58 tuổi mới ngộ ra: Đàn ông sau 50 tuổi càng sớm bỏ được 3 điều này, tuổi già càng nhẹ nhõm và khỏe mạnh

58 tuổi mới hiểu: Đàn ông sau tuổi 50, biết buông bỏ mới là khôn ngoan

Năm nay tôi 58 tuổi. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi nhận ra mình từng sống giống rất nhiều người đàn ông khác: cố gắng kiếm tiền, chăm lo cho gia đình, giữ thể diện trước người ngoài và luôn nghĩ rằng đàn ông phải mạnh mẽ, phải gánh vác tất cả.

Nhưng vài năm gần đây, khi sức khỏe bắt đầu phát tín hiệu cảnh báo, khi chứng kiến những đổi thay trong cuộc sống của bạn bè và người thân, tôi mới hiểu rằng bước vào nửa sau cuộc đời, điều quan trọng không còn là cố giữ lấy mọi thứ.

Thứ cần học nhiều hơn chính là biết buông bỏ.

Có 3 điều tôi ước mình nhận ra sớm hơn. Bởi càng từ bỏ sớm, cuộc sống sau tuổi 50 càng nhẹ nhõm.

Ảnh minh họa: Lifeextension

Bỏ những cuộc nhậu vô nghĩa và thói quen sống vì sĩ diện

Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ người quen càng nhiều, các mối quan hệ càng rộng thì càng thành công.

Hễ có người gọi đi ăn uống, gặp gỡ hay tụ họp, tôi gần như không bao giờ từ chối. Dù tửu lượng kém, tôi vẫn cố uống. Dù mệt mỏi, tôi vẫn cố ngồi đến cuối cuộc vui.

Tất cả chỉ vì một chữ "thể diện".

Tôi từng cho rằng đàn ông ra ngoài xã hội không thể để người khác đánh giá mình thiếu nhiệt tình hay không biết giao tiếp. Nhưng sau tuổi 50, suy nghĩ ấy bắt đầu thay đổi.

Mùa đông năm ngoái, sau hai buổi nhậu liên tiếp, tôi bất ngờ bị tức ngực và tim đập nhanh giữa đêm. Gia đình phải đưa tôi vào viện cấp cứu. Tôi nằm viện gần một tuần.

Nằm trên giường bệnh, nhìn vợ tất bật chăm sóc, nhìn những chỉ số sức khỏe không còn đẹp như trước, tôi mới thấy sợ.

Một người bạn của tôi còn là bài học rõ ràng hơn. Anh hơn tôi hai tuổi, trước đây nổi tiếng thích giao lưu, ai mời cũng đi. Thế nhưng cách đây vài năm, anh bị đột quỵ. Dù giữ được tính mạng nhưng việc đi lại không còn linh hoạt như trước.

Điều khiến anh buồn nhất là những người từng cụng ly, gọi nhau là anh em thân thiết ngày nào đều dần biến mất. Người ở lại bên cạnh vẫn chỉ là gia đình.

Từ đó tôi hiểu rằng, sau tuổi 50, những cuộc nhậu kéo dài hay các mối quan hệ xã giao hời hợt không còn đáng để đánh đổi sức khỏe.

Một bát cháo nóng ở nhà đôi khi quý hơn cả một bàn tiệc linh đình. Biết từ chối những cuộc gặp không cần thiết không phải là sống khép kín, mà là biết trân trọng bản thân.

Bỏ thói quen lo lắng và kiểm soát con cái quá mức

Đây có lẽ là điều nhiều bậc cha mẹ lớn tuổi mắc phải.

Con trai tôi đã ngoài 30 tuổi, có gia đình và con nhỏ. Thế nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy không yên tâm.

Con gặp khó khăn trong công việc, tôi lo.

Con dâu và con trai có bất đồng, tôi lo.

Ngay cả chuyện sinh hoạt thường ngày của gia đình nhỏ, tôi cũng muốn góp ý.

Tôi luôn nghĩ mình làm vậy là vì thương con, nhưng dần dần, những lời góp ý trở thành áp lực. Có lần, vì can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của các con, tôi và con dâu xảy ra hiểu lầm.

Sau đó, con trai nhẹ nhàng nói với tôi: "Ba đã vất vả cả đời rồi. Giờ ba hãy sống cho mình nhiều hơn. Chúng con có thể tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Ba khỏe mạnh và vui vẻ chính là sự giúp đỡ lớn nhất dành cho chúng con".

Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Con cái rồi cũng sẽ trưởng thành. Chúng có cuộc sống riêng, cách suy nghĩ riêng và những bài học riêng phải trải qua.

Sự quan tâm quá mức đôi khi không còn là yêu thương mà trở thành sự can thiệp.

Tôi nhận ra, người khôn ngoan sau tuổi 50 biết khi nào nên giúp đỡ và khi nào nên lùi lại. Buông bớt việc của con cái cũng là cách giải phóng chính mình khỏi những lo âu không cần thiết.

Bỏ thói quen ôm mãi chuyện cũ và những cảm xúc tiêu cực

Khi còn trẻ, tôi từng rất dễ để bụng. Một lần thất bại trong công việc, một cơ hội bị bỏ lỡ hay một câu nói làm tổn thương lòng tự trọng đều có thể khiến tôi suy nghĩ suốt nhiều năm.

Tôi từng trách bản thân, trách hoàn cảnh và đôi khi trách cả người khác. Nhưng tuổi càng cao, tôi càng nhận ra một điều: Giữ mãi những chuyện đã qua chỉ khiến hiện tại trở nên nặng nề.

Tôi có một người bạn học cũ. Hơn 20 năm nay, anh luôn nhắc đến thất bại trong sự nghiệp như một nỗi ám ảnh.

Anh thường xuyên than phiền về cuộc sống, trách người này người kia và không thể buông bỏ những điều xảy ra từ rất lâu. Kết quả là sức khỏe giảm sút, tinh thần mệt mỏi và các mối quan hệ gia đình cũng trở nên căng thẳng.

Nhìn anh, tôi như nhìn thấy chính mình của nhiều năm trước.

Thực tế, không ai có cuộc đời hoàn hảo. Ai cũng từng tiếc nuối, từng tổn thương và từng mắc sai lầm. Nhưng quá khứ chỉ là một phần của cuộc sống, không phải toàn bộ cuộc sống. Nếu cứ sống trong những ký ức tiêu cực, chúng ta sẽ đánh mất niềm vui của hiện tại.

Tôi thấm thía rắng, sau tuổi 50, điều đáng làm nhất là học cách hòa giải với quá khứ và tha thứ cho chính mình. Khi lòng nhẹ đi, cuộc sống cũng nhẹ đi.

Sau tuổi 50, thứ đáng giữ nhất là sức khỏe và sự bình yên

Đến tuổi 58, tôi mới thực sự hiểu rằng cuộc đời nửa sau không còn là cuộc đua về tiền bạc, địa vị hay sĩ diện.

Điều đáng quý nhất là có sức khỏe để tận hưởng cuộc sống, có tâm trạng tốt để sống vui mỗi ngày và có những người thân yêu ở bên cạnh.

Bỏ bớt những cuộc nhậu vô nghĩa để giữ sức khỏe.

Bỏ bớt việc kiểm soát con cái để giữ sự thanh thản.

Bỏ bớt những chuyện cũ để giữ tâm hồn nhẹ nhõm.

Khi làm được điều đó, bạn sẽ thấy bầu trời dường như trong hơn, bữa cơm ngon hơn và giấc ngủ cũng sâu hơn.

Sau tuổi 50, mọi người hãy sống ít cố chấp hơn, ít lo xa hơn, ít giận hờn hơn - đó có lẽ chính là cách sống khôn ngoan nhất.

Và đôi khi, hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi ngày được khỏe mạnh, bình an và tận hưởng những điều bình dị bên gia đình.