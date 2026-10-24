Mẹ mắc ung thư, con trai 14 tuổi mắc Down nhận hơn 73 triệu đồng hỗ trợ

Phóng viên Phương Thuận, đại diện chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã chuyển kết số tiền 8.325.000 đồng do bạn đọc gửi qua tài khoản của Báo tới gia đình chị Phan Thị Mai Phương. Thông qua sự kết nối của Báo, Quỹ Thiện Tâm cũng đã gửi hỗ trợ trực tiếp tới gia đình 35 triệu đồng.

Buổi trao hỗ trợ có sự chứng kiến của cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kiến Hưng; cô Nguyễn Thị Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A5, cùng đại diện phụ huynh của lớp.

Gia đình anh Xuân đón nhận sự hỗ trợ từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống cùng của thầy cô, ban phụ huynh lớp 5A5

Khi biết hoàn cảnh của gia đình em Vũ Thị Minh Tâm, con gái thứ hai của chị Phương, nhà trường và ban phụ huynh lớp 5A5 cũng đã chung tay vận động, hỗ trợ gia đình hơn 30 triệu đồng.

Chị Phan Thị Mai Phương là nhân vật trong bài viết "MS 1112: Phát hiện ung thư, người mẹ nghèo lo con trai mắc Down 14 tuổi không thể tự chăm sóc bản thân", đăng trên Chuyên mục Vòng tay nhân ái của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống).

Tháng 8/2026, chị Phương (SN 1982, trú tại ngõ 29/28 phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) đến Bệnh viện Ung bướu Hà Nội thăm khám và phát hiện mắc ung thư buồng trứng, nghi di căn gan. Chị đã trải qua phẫu thuật cắt hai buồng trứng, phía trước vẫn còn những đợt điều trị nặng nề, trong đó có phẫu thuật cắt tử cung và hóa trị theo chỉ định.

Điều khiến người mẹ này day dứt nhất không chỉ là căn bệnh của mình mà còn là tương lai của cậu con trai Vũ Khương Duy (SN 2012). Duy mắc hội chứng Down từ nhỏ, không nói được, nhận thức hạn chế và không thể tự chăm sóc bản thân. Những sinh hoạt thường ngày của em đều cần có người ở bên hỗ trợ.

Vì con, chị Phương phải ở nhà chăm sóc, không có công việc và thu nhập ổn định. Khoản trợ cấp dành cho người khuyết tật của Duy là một trong những nguồn hỗ trợ ít ỏi của gia đình.

Trước đây, vợ chồng chị Phương còn phải chăm sóc mẹ già yếu, không có lương hưu hay nguồn trợ cấp ổn định. Con gái út Vũ Thị Minh Tâm (SN 2016), hiện là học sinh lớp 5A5, Trường Tiểu học Kiến Hưng, phải gửi sang nhà người thân tại khu Mipec Kiến Hưng để bác và bà ngoại hỗ trợ chăm sóc.

Trong gia đình, anh Vũ Xuân (SN 1982), chồng chị Phương, là người duy nhất còn có thể đi làm kiếm tiền. Anh làm nghề thu gom phế liệu, sắt vụn, thu nhập bấp bênh, phụ thuộc vào từng ngày có việc. Khi vợ mắc bệnh hiểm nghèo, phải tiếp tục điều trị, những khoản chi phí phía trước trở thành gánh nặng lớn đối với gia đình.

Sau khi hoàn cảnh được đăng tải, sự sẻ chia của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, Quỹ Thiện Tâm, nhà trường và phụ huynh đã phần nào giúp gia đình vơi bớt khó khăn.

Xúc động khi đón nhận sự hỗ trợ, anh Vũ Xuân gửi lời cảm ơn tới bạn đọc, các nhà hảo tâm, Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các thầy cô giáo. Anh cho biết số tiền nhận được giúp vợ có thêm điều kiện điều trị, đồng thời hỗ trợ gia đình trang trải những khoản chi cần thiết cho việc học tập của các con.

Tại buổi trao quà, cô Lê Thanh Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kiến Hưng, cũng gửi lời cảm ơn tới bạn đọc, các nhà hảo tâm và Báo Sức khỏe và Đời sống đã quan tâm, sẻ chia với hoàn cảnh của gia đình em Tâm. Nhà trường thông báo sẽ hỗ trợ kinh phí học tập và chăm sóc bán trú cho em. Riêng cá nhân cô Hiệu trưởng hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng.

Với chị Phương, hành trình điều trị ung thư phía trước vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng sự chung tay của cộng đồng đã giúp gia đình có thêm nguồn lực để tiếp tục chạy chữa, đồng thời vơi bớt phần nào nỗi lo về cuộc sống và việc chăm sóc các con.

Báo Sức khỏe và Đời sống trân trọng cảm ơn bạn đọc, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Chuyên mục Vòng tay nhân ái, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 78 triệu đồng đến với người mẹ 3 con bị tai nạn giao thông GĐXH – Sau thời gian điều trị tích cực, chị Đinh Thị Thanh từng rơi vào hôn mê sau tai nạn giao thông, đã vượt qua cơn nguy kịch và trở về nhà. Gia đình chị cũng nhận được 78.550.000 đồng bạn đọc gửi qua tài khoản Báo Sức khỏe và Đời sống.



