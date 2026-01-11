Bố chồng H'Hen Niê gây chú ý
GĐXH - Bố chồng H'Hen Niê mới đây thu hút sự quan tâm khi đến chơi với cháu nội.
Mới đây, bố chồng Hoa hậu H'Hen Niê gây chú ý khi xuất hiện trong bài đăng của con trai. Theo đó, Tuấn Khôi - chồng của H'Hen Niê chia sẻ khoảnh khắc thú vị khi bố đến nhà thăm cháu nội: "Ông nội lên thăm em và em bị nấc cục nên ông chỉ cái mẹo là lấy cọng chiếu nhúng nước đặt lên trán em. Không biết có hiệu quả không nhưng 10 phút rồi em vẫn nấc".
Trong hình ảnh được chia sẻ, người hâm mộ không ngừng xuýt xoa khoảnh khắc bé Harley nằm ngoan khi chơi đùa với ông nội. Gần 4 tháng tuổi, nhóc tì bụ sữa, thân hình cứng cáp hơn trông thấy. Nhiều người khen ngợi cô bé đáng yêu, vừa giống bố, vừa giống ông nội: "Harley có nét giống ông nội đấy"; "Tưởng bé giống bố Khôi mà hóa ra cũng có nhiều nét giống ông nha"; "Bé càng lớn nét đẹp càng rõ"; "Yêu quá bé dễ thương quá"....
Bé Harley từ khi chào đời đã trở thành "cục cưng" được cả nhà yêu chiều, ông bà nội bế bồng không rời tay. Chồng H'Hen Niê từng tiết lộ kể từ ngày bé Harley chào đời, mẹ ruột của anh ngày nào cũng chạy xe máy từ Quận 6 sang Quận 7 (TP.HCM) để thăm cháu. Bà còn động viên con trai: "Con phải mừng vì mẹ còn sức khoẻ để chạy xe thăm cháu đó!". Chia sẻ này khiến nhiều khán giả khen ngợi sự gắn kết, ấm áp trong gia đình của H'Hen Niê.
H'Hen Niê chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con gái kèm trạng thái "u mê": "Các bạn đồng tuổi ơi, các bạn toàn thế này đúng không ạ? Hèn chi các mom dính các con cứng ngắc nè".
H'Hen Niê sinh năm 1992, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sau đó thi Miss Universe 2018, vào top 5 chung cuộc. Cô từng được chuyên trang nhan sắc Missosology trao danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian) vào năm 2019. Mỹ nhân đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.
Chồng H'Hen Niê tên Nguyễn Tuấn Khôi, sinh năm 1989, là nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn. Anh thường đứng sau sản xuất các TVC, ít khi tham gia sự kiện giới showbiz trước khi kết hôn.
H'Hen Niê - Tuấn Khôi quen nhau từ giữa năm 2018 nhưng giấu kín chuyện tình cảm. Cả hai trải qua nhiều lần hợp tan trước khi quyết định về chung nhà. Hôm 14/2, họ đăng ký kết hôn sau 7 năm hẹn hò. Hồi giữa tháng 3, nàng hậu hé lộ đám cưới tại Đắk Lắk nhưng không nói rõ ngày thực hiện hôn lễ.
Cuối tháng 5, mỹ nhân công bố mang thai con đầu lòng. Vợ chồng nàng hậu hạnh phúc thông báo tin vui con gái chào đời hôm 20/9/2025.
"Em bé Harley đang mếu, nhưng đưa ống kính vào và kêu cười là cười liền!", H'Hen Niê chia sẻ.
