Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Mẹ chồng đòi bán nhà sau khi chồng tôi qua đời

Thứ tư, 19:57 14/01/2026 | Tâm sự

Nỗi đau chồng mất, nỗi lo về kinh tế chưa kịp nguôi ngoai thì mới đây mẹ chồng tôi bất ngờ nói muốn bán căn nhà đang ở để chia phần cho bà dưỡng già…

Chồng tôi qua đời cách đây hơn một năm vì bạo bệnh, để lại tôi và hai con nhỏ, đứa lớn mới vào mẫu giáo, đứa bé chưa tròn hai tuổi. Ngày chồng mất, tôi tưởng như mọi thứ sụp xuống không chỉ là nỗi đau mất người chia sẻ mà còn là nỗi sợ sợ hãi về tương lai của ba mẹ con.

Trước kia, chồng tôi là trụ cột kinh tế, anh đi làm công ty, lương không cao nhưng đủ lo toàn bộ chi tiêu trong nhà. Tôi chỉ bán hàng online, thu nhập bấp bênh, coi như phụ thêm tiền sữa, tiền bỉm cho con. Cuộc sống không dư dả nhưng bình yên. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại phải gồng gánh tất cả mọi việc trong nhà.

Sau đám tang chồng, tôi rơi vào kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác. Ban ngày cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để chăm con nhưng tối đến nỗi lo khiến tôi không thể nào chợp mắt được. Có những đêm ôm con nhỏ sốt cao trong lòng, tôi chỉ ước chồng còn sống để sẻ chia cùng tôi.

Mẹ chồng đòi bán nhà sau khi chồng tôi qua đời - Ảnh 1.

Mới đây mẹ chồng tôi bất ngờ nói muốn bán căn nhà đang ở để chia phần cho bà để dưỡng già. (Ảnh minh họa: AI)

Ba mẹ con tôi sống bằng thu nhập bán hàng trên mạng của tôi khá bấp bệnh, chưa xong bữa trước đã phải lo bữa sau. Có tháng đủ trang trải tiền ăn, có tháng phải vay mượn bạn bè để xoay sở, tôi tằn tiện từng đồng, cắt giảm mọi chi tiêu cá nhân.

Khi mọi thứ còn đang rối tung thì mới đây mẹ chồng tôi bất ngờ nói muốn bán căn nhà đang ở để chia phần cho bà. Bà cho rằng ngôi nhà đó là tiền của con trai bà làm ra, tôi không có đóng góp gì nên không có quyền về căn nhà đó.

Tôi đã cố gắng giải thích rằng hiện tại tôi không có khả năng ra ngoài thuê nhà, tiền ăn còn chật vật từng ngày, nói gì đến tiền đặt cọc, tiền thuê hàng tháng. Hai đứa trẻ còn quá nhỏ, chỉ lo đủ tiền sữa, tiền ăn, tiền học cho con tôi cũng đã khá chật vật, nhưng mẹ chồng vẫn khăng khăng rằng bà cũng cần tiền để dưỡng già.

Từ hôm đó mẹ chồng có ý bán nhà đến giờ, tôi mất ăn mất ngủ. Tôi không oán hận mẹ chồng, nhưng tôi không hiểu vì sao bà lại có thể làm thế với mẹ con tôi. Chồng tôi mất chưa lâu, nỗi đau của tôi chưa nguôi ngoai, giờ lại trước nỗi lo về chỗ ở cho các con, tôi không biết làm sao để các con mình được ở lại ngôi nhà mà chồng để lại.

Mẹ chồng giữ tiền mừng cưới, tôi từng oán trách nhưng bật khóc khi biết sự thậtMẹ chồng giữ tiền mừng cưới, tôi từng oán trách nhưng bật khóc khi biết sự thật

Tôi từng oán trách mẹ chồng khi bà giữ toàn bộ tiền mừng sau đám cưới của tôi, nhưng khi mẹ đẻ tôi ung thư cần số tiền lớn để điều trị, tôi đã bật khóc khi mẹ chồng đưa lại toàn bộ số tiền và còn cho tôi 50 triệu tiền tiết kiệm dưỡng già của bà để lo cho mẹ mình

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Gửi đều đặn 10 triệu đồng mỗi tháng, tôi chết lặng khi thấy cuộc sống ở nhà của bố mẹ

Gửi đều đặn 10 triệu đồng mỗi tháng, tôi chết lặng khi thấy cuộc sống ở nhà của bố mẹ

Tin lời hàng xóm đồn, chồng đưa con đi xét nghiệm ADN rồi nhận cú sốc lớn nhất đời mình

Tin lời hàng xóm đồn, chồng đưa con đi xét nghiệm ADN rồi nhận cú sốc lớn nhất đời mình

Bị dị nghị vì chăm bố chồng, con dâu nhận lại điều không ngờ trong di chúc

Bị dị nghị vì chăm bố chồng, con dâu nhận lại điều không ngờ trong di chúc

Những thói quen của 12 cung hoàng đạo nữ âm thầm giết chết tình yêu

Những thói quen của 12 cung hoàng đạo nữ âm thầm giết chết tình yêu

Tam Tai 2026: 3 tuổi được khuyên 'đi chậm lại'

Tam Tai 2026: 3 tuổi được khuyên 'đi chậm lại'

Cùng chuyên mục

Thà đi chậm để gặp đúng người, còn hơn vội vã chọn sai hướng cả một đời

Thà đi chậm để gặp đúng người, còn hơn vội vã chọn sai hướng cả một đời

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH - Giữa những ngày bạn bè xung quanh rục rịch "yên bề gia thất", cảm giác lẻ bóng đôi khi khiến chúng ta chênh vênh. Thế nhưng, hôn nhân không phải là một cuộc đua về tốc độ, mà là bài kiểm tra về chất lượng.

Con trai đòi từ mặt khi tôi khuyên con dâu ly hôn

Con trai đòi từ mặt khi tôi khuyên con dâu ly hôn

Tâm sự - 6 giờ trước

Khi con trai gần 30 tuổi lấy vợ, tôi từng mừng vì nghĩ con sẽ thay đổi. Nhưng chỉ sau một năm, nó lại chứng nào tật nấy. Thương con dâu, tôi khuyên ly hôn thì bị con trai tuyên bố từ mặt.

Xây nhà sau 10 năm tích góp, tôi bị sếp nghi bòn rút công quỹ và cho nghỉ việc

Xây nhà sau 10 năm tích góp, tôi bị sếp nghi bòn rút công quỹ và cho nghỉ việc

Tâm sự - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau một bữa tiệc tân gia mời tới 20 mâm cỗ, trong đó có cả sếp và đồng nghiệp, tôi không ngờ mình lại bị cho nghỉ việc sau 3 năm cống hiến.

Tìm đồng nghiệp đòi nợ 75 triệu đồng, tôi phát hiện sự thật không dám tin

Tìm đồng nghiệp đòi nợ 75 triệu đồng, tôi phát hiện sự thật không dám tin

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Cho đồng nghiệp vay tiền, 3 năm im lặng, đến khi tìm gặp thì sự thật phía sau khiến người cho vay không thể cầm lòng.

Mua nhà báo hiếu cha mẹ, nhưng chỉ 1 năm sau tôi phải đưa họ về quê

Mua nhà báo hiếu cha mẹ, nhưng chỉ 1 năm sau tôi phải đưa họ về quê

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau câu chuyện này, tôi mới thấm thía rằng báo hiếu không chỉ là cho bố mẹ cuộc sống đủ đầy vật chất, mà quan trọng hơn là để họ được sống đúng với điều mình mong muốn.

5 năm thanh xuân và 'vở kịch' cưới vợ mẹ chọn: Tôi chỉ là phương án dự phòng cho sự hèn hạ của anh

5 năm thanh xuân và 'vở kịch' cưới vợ mẹ chọn: Tôi chỉ là phương án dự phòng cho sự hèn hạ của anh

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 30, tôi cứ ngỡ mình đã tìm được bến đỗ bình yên sau 5 năm gắn bó. Thế nhưng, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, người đàn ông ấy đã bí mật chuẩn bị một đám cưới với cô gái khác, để lại tôi cùng nỗi bàng hoàng về một "vở kịch siêu lừa".

Mải mê chơi pickleball đến khuya, vợ quên cả sinh nhật của tôi

Mải mê chơi pickleball đến khuya, vợ quên cả sinh nhật của tôi

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi từng giới thiệu vợ chơi môn pickleball, thế nhưng không ngờ vợ lại ham đến mức bỏ bê gia đình, thậm chí còn quên cả sinh nhật chồng.

Gửi đều đặn 10 triệu đồng mỗi tháng, tôi chết lặng khi thấy cuộc sống ở nhà của bố mẹ

Gửi đều đặn 10 triệu đồng mỗi tháng, tôi chết lặng khi thấy cuộc sống ở nhà của bố mẹ

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Suốt hai năm gửi 10 triệu đồng mỗi tháng cho bố mẹ, tôi nghĩ mình đã hiếu thảo. Chỉ đến khi về nhà, tôi mới hiểu họ cần điều khác.

Nuôi con suốt 5 năm mới biết không phải máu mủ, tôi có nên buông tay?

Nuôi con suốt 5 năm mới biết không phải máu mủ, tôi có nên buông tay?

Tâm sự - 3 ngày trước

Sống bên người phụ nữ tôi yêu từ thời cấp 3, tôi từng nghĩ mình là người đàn ông may mắn. Nhưng sự thật trớ trêu khiến tôi gục ngã khi đứa con tôi hết mực yêu thương lại không phải con ruột của mình…

Tiết kiệm 17 triệu/tháng vẫn bị chồng chì chiết, ngồi bấm máy tính, cộng dồn từng khoản để kiểm tra

Tiết kiệm 17 triệu/tháng vẫn bị chồng chì chiết, ngồi bấm máy tính, cộng dồn từng khoản để kiểm tra

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Giữa thời buổi bão giá, một gia đình 3 người ở tỉnh chi tiêu vỏn vẹn 10-13 triệu/tháng, dành dụm hơn phân nửa thu nhập để tích lũy cho tương lai – tưởng chừng đó là niềm tự hào của bất kỳ người chồng nào.

Xem nhiều

Sau 3 năm chăm mẹ, tôi nhẹ lòng khi đưa bà vào viện dưỡng lão

Sau 3 năm chăm mẹ, tôi nhẹ lòng khi đưa bà vào viện dưỡng lão

Tâm sự

GĐXH - Sau 3 năm tự mình chăm mẹ già, tôi đã thay đổi suy nghĩ về viện dưỡng lão. Quyết định này không chỉ giúp sức khỏe của mẹ cải thiện, mà còn khiến tôi hiểu rõ hơn thế nào là hiếu thảo đúng cách.

Hạnh phúc tuổi già không đo bằng lương hưu: Điều người chị họ nghèo đã dạy tôi

Hạnh phúc tuổi già không đo bằng lương hưu: Điều người chị họ nghèo đã dạy tôi

Tâm sự
Mua nhà báo hiếu cha mẹ, nhưng chỉ 1 năm sau tôi phải đưa họ về quê

Mua nhà báo hiếu cha mẹ, nhưng chỉ 1 năm sau tôi phải đưa họ về quê

Tâm sự
Tiết kiệm 17 triệu/tháng vẫn bị chồng chì chiết, ngồi bấm máy tính, cộng dồn từng khoản để kiểm tra

Tiết kiệm 17 triệu/tháng vẫn bị chồng chì chiết, ngồi bấm máy tính, cộng dồn từng khoản để kiểm tra

Tâm sự
Gửi đều đặn 10 triệu đồng mỗi tháng, tôi chết lặng khi thấy cuộc sống ở nhà của bố mẹ

Gửi đều đặn 10 triệu đồng mỗi tháng, tôi chết lặng khi thấy cuộc sống ở nhà của bố mẹ

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top