Phan Hiển nhắc Khánh Thi: 'Hồi đó trốn cha, trốn mẹ bay ra Hà Nội đi theo tiếng gọi trái tim'

11 năm sau ngày công khai tình yêu, Khánh Thi - Phan Hiển có cuộc sống viên mãn ra sao? GĐXH - Khánh Thi - Phan Hiển chính thức công khai mối quan hệ trước công chúng vào năm 2015 và sau hơn một thập kỷ, họ có một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc.

Trên trang cá nhân mới đây, Khánh Thi đã hồi tưởng về quãng thời gian Phan Hiển "trồng cây si" với cô. "Chồng Nguyễn Đoàn Phan Hiển ơi, đi ngang con phố cũ, tự nhiên vợ lại nhớ khoảng thời gian anh đứng đợi em mỗi ngày. Ai ngờ giờ lại là chồng mình", nữ kiện tướng dancesport chia sẻ. Sau dòng trạng thái này, Phan Hiển cũng thừa nhận anh đã "phải lòng" và từng "trốn nhà" để bay ra Hà Nội theo đuổi Khánh Thi.

Được biết, trong làng thể thao và giải trí Việt Nam, chuyện tình giữa Khánh Thi và Phan Hiển từng là đề tài thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng. Không chỉ bởi khoảng cách tuổi tác, cả hai còn trải qua nhiều áp lực từ dư luận trước khi xây dựng được mái ấm hạnh phúc như hiện tại.

Khánh Thi - Phan Hiển: Từ cô trò đến bạn đời

Khánh Thi sinh năm 1982, là một trong những người đặt nền móng cho bộ môn dancesport tại Việt Nam. Trong khi đó, Phan Hiển sinh năm 1993, xuất thân trong một gia đình có điều kiện tại TP.HCM và sớm bộc lộ năng khiếu với dancesport.

Phan Hiển dành tình yêu say đắm cho Khánh Thi.

Hai người gặp nhau khi Phan Hiển còn rất trẻ và trở thành học trò của Khánh Thi. Trong quá trình tập luyện, thi đấu và đồng hành ở nhiều giải trong nước lẫn quốc tế, cả hai dần nảy sinh tình cảm.

Tuy nhiên, mối quan hệ này từng vấp phải không ít tranh cãi do khoảng cách tuổi tác hơn 10 năm, cùng mối quan hệ cô – trò vốn nhạy cảm trong mắt công chúng thời điểm đó. Khánh Thi từng chịu nhiều áp lực tâm lý khi đối diện với những ý kiến trái chiều từ dư luận.

Khánh Thi - Phan Hiển: Vượt qua định kiến đến tổ ấm hạnh phúc

Dù đối mặt với nhiều sóng gió, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn lựa chọn đồng hành cùng nhau. Theo chia sẻ của cả hai trong nhiều chương trình truyền hình và phỏng vấn, có giai đoạn họ từng xa cách vì áp lực gia đình và xã hội. Tuy nhiên, tình cảm bền bỉ cùng sự thấu hiểu đã giúp họ quay lại bên nhau.

Khánh Thi - Phan Hiển là cặp đôi "đũa lệch" hạnh phúc ở hiện tại.

Năm 2015, Khánh Thi sinh con trai đầu lòng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc sống của cặp đôi. Sau đó, gia đình tiếp tục đón thêm hai người con. Sự xuất hiện của các con khiến hình ảnh của họ dần được công chúng nhìn nhận tích cực hơn.

Không chỉ gắn bó trong cuộc sống, Khánh Thi và Phan Hiển còn là cộng sự ăn ý trong công việc. Cả hai cùng đào tạo vận động viên trẻ, tổ chức các giải đấu dancesport và góp phần thúc đẩy sự phát triển của bộ môn này tại Việt Nam.

Phan Hiển ngày càng thành công hơn khi có Khánh Thi là hậu phương.

Sau nhiều năm chung sống, tháng 12/2022, Khánh Thi và Phan Hiển tổ chức lễ cưới tại TP.HCM với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ, bạn bè và người thân. Hôn lễ được xem là cái kết đẹp cho hành trình hơn 10 năm nhiều thử thách.

Trong nhiều lần xuất hiện trước truyền thông, Phan Hiển cho biết anh luôn trân trọng sự hy sinh của vợ trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Về phía Khánh Thi, cô khẳng định điều khiến cô hạnh phúc nhất là sự trưởng thành và trách nhiệm của chồng đối với gia đình.

Hiện tại, họ là cặp đôi dancersopt nổi bật tại Việt Nam.

Hiện tại, cặp đôi được xem là một trong những gia đình nổi bật của làng dancesport Việt Nam, thường xuyên xuất hiện cùng các con trong các hoạt động nghệ thuật và đời sống. Câu chuyện của họ được nhiều người nhìn nhận như minh chứng cho việc tình yêu có thể vượt qua khác biệt tuổi tác và định kiến xã hội khi cả hai đủ kiên định và chân thành.

Phan Hiển là một trong những gương mặt nổi bật của làng dancesport Việt Nam, ghi dấu ấn không chỉ bằng thành tích thi đấu ấn tượng mà còn bởi hình ảnh nghệ sĩ năng động, chuyên nghiệp. Với nhiều năm gắn bó cùng bộ môn khiêu vũ thể thao, anh cùng bạn nhảy và cũng là người bạn đời Khánh Thi đã góp phần đưa dancesport đến gần hơn với công chúng đại chúng. Bên cạnh sự nghiệp thi đấu, Phan Hiển còn tích cực tham gia công tác đào tạo, biểu diễn và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ yêu nghệ thuật vận động, xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ thể thao hiện đại, bản lĩnh và giàu đam mê.

Khánh Thi - Phan Hiển trong một khoảnh khắc biểu diễn ngẫu hứng.