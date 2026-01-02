Mới nhất
Mẹ chồng đòi 'giúp' rồi đổ bệnh: Sự thật đằng sau chiếc chìa khóa nhà riêng

Thứ sáu, 11:02 02/01/2026 | Tâm sự

GĐXH - Bà xin cắt thêm chìa khóa nhà tôi với lý do "sang chơi với cháu", nhưng thực tế là cứ lén sang dọn dẹp dù tôi đã khéo léo từ chối.

Vợ tôi thà ăn Tết ngoại chứ nhất quyết không nhìn mặt mẹ chồng sau 2 năm "bị hành hạ"Vợ tôi thà ăn Tết ngoại chứ nhất quyết không nhìn mặt mẹ chồng sau 2 năm 'bị hành hạ'

GĐXH - Có lẽ nỗi đau trong những ngày ở cữ quá lớn khiến em không thể đối diện. Tôi thực sự bế tắc, không biết nên làm thế nào để kết nối hai người, hay là cứ để thời gian làm mờ đi tất cả?

Hôm nay tôi bị bố chồng quở trách vì tội "để mẹ chồng dọn dẹp hộ đến mức ốm", trong khi sự thật là tôi chưa bao giờ nhờ vả. Mong mọi người đọc hết câu chuyện để hiểu nỗi lòng của một người làm dâu muốn xây dựng gia đình hiện đại.

Vợ chồng tôi đã ra ở riêng. Trước đây, vì thương bố chồng bị suy thận, chồng tôi năn nỉ ở chung để tiện chăm sóc. Nhưng nếp sinh hoạt giữa hai thế hệ quá khác biệt nên chúng tôi quyết định dọn ra một căn nhà tự xây, cách nhà nội chỉ vài bước chân. Tôi hiểu tâm lý chồng nên cũng không bắt bẻ, miễn là không quá xa.

Sai lầm lớn nhất của mẹ chồng tôi là quá bao bọc con trai. Lúc ở chung, bà không để anh động tay vào bất cứ việc gì, từ rửa bát đến chăm con vì "sợ con mệt". Đỉnh điểm là lần chồng tôi đi làm về sớm, nằm dài chơi game, nhưng mẹ chồng vẫn lụi cụi đi đón cháu hộ vì sợ con trai... đi đường vất vả. Chính sự nuông chiều ấy đã biến chồng tôi thành một người ỷ lại và vô tâm.

Mẹ chồng đòi 'giúp' rồi đổ bệnh: Sự thật đằng sau chiếc chìa khóa nhà riêng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.


Khi ra ở riêng, tôi quyết tâm "tái tạo" lại chồng. Sau một thời gian kiên trì, anh đã thay đổi hoàn toàn: từ một người không biết gì thành "chuyên gia" bỉm sữa, thích đón con đi ăn gà rán, về nhà thì phụ vợ dọn dẹp, ôm con ngủ mới thôi. Tôi hạnh phúc vì chồng đã thực sự trưởng thành và có trách nhiệm.

Thế nhưng, mẹ chồng tôi lại không cam tâm. Bà xin cắt thêm chìa khóa nhà tôi với lý do "sang chơi với cháu", nhưng thực tế là cứ lén sang dọn dẹp dù tôi đã khéo léo từ chối. Một lần, vì dọn dẹp không cẩn thận nên bà bị ngã, bố chồng biết chuyện liền mắng tôi một trận lôi đình.

Lần này tôi không nhịn nữa. Trong cuộc nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ, khi bà bảo thủ cho rằng: "Con mẹ từ nhỏ mẹ chả để nó làm gì, lấy vợ cái gì cũng nghe", tôi đã đáp lại: "Thưa mẹ, đã là gia đình thì ai cũng phải có trách nhiệm, không phải phó mặc hết cho vợ. Chồng đi làm, con cũng đi làm, làm việc nhà là cho gia đình mình chứ có phải đi hầu hạ ai đâu mà mẹ cứ sợ khổ, sợ mệt. Đàn ông mà mẹ cứ sợ con mẹ mệt thì mẹ nên để anh ấy trong lồng kính mà trưng bày!".

Sau đó, tôi quay sang nhìn chồng nghiêm nghị: "Còn anh, bây giờ anh nghĩ sao thì nói luôn một thể đi". Rất may, chồng tôi đã hiểu ra vấn đề và thẳng thắn bảo mẹ: "Mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống vợ chồng con nữa. Con là đàn ông, con phải có trách nhiệm xây dựng hạnh phúc của mình. Chứ bây giờ con không nghe vợ thì nghe ai? Mẹ hỏi bố thử xem có dám không nghe lời mẹ không?"

Dù bố mẹ chồng vẫn còn hậm hực, nhưng mình tin rằng đây là bước ngoặt cần thiết để bảo vệ tổ ấm. Sắp Tết rồi, mình vẫn để bà giữ chìa khóa nhưng dứt khoát không để bà can thiệp vào việc nhà nữa. Mong rằng sau chuyện này, ông bà sẽ hiểu: Thương con đúng cách là để con trưởng thành.

P.N

Đừng để những khúc mắc trong cuộc sống khiến bạn mệt mỏi. Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống qua HỘP THƯ TÂM SỰ - tamsugdxh@gmail.com hoặc để lại bình luận dưới bài viết này để cùng nhau đồng cảm và thấu hiểu.

Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.

