Mẹ chồng đòi bán nhà sau khi chồng tôi qua đời

Chồng tôi qua đời cách đây hơn một năm vì bạo bệnh, để lại tôi và hai con nhỏ, đứa lớn mới vào mẫu giáo, đứa bé chưa tròn hai tuổi. Ngày chồng mất, tôi tưởng như mọi thứ sụp xuống không chỉ là nỗi đau mất người chia sẻ mà còn là nỗi sợ sợ hãi về tương lai của ba mẹ con.

Trước kia, chồng tôi là trụ cột kinh tế, anh đi làm công ty, lương không cao nhưng đủ lo toàn bộ chi tiêu trong nhà. Tôi chỉ bán hàng online, thu nhập bấp bênh, coi như phụ thêm tiền sữa, tiền bỉm cho con. Cuộc sống không dư dả nhưng bình yên. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại phải gồng gánh tất cả mọi việc trong nhà.

Sau đám tang chồng, tôi rơi vào kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác. Ban ngày cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để chăm con nhưng tối đến nỗi lo khiến tôi không thể nào chợp mắt được. Có những đêm ôm con nhỏ sốt cao trong lòng, tôi chỉ ước chồng còn sống để sẻ chia cùng tôi.

Mới đây mẹ chồng tôi bất ngờ nói muốn bán căn nhà đang ở để chia phần cho bà để dưỡng già. (Ảnh minh họa: AI)

Ba mẹ con tôi sống bằng thu nhập bán hàng trên mạng của tôi khá bấp bệnh, chưa xong bữa trước đã phải lo bữa sau. Có tháng đủ trang trải tiền ăn, có tháng phải vay mượn bạn bè để xoay sở, tôi tằn tiện từng đồng, cắt giảm mọi chi tiêu cá nhân.

Khi mọi thứ còn đang rối tung thì mới đây mẹ chồng tôi bất ngờ nói muốn bán căn nhà đang ở để chia phần cho bà. Bà cho rằng ngôi nhà đó là tiền của con trai bà làm ra, tôi không có đóng góp gì nên không có quyền về căn nhà đó.

Tôi đã cố gắng giải thích rằng hiện tại tôi không có khả năng ra ngoài thuê nhà, tiền ăn còn chật vật từng ngày, nói gì đến tiền đặt cọc, tiền thuê hàng tháng. Hai đứa trẻ còn quá nhỏ, chỉ lo đủ tiền sữa, tiền ăn, tiền học cho con tôi cũng đã khá chật vật, nhưng mẹ chồng vẫn khăng khăng rằng bà cũng cần tiền để dưỡng già.

Từ hôm đó mẹ chồng có ý bán nhà đến giờ, tôi mất ăn mất ngủ. Tôi không oán hận mẹ chồng, nhưng tôi không hiểu vì sao bà lại có thể làm thế với mẹ con tôi. Chồng tôi mất chưa lâu, nỗi đau của tôi chưa nguôi ngoai, giờ lại trước nỗi lo về chỗ ở cho các con, tôi không biết làm sao để các con mình được ở lại ngôi nhà mà chồng để lại.