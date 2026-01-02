Mẹ chồng đòi 'giúp' rồi đổ bệnh: Sự thật đằng sau chiếc chìa khóa nhà riêng
GĐXH - Bà xin cắt thêm chìa khóa nhà tôi với lý do "sang chơi với cháu", nhưng thực tế là cứ lén sang dọn dẹp dù tôi đã khéo léo từ chối.
Hôm nay tôi bị bố chồng quở trách vì tội "để mẹ chồng dọn dẹp hộ đến mức ốm", trong khi sự thật là tôi chưa bao giờ nhờ vả. Mong mọi người đọc hết câu chuyện để hiểu nỗi lòng của một người làm dâu muốn xây dựng gia đình hiện đại.
Vợ chồng tôi đã ra ở riêng. Trước đây, vì thương bố chồng bị suy thận, chồng tôi năn nỉ ở chung để tiện chăm sóc. Nhưng nếp sinh hoạt giữa hai thế hệ quá khác biệt nên chúng tôi quyết định dọn ra một căn nhà tự xây, cách nhà nội chỉ vài bước chân. Tôi hiểu tâm lý chồng nên cũng không bắt bẻ, miễn là không quá xa.
Sai lầm lớn nhất của mẹ chồng tôi là quá bao bọc con trai. Lúc ở chung, bà không để anh động tay vào bất cứ việc gì, từ rửa bát đến chăm con vì "sợ con mệt". Đỉnh điểm là lần chồng tôi đi làm về sớm, nằm dài chơi game, nhưng mẹ chồng vẫn lụi cụi đi đón cháu hộ vì sợ con trai... đi đường vất vả. Chính sự nuông chiều ấy đã biến chồng tôi thành một người ỷ lại và vô tâm.
Khi ra ở riêng, tôi quyết tâm "tái tạo" lại chồng. Sau một thời gian kiên trì, anh đã thay đổi hoàn toàn: từ một người không biết gì thành "chuyên gia" bỉm sữa, thích đón con đi ăn gà rán, về nhà thì phụ vợ dọn dẹp, ôm con ngủ mới thôi. Tôi hạnh phúc vì chồng đã thực sự trưởng thành và có trách nhiệm.
Thế nhưng, mẹ chồng tôi lại không cam tâm. Bà xin cắt thêm chìa khóa nhà tôi với lý do "sang chơi với cháu", nhưng thực tế là cứ lén sang dọn dẹp dù tôi đã khéo léo từ chối. Một lần, vì dọn dẹp không cẩn thận nên bà bị ngã, bố chồng biết chuyện liền mắng tôi một trận lôi đình.
Lần này tôi không nhịn nữa. Trong cuộc nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ, khi bà bảo thủ cho rằng: "Con mẹ từ nhỏ mẹ chả để nó làm gì, lấy vợ cái gì cũng nghe", tôi đã đáp lại: "Thưa mẹ, đã là gia đình thì ai cũng phải có trách nhiệm, không phải phó mặc hết cho vợ. Chồng đi làm, con cũng đi làm, làm việc nhà là cho gia đình mình chứ có phải đi hầu hạ ai đâu mà mẹ cứ sợ khổ, sợ mệt. Đàn ông mà mẹ cứ sợ con mẹ mệt thì mẹ nên để anh ấy trong lồng kính mà trưng bày!".
Sau đó, tôi quay sang nhìn chồng nghiêm nghị: "Còn anh, bây giờ anh nghĩ sao thì nói luôn một thể đi". Rất may, chồng tôi đã hiểu ra vấn đề và thẳng thắn bảo mẹ: "Mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống vợ chồng con nữa. Con là đàn ông, con phải có trách nhiệm xây dựng hạnh phúc của mình. Chứ bây giờ con không nghe vợ thì nghe ai? Mẹ hỏi bố thử xem có dám không nghe lời mẹ không?"
Dù bố mẹ chồng vẫn còn hậm hực, nhưng mình tin rằng đây là bước ngoặt cần thiết để bảo vệ tổ ấm. Sắp Tết rồi, mình vẫn để bà giữ chìa khóa nhưng dứt khoát không để bà can thiệp vào việc nhà nữa. Mong rằng sau chuyện này, ông bà sẽ hiểu: Thương con đúng cách là để con trưởng thành.
P.N
Đừng để những khúc mắc trong cuộc sống khiến bạn mệt mỏi. Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống qua HỘP THƯ TÂM SỰ - tamsugdxh@gmail.com hoặc để lại bình luận dưới bài viết này để cùng nhau đồng cảm và thấu hiểu.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
Chồng 'yếu' nhưng vẫn ngoại tình và cái kết oái oăm cho người vợTâm sự - 20 phút trước
GĐXH - Tôi là người bị phản bội nhưng trớ trêu thay, kẻ ngoại tình lại cô lập tôi trong chính gia đình mình.
Con trai 30 tuổi mới yêu, tôi lo “đũa lệch” khi cô ấy thu nhập vài ngàn USD/thángTâm sự - 12 giờ trước
Con trai tôi ngoài 30 tuổi, hiền lành và kín tiếng chuyện yêu đương, chưa lần nào nó dẫn bạn gái về nhà. Gần đây, con bất ngờ dẫn một cô gái về nói đã yêu nhau ba năm nhưng yêu xa, bạn gái làm việc cho công ty nước ngoài, thu nhập vài ngàn USD/tháng
Nghe được câu con gái cầu xin trong phòng bệnh của bà nội, tôi đứng ở cửa mà chết lặng, chân tay lạnh ngắtTâm sự - 23 giờ trước
Mỗi lần nhớ lại câu nói của con trong bệnh viện, tôi vẫn thấy nhói lên.
10 năm tìm con không thành và 'món quà' định mệnh từ người cũ của chồngTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Trong giây phút ấy, nhìn đứa trẻ khát sữa, tôi đã ngỏ ý với chồng xin nhận nuôi bé. Anh vô cùng bất ngờ, anh cũng muốn thế nhưng lại sợ tôi buồn vì dù sao hai người cũng từng có một quá khứ sâu đậm.
Vợ chồng cãi nhau nảy lửa vì nghỉ Tết Dương lịch 4 ngàyTâm sự - 1 ngày trước
Nghỉ Tết Dương lịch tôi đã định về ngoại, bởi cả năm qua tôi mới chỉ về quê 1 lần, thế nhưng chồng tôi lại gạt phắt đi vì lý lẽ anh là con trai một, lễ tết phải về nội.
Thường xuyên đi công tác cùng sếp, tôi hoảng sợ khi nhận ra mình đã yêuTâm sự - 1 ngày trước
Ở tuổi 30, giữa những chuyến công tác và áp lực công việc, tôi không ngờ mình lại rung động trước chính người sếp luôn giữ khoảng cách đúng mực. Ban đầu chỉ là sự ngưỡng mộ, nhưng cảm xúc ấy âm thầm lớn lên, khiến tôi hoảng sợ bởi sếp đã là người có ràng buộc...
Bố mẹ ăn mừng khi tôi ly hôn vợ khuyết tật, 2 tháng sau tôi phải quỳ xuống xin cô ấy tái hônTâm sự - 1 ngày trước
Bố tôi nổi giận, cho rằng tôi "dở hơi", vừa thoát ra lại chui vào. Họ nói tôi sẽ khổ cả đời, rằng người ngoài sẽ cười chê, rằng tôi đang tự làm khó mình.
Bị phát hiện nhận quà của 30 chàng trai tán mình, vợ cãi 'hồi đó còn độc thân'Tâm sự - 2 ngày trước
Cưới 2 tháng, tôi phát hiện vợ từng tán tỉnh qua lại và nhận quà của khoảng 30 người đàn ông, bị chất vấn thì cô ấy lý sự rằng hồi đó độc thân nên chẳng có gì sai.
Lấy phải vợ 'vừa lười vừa vụng' và cái kết sau 1 năm làm dâuTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Anh thừa biết tôi vụng về, lười biếng, không biết nấu ăn, công việc lại chỉ ở mức lương "ba cọc ba đồng"...
Chồng là cháu đích tôn và những lần 'đối đầu' với cả họ để bảo vệ vợ mìnhTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Người ta vẫn thường bảo, lấy chồng là 'cháu đích tôn' chẳng khác nào bước chân vào một cuộc chiến với những lễ nghi và định kiến cổ hủ. Nhưng không, chồng tôi - một người đàn ông 27 tuổi - đã dạy cho tôi biết thế nào là bản lĩnh của một người trụ cột khi anh dám một mình đối diện với cả dòng họ để giữ lại nụ cười cho vợ.
Thường xuyên đi công tác cùng sếp, tôi hoảng sợ khi nhận ra mình đã yêuTâm sự
Ở tuổi 30, giữa những chuyến công tác và áp lực công việc, tôi không ngờ mình lại rung động trước chính người sếp luôn giữ khoảng cách đúng mực. Ban đầu chỉ là sự ngưỡng mộ, nhưng cảm xúc ấy âm thầm lớn lên, khiến tôi hoảng sợ bởi sếp đã là người có ràng buộc...