Nhịp cầu nhân ái Báo SK&ĐS giúp hồi sinh nhiều mảnh đời bất hạnh

Từ chuyên mục Vòng tay nhân ái, Báo Sức khỏe và Đời sống đã kết nối bạn đọc, các nhà hảo tâm, cùng chung tay sẻ chia, tiếp sức cho những mảnh đời kém may mắn vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Vào dịp giáp Tết Nguyên đán 2024, chị Nguyễn Thị Gấm (SN 1983, trú tại thôn Ngọc Hòa, xã Ninh Giang, TP Hải Phòng) cùng hai con là Nguyễn Ngọc Linh (SN 2008) và Nguyễn Thế Phú (SN 2014) gặp tai nạn giao thông trong đêm. Ba mẹ con phải giành giật sự sống khi kinh tế gia đình chưa biết xoay sở ra sao.

Cháu Nguyễn Ngọc Linh thời điểm gặp nạn. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Vụ tai nạn khiến 3 mẹ con chị Gấm lâm vào cảnh khốn khó. Ảnh: Đ.Tùy.

Thời điểm đó, cả gia đình chị Gấm đều rơi vào tuyệt vọng. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ấy, Nhịp cầu Nhân ái của Báo Sức khỏe và Đời sống đã dẫn lối cho những tấm lòng thiện nguyện thấu hiểu, đồng hành, sẻ chia giúp gia đình chị Gấm vượt qua khó khăn.

Một hoàn cảnh khác là cháu Vũ Hoàng Hải, SN 2015 ở thôn Đại Hà, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương cũ) bị điện giật khi tìm cách lấy chiếc diều mắc vào đường điện cao thế cạnh nhà. Tính mạng được cứu nhưng sau nhiều lần phẫu thuật, cậu bé phải cắt bỏ 2/3 cánh tay phải, tháo ngón chân út bên trái, bàn tay trái co rút... khiến ai cũng lo lắng cho tương lai học tập,vận động của cậu bé.

Sau khi câu chuyện bất hạnh của cậu bé Hải đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm của chính quyền địa phương, dư luận, bạn đọc. Từ đây, có nhiều cá nhân, tổ chức biết đến địa chỉ và gửi lời hỏi thăm cùng những món quà ấm tình người với số tiền gần 50 triệu đồng gửi tới tận tay gia đình cháu.

Cháu Vũ Hoàng Hải thời điểm xảy ra sự việc và điều trị tại viện. Ảnh: Gia đình cung cấp

2/3 cánh tay phải của cháu Hải phải cắt bỏ. Ảnh: Đ.Tùy.

Mãi không quên những ân tình của bạn đọc và Báo Sức khỏe và Đời sống

Trở lại gặp hai gia đình, bất ngờ cả gia đình chị Gấm và anh Hùng (bố cháu Hải) vẫn nhớ sự đồng hành, giúp đỡ của tờ báo ngành y - Báo Sức khỏe và Đời sống.

Họ còn nhớ, câu chuyện của mình được đăng tải tại chuyên mục Vòng tay nhân ái (chuyên trang Gia đình và Xã hội, Báo Sức khỏe và Đời sống) và chạm đến lòng trắc ẩn của đông đảo bạn đọc, tổ chức thiện nguyện gần xa.

Gia đình chị Gấm nhận được gần 200 triệu đồng, gia đình cháu Hải gần 50 triệu đồng. Nhiều cá nhân, tổ chức, trường học, bạn bè còn vận động quyên góp, đến tận bệnh viện, tận nhà thăm hỏi, trao tặng. Có hoàn cảnh được ủng hộ vài trăm triệu đồng, giúp những số phận vơi bớt khó khăn và hồi sinh.

Chị Gấm chia sẻ: "Lúc ba mẹ con đang giành giật sự sống, may mắn được quý Báo làm nhịp cầu nối, giúp gia đình có tiền chi trả viện phí, điều trị cho các con. Cũng nhờ nhịp cầu này, hai cháu đã trở lại cuộc sống bình thường, dù cháu Linh vẫn phải theo dõi do vết thương nặng liên quan đến mổ não".

Hai người con của chị Gấm thoát nạn sau vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Đ.Tùy.

Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống trao tặng tiền ủng hộ gia đình chị Gấm. Ảnh: Đ.Tùy

Cảm động trước sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa và các mạnh thường quân, ông Vũ Văn Hùng (bố cháu Hải) bày tỏ: "Nhờ những thông tin bài báo đăng tải mà hoàn cảnh của chúng tôi đã được nhiều người biết đến. Từ đó, gia đình nhận được sự hỗ trợ và sẻ chia về tinh thần và kinh phí để giúp con tôi có điều kiện chữa bệnh, hồi phục. Đến nay, cháu Hải đã đến trường, chăm chỉ học tập".

Giữa cuộc sống bộn bề lo toan, một hoàn cảnh éo le đôi khi cũng đủ chạm đến nơi sâu thẳm nhất của lòng người. Hơn cả sự sẻ chia, niềm tin và đồng hành của bạn đọc, các nhà hảo tâm đã góp phần giữ nhịp cầu nối yêu thương, nhân ái tới những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.