xem, và những con số bên trong khiến tôi sững sờ.
Toàn bộ số tiền tôi gửi về mỗi tháng, mẹ gần như không tiêu đến. Bà lặng lẽ mang đi gửi tiết kiệm.
Khi tôi hỏi, mẹ chỉ nhẹ nhàng nói: "Mẹ già rồi, không cần tiêu nhiều. Con còn bao nhiêu thứ phải lo ở thành phố, nhà cửa, xe cộ, con cái. Mẹ để dành lại, sau này giúp con đỡ gánh nặng."
Nghe xong, tôi không kìm được nước mắt.
Điều mẹ cần không phải là tiền
Những ngày ở nhà, tôi bắt đầu quan sát kỹ hơn cuộc sống của mẹ. Bà không thiếu thốn, nhưng cũng chẳng thực sự vui.
Bữa cơm vẫn đơn giản, ngày tháng trôi qua lặng lẽ. Điều khiến tôi day dứt nhất là sự cô đơn mà trước đây tôi chưa từng để ý.
Tôi nhận ra, thứ mẹ cần không phải là những khoản tiền đều đặn, mà là sự hiện diện của con cái. Là những bữa cơm có tiếng cười, những câu chuyện đời thường, những lần hỏi han sức khỏe.
Hóa ra, suốt thời gian qua, tôi đã dùng tiền như một cách để "thay thế" trách nhiệm. Tôi nghĩ chỉ cần chu cấp đầy đủ là đủ, mà quên mất rằng, tình cảm không thể được đo bằng tiền bạc.
Hiếu thảo không thể chỉ quy đổi thành tiền
Nhiều người trong chúng ta, khi trưởng thành, đều chọn cách báo hiếu bằng vật chất. Điều đó không sai. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở tiền, thì chưa đủ.
Cha mẹ khi còn trẻ mong con khôn lớn, trưởng thành. Khi con lớn, họ lại mong con sống tốt, hạnh phúc. Nhưng đến khi tuổi già ập đến, điều họ mong mỏi nhất lại rất giản dị: có con bên cạnh.
Đó là những cuộc gọi hỏi han, những lần về thăm nhà, những buổi ăn cơm cùng nhau. Là cảm giác không bị bỏ quên trong chính gia đình của mình.
Đừng đợi đến khi quá muộn mới hiểu
Sau lần đó, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi vẫn gửi tiền cho mẹ, nhưng không còn coi đó là cách duy nhất để thể hiện hiếu thảo. Tôi gọi điện thường xuyên hơn, thu xếp về nhà nhiều hơn, và học cách lắng nghe mẹ nhiều hơn.
Tôi hiểu rằng, tiền có thể giúp cha mẹ sống đủ đầy, nhưng chỉ có tình cảm mới khiến họ cảm thấy hạnh phúc.
Hiếu thảo, suy cho cùng, không phải là những con số trong tài khoản, mà là cách chúng ta hiện diện trong cuộc đời của cha mẹ khi họ vẫn còn ở đó, chờ đợi chúng ta quay về.
Bài viết là chia sẻ của Lâm Hạo (Chiết Giang, Trung Quốc) thu hút sự chú ý trên nền tảng Toutiao.
