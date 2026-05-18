Phan Hiển nhắc Khánh Thi: 'Hồi đó trốn cha, trốn mẹ bay ra Hà Nội đi theo tiếng gọi trái tim'
GĐXH - Khánh Thi mới đây vừa tiết lộ kỷ niệm Phan Hiển theo đuổi cô. Chính nam kiện tướng dancesport cũng thừa nhận điều này. Theo anh tiết lộ, hồi đó anh đã bay ra Hà Nội để theo đuổi tình yêu.
Trên trang cá nhân mới đây, Khánh Thi đã hồi tưởng về quãng thời gian Phan Hiển "trồng cây si" với cô. "Chồng Nguyễn Đoàn Phan Hiển ơi, đi ngang con phố cũ, tự nhiên vợ lại nhớ khoảng thời gian anh đứng đợi em mỗi ngày. Ai ngờ giờ lại là chồng mình", nữ kiện tướng dancesport chia sẻ. Sau dòng trạng thái này, Phan Hiển cũng thừa nhận anh đã "phải lòng" và từng "trốn nhà" để bay ra Hà Nội theo đuổi Khánh Thi.
Được biết, trong làng thể thao và giải trí Việt Nam, chuyện tình giữa Khánh Thi và Phan Hiển từng là đề tài thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng. Không chỉ bởi khoảng cách tuổi tác, cả hai còn trải qua nhiều áp lực từ dư luận trước khi xây dựng được mái ấm hạnh phúc như hiện tại.
Khánh Thi - Phan Hiển: Từ cô trò đến bạn đời
Khánh Thi sinh năm 1982, là một trong những người đặt nền móng cho bộ môn dancesport tại Việt Nam. Trong khi đó, Phan Hiển sinh năm 1993, xuất thân trong một gia đình có điều kiện tại TP.HCM và sớm bộc lộ năng khiếu với dancesport.
Hai người gặp nhau khi Phan Hiển còn rất trẻ và trở thành học trò của Khánh Thi. Trong quá trình tập luyện, thi đấu và đồng hành ở nhiều giải trong nước lẫn quốc tế, cả hai dần nảy sinh tình cảm.
Tuy nhiên, mối quan hệ này từng vấp phải không ít tranh cãi do khoảng cách tuổi tác hơn 10 năm, cùng mối quan hệ cô – trò vốn nhạy cảm trong mắt công chúng thời điểm đó. Khánh Thi từng chịu nhiều áp lực tâm lý khi đối diện với những ý kiến trái chiều từ dư luận.
Khánh Thi - Phan Hiển: Vượt qua định kiến đến tổ ấm hạnh phúc
Dù đối mặt với nhiều sóng gió, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn lựa chọn đồng hành cùng nhau. Theo chia sẻ của cả hai trong nhiều chương trình truyền hình và phỏng vấn, có giai đoạn họ từng xa cách vì áp lực gia đình và xã hội. Tuy nhiên, tình cảm bền bỉ cùng sự thấu hiểu đã giúp họ quay lại bên nhau.
Năm 2015, Khánh Thi sinh con trai đầu lòng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc sống của cặp đôi. Sau đó, gia đình tiếp tục đón thêm hai người con. Sự xuất hiện của các con khiến hình ảnh của họ dần được công chúng nhìn nhận tích cực hơn.
Không chỉ gắn bó trong cuộc sống, Khánh Thi và Phan Hiển còn là cộng sự ăn ý trong công việc. Cả hai cùng đào tạo vận động viên trẻ, tổ chức các giải đấu dancesport và góp phần thúc đẩy sự phát triển của bộ môn này tại Việt Nam.
Sau nhiều năm chung sống, tháng 12/2022, Khánh Thi và Phan Hiển tổ chức lễ cưới tại TP.HCM với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ, bạn bè và người thân. Hôn lễ được xem là cái kết đẹp cho hành trình hơn 10 năm nhiều thử thách.
Trong nhiều lần xuất hiện trước truyền thông, Phan Hiển cho biết anh luôn trân trọng sự hy sinh của vợ trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Về phía Khánh Thi, cô khẳng định điều khiến cô hạnh phúc nhất là sự trưởng thành và trách nhiệm của chồng đối với gia đình.
Hiện tại, cặp đôi được xem là một trong những gia đình nổi bật của làng dancesport Việt Nam, thường xuyên xuất hiện cùng các con trong các hoạt động nghệ thuật và đời sống. Câu chuyện của họ được nhiều người nhìn nhận như minh chứng cho việc tình yêu có thể vượt qua khác biệt tuổi tác và định kiến xã hội khi cả hai đủ kiên định và chân thành.
Phan Hiển là một trong những gương mặt nổi bật của làng dancesport Việt Nam, ghi dấu ấn không chỉ bằng thành tích thi đấu ấn tượng mà còn bởi hình ảnh nghệ sĩ năng động, chuyên nghiệp. Với nhiều năm gắn bó cùng bộ môn khiêu vũ thể thao, anh cùng bạn nhảy và cũng là người bạn đời Khánh Thi đã góp phần đưa dancesport đến gần hơn với công chúng đại chúng. Bên cạnh sự nghiệp thi đấu, Phan Hiển còn tích cực tham gia công tác đào tạo, biểu diễn và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ yêu nghệ thuật vận động, xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ thể thao hiện đại, bản lĩnh và giàu đam mê.
Khánh Thi - Phan Hiển trong một khoảnh khắc biểu diễn ngẫu hứng.
Con gái H'Hen Niê gây sốt với những biểu cảm đáng yêu khi lần đầu đi biểnGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Bé Harley - con gái H'Hen Niê, lần đầu tiên tắm biển tại Đà Nẵng gây sốt với những biểu cảm đáng yêu.
Một Hoa hậu Việt Nam bị gọi là 'bình hoa di động', phản ứng khiến nhiều người bất ngờGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Trần Tiểu Vy đã có những chia sẻ thú vị về việc bị gọi là 'bình hoa di động'.
Vừa mới yêu Ngọc Huyền, Đình Tú đã mua quà nịnh 'bố vợ tương lai'Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Mới bắt đầu yêu nhau, Trung đã tìm cách mua quà sang nhà tặng "bố vợ tương lai" để lấy lòng.
Hồng Nhung tuổi 56 trải qua cuộc tiểu phẫu, sức khỏe ra sao?Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Hồng Nhung chia sẻ về sức khỏe sau cuộc tiểu phẫu ở tuổi 56. Nữ diva luôn lạc quan và trẻ trung, nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.
Tối nay, NSƯT Chí Trung xuất hiện trên phim giờ vàng VTV3Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Tập 1 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" chính thức lên sóng vào lúc 20h tối nay (ngày 18/5) trên VTV3.
Nam chính 'Ma Xó': 'Cái đáng sợ nhất không phải là ma, mà là cảm giác mình không lo nổi cho gia đình'Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Sau khi trailer Ma Xó chính thức công bố rộng rãi, vai diễn của Avin Lu nhận được nhiều chú ý khi khắc họa một người đàn ông bị dồn vào đường cùng bởi nợ nần, áp lực gia đình và nỗi sợ mất con.
Bí quyết giữ sức hút của 'Nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà ở tuổi 42Giải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Hồ Ngọc Hà ở tuổi 42, vẫn duy trì được sức hút bền bỉ không chỉ nhờ nhan sắc mà còn bởi sự chỉn chu trong hình ảnh.
Vợ NSND Công Lý: 'Không có chỗ dựa thì mình càng phải mạnh mẽ'Giải trí - 12 giờ trước
GĐXH - Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý mới đây đã có những chia sẻ về việc vợ chồng cô không "ăn không ngồi rồi" mà phải lao động kiếm tiền rất chăm chỉ.
Phương Oanh cười rạng rỡ và bình yên bên cặp song sinhGiải trí - 14 giờ trước
GĐXH - Phương Oanh lại có động thái mới khiến người hâm mộ phần nào yên tâm về cuộc sống hiện tại của cô.
Tin sao ngày 18/5: Ngọc Trinh gây chú ý, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng bị xâm phạm quyền tác giả, Văn Mai Hương khoe dáng 'đồng hồ cát'Giải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Ngọc Trinh đang giảm cân để lấy lại số đo hình thể như mong muốn, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ lên tiếng từng bị xâm phạm quyền tác giả .
Phương Oanh cười rạng rỡ và bình yên bên cặp song sinhGiải trí
GĐXH - Phương Oanh lại có động thái mới khiến người hâm mộ phần nào yên tâm về cuộc sống hiện tại của cô.