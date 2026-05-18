Một Hoa hậu Việt Nam bị gọi là 'bình hoa di động', phản ứng khiến nhiều người bất ngờ
GĐXH - Trần Tiểu Vy đã có những chia sẻ thú vị về việc bị gọi là 'bình hoa di động'.
Mới đây, Hoa hậu Trần Tiểu Vy tiếp tục trở lại với dự án điện ảnh mới sau thành công của Bộ tứ báo thủ, Mai, Đảo độc đắc – Tử mẫu Thiên linh cái... Tuy nhiên, trong buổi ra mắt phim mới, điều khiến khán giả bàn luận nhiều không chỉ nằm ở vai diễn mới mà còn là màn trả lời của nàng Hậu khi đối diện với câu hỏi khá nhạy cảm: "Tiểu Vy nghĩ sao khi bị gọi là 'bình hoa di động'?".
Tiểu Vy không né tránh mà thẳng thắn cho biết cô từng cảm thấy chạnh lòng khi nghe cụm từ này, dù vẫn hiểu rằng đó phần nào là sự công nhận về ngoại hình. "Tôi khá sợ và không biết nên vui hay nên buồn. Vui là vì mọi người công nhận tôi là một bông hoa, nhưng mà không một cô gái nào muốn mọi người gọi mình là bình hoa di động cả. Tôi khá là tủi thân về điều đó. Thay vào đó, tôi muốn được mọi người gọi là một bông hoa đang trong hành trình toả hương nhiều hơn. Nghe vậy có vẻ hay hơn!", Tiểu Vy chia sẻ.
Nhiều người còn nhận xét mặt mộc Tiểu Vy còn đẹp hơn trang điểm vì nét nào ra nét đó.
Tiểu Vy ứng xử khi bị gọi "bình hoa di động".
Cũng theo người đẹp gốc Hội An, cô không muốn bất kỳ ai bị đánh giá chỉ qua một mặt. Bản thân Tiểu Vy cũng ý thức được mình còn nhiều thiếu sót và đang nỗ lực hoàn thiện từng ngày.
"Quan điểm của tôi là không muốn mọi người đánh giá ai đó chỉ qua một khía cạnh. Bản thân tôi cũng biết mình không hoàn hảo, còn nhiều điều thiếu sót và phải cải thiện hơn. Thế nên tôi mong muốn mọi người nhìn thấy được sự trưởng thành, cố gắng đó của tôi thông qua từng dự án, vai diễn hay 8 năm hành trình sự nghiệp đã qua", cô nói.
Đáng chú ý, Tiểu Vy cũng tiết lộ vai diễn trong phim điện ảnh sắp tới đây sẽ mang đến một hình ảnh khác biệt hơn so với những gì khán giả từng quen thuộc trước đây. Nếu ở các dự án trước, cô thường gắn với hình tượng ngây ngô, trong trẻo thì lần trở lại này được kỳ vọng sẽ cho thấy sự chuyển biến rõ nét hơn về diễn xuất.
Những năm gần đây, Tiểu Vy quyết tâm lấn sân sang điện ảnh, gây chú ý nhất có lẽ là sự góp mặt liên tiếp của cô trong 3 bộ phim trăm tỷ của Trấn Thành: cameo vai người vợ trẻ, hồn nhiên của Dương (Tuấn Trần) trong Mai (551 tỷ đồng); vai chính trong "Bộ tứ báo thủ" (332 tỷ đồng) - đây cũng là cột mốc cho thấy nàng hậu bắt đầu bước sang giai đoạn không còn chỉ là một khách mời mà là tuyến chính của phim. Và mới nhất, Tiểu Vy tiếp tục cameo trong "Thỏ Ơi!" (441 tỷ đồng).
Tất nhiên, hành trình lấn sân sang điện ảnh của nàng hậu cũng không thiếu những ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng Tiểu Vy vẫn cần thêm thời gian để trau dồi khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, điều mà gần như không ai phủ nhận chính là nhan sắc nổi bật của cô. Trong mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, Tiểu Vy đều gây chú ý nhờ gương mặt hài hòa, thần thái sang trọng và vóc dáng chuẩn.
Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, quê ở Hội An, Quảng Nam. Năm 2018, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam và trở thành một trong những hoa hậu trẻ nhất lịch sử cuộc thi. Ngay từ thời điểm đăng quang, Tiểu Vy đã gây chú ý mạnh nhờ nhan sắc nổi bật với đường nét hài hòa, gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ.
Sau khi đăng quang, Tiểu Vy đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2018 và lọt vào Top 30 chung cuộc. Năm 2022, Tiểu Vy còn hai lần được xướng tên ở hạng mục Best Face - Gương mặt của năm
Không chỉ gây chú ý trong nước, Tiểu Vy còn được chuyên trang sắc đẹp quốc tế Global Beauties đưa vào danh sách Top 50 Miss Grand Slam 2018 - bảng xếp hạng nhằm tìm ra cô gái đẹp nhất thế giới trong năm. Điều đáng nói là nàng hậu vẫn góp mặt trong danh sách này dù không sở hữu danh hiệu quốc tế nào.
Phan Hiển nhắc Khánh Thi: 'Hồi đó trốn cha, trốn mẹ bay ra Hà Nội đi theo tiếng gọi trái tim'Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Khánh Thi mới đây vừa tiết lộ kỷ niệm Phan Hiển theo đuổi cô. Chính nam kiện tướng dancesport cũng thừa nhận điều này. Theo anh tiết lộ, hồi đó anh đã bay ra Hà Nội để theo đuổi tình yêu.
Con gái H'Hen Niê gây sốt với những biểu cảm đáng yêu khi lần đầu đi biểnGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Bé Harley - con gái H'Hen Niê, lần đầu tiên tắm biển tại Đà Nẵng gây sốt với những biểu cảm đáng yêu.
Vừa mới yêu Ngọc Huyền, Đình Tú đã mua quà nịnh 'bố vợ tương lai'Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Mới bắt đầu yêu nhau, Trung đã tìm cách mua quà sang nhà tặng "bố vợ tương lai" để lấy lòng.
Hồng Nhung tuổi 56 trải qua cuộc tiểu phẫu, sức khỏe ra sao?Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Hồng Nhung chia sẻ về sức khỏe sau cuộc tiểu phẫu ở tuổi 56. Nữ diva luôn lạc quan và trẻ trung, nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.
Tối nay, NSƯT Chí Trung xuất hiện trên phim giờ vàng VTV3Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Tập 1 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" chính thức lên sóng vào lúc 20h tối nay (ngày 18/5) trên VTV3.
Nam chính 'Ma Xó': 'Cái đáng sợ nhất không phải là ma, mà là cảm giác mình không lo nổi cho gia đình'Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Sau khi trailer Ma Xó chính thức công bố rộng rãi, vai diễn của Avin Lu nhận được nhiều chú ý khi khắc họa một người đàn ông bị dồn vào đường cùng bởi nợ nần, áp lực gia đình và nỗi sợ mất con.
Bí quyết giữ sức hút của 'Nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà ở tuổi 42Giải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Hồ Ngọc Hà ở tuổi 42, vẫn duy trì được sức hút bền bỉ không chỉ nhờ nhan sắc mà còn bởi sự chỉn chu trong hình ảnh.
Vợ NSND Công Lý: 'Không có chỗ dựa thì mình càng phải mạnh mẽ'Giải trí - 12 giờ trước
GĐXH - Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý mới đây đã có những chia sẻ về việc vợ chồng cô không "ăn không ngồi rồi" mà phải lao động kiếm tiền rất chăm chỉ.
Phương Oanh cười rạng rỡ và bình yên bên cặp song sinhGiải trí - 14 giờ trước
GĐXH - Phương Oanh lại có động thái mới khiến người hâm mộ phần nào yên tâm về cuộc sống hiện tại của cô.
Tin sao ngày 18/5: Ngọc Trinh gây chú ý, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng bị xâm phạm quyền tác giả, Văn Mai Hương khoe dáng 'đồng hồ cát'Giải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Ngọc Trinh đang giảm cân để lấy lại số đo hình thể như mong muốn, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ lên tiếng từng bị xâm phạm quyền tác giả .
Phương Oanh cười rạng rỡ và bình yên bên cặp song sinhGiải trí
GĐXH - Phương Oanh lại có động thái mới khiến người hâm mộ phần nào yên tâm về cuộc sống hiện tại của cô.