Mẹ diễn viên Trúc Anh gây chú ý
GĐXH - Trúc Anh thông báo tốt nghiệp đại học ở tuổi 28. Cô xúc động hé lộ "tấm bằng đại học bắt đầu từ dĩa cơm tấm của mẹ".
Mới đây, diễn viên Trúc Anh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh trong lễ tốt nghiệp đại học ở tuổi 28. Không chỉ được gia đình tới chúc mừng trong ngày nhận bằng tốt nghiệp, nữ chính "Mắt biếc" còn bày tỏ lòng biết ơn vì "tấm bằng đại học bắt đầu từ hạt gạo, cụ thề là dĩa cơm tấm của mẹ".
"Cách đây hơn 15 năm, mẹ mình bán một dĩa cơm lời có 2.000 - 3.000 đồng, nhưng vẫn đầu tư cho mình học tiếng Anh, lo cho mình học đầy đủ. Nhiều lúc nản lắm, nhưng không bỏ cuộc. Cảm ơn gia đình vì luôn đồng hành bên con", Trúc Anh cho biết.
Trước đó, trong một bài chia sẻ truyền thông, Trúc Anh cũng từng tiết lộ về gia cảnh của mình. Người đẹp sinh năm 1998 khẳng định mình không phải là "rich kid". Cô tiết lộ gia đình mình bình thường, không vất vả khổ sở nhưng chỉ đủ ăn đủ mặc chứ không quá giàu có.
Ngay dưới bài đăng, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng bước ngoặt của nữ diễn viên, đồng thời bày tỏ bất ngờ với diện mạo nhẹ nhàng, ưa nhìn sau khi giảm cân của Trúc Anh. Cô lý giải, nhằm đảm bảo việc tốt nghiệp, bản thân phải chia chương trình học ra từng giai đoạn, nếu công việc bận rộn thì đăng ký 1–2 môn, còn khi có nhiều thời gian hơn thì sẽ học nhiều môn bù lại.
"May mắn là mình đã hoàn thành gần xong chương trình học từ giai đoạn dịch và dịp tết vừa rồi, nên ở chặng cuối – quãng thời gian "ở ẩn" để tập trung giảm cân và chăm sóc bản thân – việc hoàn tất các học phần còn lại diễn ra khá suôn sẻ", người đẹp 28 tuổi bộc bạch.
Sắc vóc hiện tại của Trúc Anh sau khi giảm cân.
Nữ diễn viên từng có số cân vượt mốc 80kg - tăng 30kg so với thời đóng "Mắt Biếc".
Trúc Anh sinh năm 1998, nổi tiếng sau khi đảm nhận vai nữ chính trong phim "Mắt biếc". Sau đó, cô tiếp tục tham gia dự án phim "Thiên thần hộ mệnh" cũng của đạo diễn Victor Vũ ra rạp giữa năm 2021.
Tới 2022, có thông tin Trúc Anh bị gai cột sống, thoái hóa khớp nên đi lại khó khăn. Cộng thêm việc tăng 8 kg sau dịch bệnh COVID-19, Trúc Anh khá mặc cảm. Nữ diễn viên có giai đoạn tạm dừng hoạt động nghệ thuật vì vấn đề sức khỏe và cân nặng lên tới gần 82 kg.
Từ đầu năm 2025, cô bắt đầu chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm ngặt, đạt được kết quả tích cực dù chưa chia sẻ con số cụ thể. Cô gọi quá trình nỗ lực với sự hỗ trợ, động viên từ huấn luyện viên, chuyên gia dinh dưỡng và đặc biệt hàng trăm bình luận khích lệ của fan là hành trình truyền cảm hứng.
