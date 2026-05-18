Nam chính 'Ma Xó': 'Cái đáng sợ nhất không phải là ma, mà là cảm giác mình không lo nổi cho gia đình'
GĐXH - Sau khi trailer Ma Xó chính thức công bố rộng rãi, vai diễn của Avin Lu nhận được nhiều chú ý khi khắc họa một người đàn ông bị dồn vào đường cùng bởi nợ nần, áp lực gia đình và nỗi sợ mất con.
Nói về quá trình nhập vai, Avin Lu cho biết anh không tiếp cận nhân vật theo hướng "diễn cho giống", mà cố gắng hiểu được trạng thái tâm lý của một người đàn ông trong hoàn cảnh đó.
Để nắm bắt tâm lý này, Avin Lu dành nhiều thời gian quan sát và tự đặt mình vào tình huống của nhân vật. "Em không nghĩ theo kiểu 'nếu là mình thì mình sẽ làm gì', mà là 'nếu mình không còn lựa chọn nào nữa thì sao'. Khi mình đặt mình vào trạng thái đó, tự nhiên hành động của nhân vật trở nên dễ hiểu hơn", anh nói.
Khi được hỏi liệu bản thân đã từng trải qua cảm giác "nghèo đến tận cùng" hay chưa, Avin Lu thẳng thắn chia sẻ rằng anh không đặt mình vào vị trí so sánh, nhưng có những giai đoạn trong cuộc sống khiến anh hiểu được phần nào tâm lý đó.
"Em không dám nói là mình từng nghèo tới mức đó, nhưng có những lúc mình cũng rơi vào trạng thái không biết phải làm gì tiếp theo. Khi đó, suy nghĩ của mình sẽ khác. Mình bắt đầu nghĩ tới những cách mà bình thường mình sẽ không nghĩ tới", anh cho biết.
Theo Avin Lu, chính trạng thái bị dồn ép mới là thứ thay đổi con người nhanh nhất. "Khi mình còn lựa chọn, mình sẽ còn suy nghĩ đúng – sai. Nhưng khi không còn đường lui nữa, mình sẽ nghĩ đơn giản hơn: làm sao để có tiền, làm sao để giải quyết được chuyện trước mắt. Lúc đó, ranh giới nó mỏng đi rất nhiều", anh chia sẻ.
Trong "Ma Xó", nhân vật của Avin Lu không chỉ đối diện với áp lực kinh tế, mà còn đứng trước một nỗi sợ lớn hơn: trở thành một người cha nhưng không thể bảo vệ con mình.
"Em nghĩ đó là cái đau lớn nhất của nhân vật. Không phải là chuyện nợ nần, mà là cảm giác mình sắp có con, nhưng lại không biết làm sao để giữ được đứa bé. Mình không có tiền, không có cách nào, và mọi thứ đều đang chống lại mình", anh nói.
Nam diễn viên cho rằng chính nỗi sợ này đã đẩy nhân vật đi xa hơn những gì bản thân anh ta từng nghĩ. "Khi một người đàn ông cảm thấy mình không làm tròn vai trò, họ dễ rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Và từ đó, những quyết định sai bắt đầu xảy ra", Avin Lu chia sẻ.
Với Avin Lu, "Ma Xó" không chỉ là một vai diễn kinh dị, mà là cơ hội để anh tiếp cận một dạng cảm xúc rất thật nhưng cũng rất khó đối diện. "Sau khi quay xong, em thấy cái đọng lại không phải là sợ, mà là cảm giác thương. Thương cho những người ở trong hoàn cảnh đó, khi họ không còn lựa chọn nào khác", anh nói.
Đạo diễn Nguyễn Ngọc Thạch nói về phim.
"Ma Xó" dự kiến khởi chiếu toàn quốc vào 5/6/2026. Phim còn có sự tham gia của: Lê Khánh, Tín Nguyễn, NSƯT Hạnh Thúy, Nguyễn Sỹ Hậu,…. do Phan Bá Hỷ làm đạo diễn, 856 PICTURES, CJ HK Entertainment đồng sản xuất.
Avin Lu tên thật là Lương Anh Vũ, sinh năm 1995 là một ca sĩ và diễn viên trẻ nổi bật của màn ảnh Việt. Anh được công chúng biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Giọng Hát Việt - The Voice 2018 (đội huấn luyện viên Tóc Tiên) và tạo dấu ấn mạnh mẽ nhờ vai diễn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời trẻ trong phim điện ảnh Em và Trịnh (2022)
