Hồng Nhung tuổi 56 trải qua cuộc tiểu phẫu, sức khỏe ra sao?

Thứ hai, 15:30 18/05/2026 | Giải trí
GĐXH - Hồng Nhung chia sẻ về sức khỏe sau cuộc tiểu phẫu ở tuổi 56. Nữ diva luôn lạc quan và trẻ trung, nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Mới đây, Hồng Nhung khiến fan chú ý khi cho biết vừa trải qua một cuộc tiểu phẫu. Nữ diva xúc động khi nhận được tình cảm của người hâm mộ chỉ vì một động thái nhỏ trên trang cá nhân.

"Chỉ là một tiểu phẫu rất nhẹ nhàng mà hôm qua mình chia sẻ trên story hàng ngày có ý hài hước tí ti, khi so sánh 2 giao diện "hơi bị khác xa" của Thứ Bảy & Chủ Nhật, đã khiến bạn bè Facebook lo lắng. Xin được cám ơn sự quan tâm, yêu thương của mọi người rất nhiều! Bống rất ổn ạ!", nữ diva trấn an người hâm mộ và bạn bè đồng nghiệp.

Hồng Nhung ở tuổi 56: Trải qua tiểu phẫu và sức khỏe hiện tại ra sao? - Ảnh 1.

Hồng Nhung tiết lộ mới trải qua cuộc tiểu phẫu, sức khỏe hiện tại khá ổn.

Không chỉ cập nhật tình hình sức khỏe, nữ ca sĩ còn đăng tải hình ảnh selfie với diện mạo trẻ trung, thần sắc tươi tắn, bắt đầu ngày mới bằng những niềm vui giản dị: "Mình lại bắt đầu ngày mới, ra vườn từ sáng sớm, nhặt mấy bông hoa vào cắm. Vẫn nghiệp dư như ngày đầu, nhưng đây luôn là chuyện nhỏ cho mình niềm vui, cái đẹp giản dị và trong sáng để bắt đầu 'một ngày mới nắng lên', khi chúng ta còn may mắn đang ở đây để 'dang tay chào đón'".

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã bày tỏ sự an tâm khi biết tình trạng sức khỏe của diva đã ổn định. Bên cạnh đó, không ít lời khen ngợi dành cho vẻ ngoài trẻ trung cùng tinh thần lạc quan, yêu đời của giọng ca Nhớ Về Hà Nội. Trong đó, Hoa hậu Giáng My động viên: "Siêu trẻ bạn yêu"; ca sĩ Ngọc Anh: "Xinh lắm chị ơi. Chị khỏe nhé ạ"; Diệp Lâm Anh cũng để lại bình luận đầy thân thiết: "Bác em đẹp quá";...

Hồng Nhung ở tuổi 56: Trải qua tiểu phẫu và sức khỏe hiện tại ra sao? - Ảnh 2.
Hồng Nhung ở tuổi 56: Trải qua tiểu phẫu và sức khỏe hiện tại ra sao? - Ảnh 3.

Nữ diva thường xuyên chia sẻ hình ảnh tích cực trên trang cá nhân.

Hồng Nhung ở tuổi 56: Trải qua tiểu phẫu và sức khỏe hiện tại ra sao? - Ảnh 4.

Fan ngưỡng mộ tinh thần lạc quan của Diva Hồng Nhung.

Trước đó, vào đầu năm 2025, Hồng Nhung từng khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi thông báo đang trong quá trình điều trị một căn bệnh nan y. Thông tin này từng khiến người hâm mộ lo lắng, bởi nữ ca sĩ vốn luôn xuất hiện với hình ảnh khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng.

Dù đã trải qua phẫu thuật và bước vào hành trình điều trị đầy thử thách, Hồng Nhung vẫn lựa chọn đối diện bằng tinh thần lạc quan và mạnh mẽ. Thay vì khép mình, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tích cực lên mạng xã hội, như một cách lan tỏa năng lượng sống tích cực đến mọi người như: cắm hoa, chăm sóc khu vườn nhỏ, đi du lịch, hay quây quần bên các con. 

Không chỉ dừng lại ở đó, Hồng Nhung vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia biểu diễn và gặp gỡ khán giả khi có thể. Sự trở lại đều đặn của cô trên sân khấu cho thấy niềm đam mê âm nhạc chưa bao giờ vơi cạn, đồng thời cũng là minh chứng cho nghị lực đáng nể.


