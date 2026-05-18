Một Hoa hậu Việt Nam bị gọi là 'bình hoa di động', phản ứng khiến nhiều người bất ngờ

Mới đây, Hoa hậu Trần Tiểu Vy tiếp tục trở lại với dự án điện ảnh mới sau thành công của Bộ tứ báo thủ, Mai, Đảo độc đắc – Tử mẫu Thiên linh cái... Tuy nhiên, trong buổi ra mắt phim mới, điều khiến khán giả bàn luận nhiều không chỉ nằm ở vai diễn mới mà còn là màn trả lời của nàng Hậu khi đối diện với câu hỏi khá nhạy cảm: "Tiểu Vy nghĩ sao khi bị gọi là 'bình hoa di động'?".

Tiểu Vy không né tránh mà thẳng thắn cho biết cô từng cảm thấy chạnh lòng khi nghe cụm từ này, dù vẫn hiểu rằng đó phần nào là sự công nhận về ngoại hình. "Tôi khá sợ và không biết nên vui hay nên buồn. Vui là vì mọi người công nhận tôi là một bông hoa, nhưng mà không một cô gái nào muốn mọi người gọi mình là bình hoa di động cả. Tôi khá là tủi thân về điều đó. Thay vào đó, tôi muốn được mọi người gọi là một bông hoa đang trong hành trình toả hương nhiều hơn. Nghe vậy có vẻ hay hơn!", Tiểu Vy chia sẻ.

Nhiều người còn nhận xét mặt mộc Tiểu Vy còn đẹp hơn trang điểm vì nét nào ra nét đó.

Cũng theo người đẹp gốc Hội An, cô không muốn bất kỳ ai bị đánh giá chỉ qua một mặt. Bản thân Tiểu Vy cũng ý thức được mình còn nhiều thiếu sót và đang nỗ lực hoàn thiện từng ngày.

"Quan điểm của tôi là không muốn mọi người đánh giá ai đó chỉ qua một khía cạnh. Bản thân tôi cũng biết mình không hoàn hảo, còn nhiều điều thiếu sót và phải cải thiện hơn. Thế nên tôi mong muốn mọi người nhìn thấy được sự trưởng thành, cố gắng đó của tôi thông qua từng dự án, vai diễn hay 8 năm hành trình sự nghiệp đã qua", cô nói.

Đáng chú ý, Tiểu Vy cũng tiết lộ vai diễn trong phim điện ảnh sắp tới đây sẽ mang đến một hình ảnh khác biệt hơn so với những gì khán giả từng quen thuộc trước đây. Nếu ở các dự án trước, cô thường gắn với hình tượng ngây ngô, trong trẻo thì lần trở lại này được kỳ vọng sẽ cho thấy sự chuyển biến rõ nét hơn về diễn xuất.

Nhan sắc của Tiểu Vy được nhận xét mang sự giao thoa giữa nét hiện đại và vẻ đẹp Á Đông truyền thống. Gương mặt sắc sảo, ánh mắt cuốn hút cùng khuôn miệng thanh tú giúp cô tạo nên tổng thể hài hòa và dễ nhận diện.

Những năm gần đây, Tiểu Vy quyết tâm lấn sân sang điện ảnh, gây chú ý nhất có lẽ là sự góp mặt liên tiếp của cô trong 3 bộ phim trăm tỷ của Trấn Thành: cameo vai người vợ trẻ, hồn nhiên của Dương (Tuấn Trần) trong Mai (551 tỷ đồng); vai chính trong "Bộ tứ báo thủ" (332 tỷ đồng) - đây cũng là cột mốc cho thấy nàng hậu bắt đầu bước sang giai đoạn không còn chỉ là một khách mời mà là tuyến chính của phim. Và mới nhất, Tiểu Vy tiếp tục cameo trong "Thỏ Ơi!" (441 tỷ đồng).

Tất nhiên, hành trình lấn sân sang điện ảnh của nàng hậu cũng không thiếu những ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng Tiểu Vy vẫn cần thêm thời gian để trau dồi khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, điều mà gần như không ai phủ nhận chính là nhan sắc nổi bật của cô. Trong mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, Tiểu Vy đều gây chú ý nhờ gương mặt hài hòa, thần thái sang trọng và vóc dáng chuẩn.

Sau 8 năm đăng quang, Tiểu Vy vẫn giữ được sức hút trong showbiz: được "chọn mặt gửi vàng" cho các show thời trang, đóng MV, TVC quảng cáo, tham gia điện ảnh,...

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, quê ở Hội An, Quảng Nam. Năm 2018, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam và trở thành một trong những hoa hậu trẻ nhất lịch sử cuộc thi. Ngay từ thời điểm đăng quang, Tiểu Vy đã gây chú ý mạnh nhờ nhan sắc nổi bật với đường nét hài hòa, gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ. Sau khi đăng quang, Tiểu Vy đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2018 và lọt vào Top 30 chung cuộc. Năm 2022, Tiểu Vy còn hai lần được xướng tên ở hạng mục Best Face - Gương mặt của năm Không chỉ gây chú ý trong nước, Tiểu Vy còn được chuyên trang sắc đẹp quốc tế Global Beauties đưa vào danh sách Top 50 Miss Grand Slam 2018 - bảng xếp hạng nhằm tìm ra cô gái đẹp nhất thế giới trong năm. Điều đáng nói là nàng hậu vẫn góp mặt trong danh sách này dù không sở hữu danh hiệu quốc tế nào.



