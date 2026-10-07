Báo Sức khỏe và Đời sống phụng sự bằng trái tim, đồng hành cùng những mảnh đời cần sẻ chia

Từ đầu năm 2026 đến nay, Báo Sức khỏe và Đời sống đã thực hiện nhiều hoạt động xã hội, thiện nguyện ở các địa phương; đồng thời duy trì việc kết nối, tiếp nhận và chuyển trao sự hỗ trợ của bạn đọc, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tới những người đang cần giúp đỡ thông qua chuyên mục "Vòng tay nhân ái" và "Nhịp cầu nhân ái".

Hàng tỷ đồng đã được gửi trao tới các hoàn cảnh chỉ từ đầu năm tới nay.

Chuyến xe nghĩa tình

"Tết ấm vùng cao" là một trong những chương trình thiện nguyện thường niên của Báo Sức khỏe và Đời sống. Ngay từ những ngày đầu năm 2026, Báo đã thực hiện chuyến xe "Tết ấm vùng cao" tới xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An.

Hơn 1.000 người dân được khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng như siêu âm, đo điện tim, xét nghiệm đường máu, chụp X-quang. Người dân được tiếp cận với các chuyên khoa thiết yếu như tim mạch, hô hấp, đái tháo đường, mắt, tai mũi họng, sản khoa...

Cùng với hoạt động chăm sóc sức khỏe, những phần quà Tết được trao tận tay người dân. Tổng giá trị chương trình khoảng 1,6 tỷ đồng, gồm tiền, quà và các hoạt động hỗ trợ.

Chương trình "Tết ấm vùng cao" tới xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An được Báo tổ chức ngày đầu năm 2026. Ảnh: Thành Long

Với những người ở vùng còn nhiều khó khăn như xã Yên Hòa (Nghệ An), một lần được khám bệnh, được bác sĩ giải thích về tình trạng sức khỏe có thể giúp người dân phát hiện sớm một vấn đề sức khỏe mà lâu nay chưa có điều kiện kiểm tra. Bên cạnh đó, mỗi phần quà được trao cũng phần nào hỗ trợ các gia đình khó khăn vơi đi nỗi lo trong những ngày đầu năm.

Đây cũng là lý do những chuyến đi thiện nguyện của Báo không chỉ hướng tới việc trao tặng vật chất, mà còn cố gắng mang theo sự quan tâm, những giá trị thiết thực nhất tới bà con.

Là cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, trong các chuyến đi, Báo thường đưa thuốc men, kiến thức chăm sóc sức khỏe và sự hỗ trợ của cộng đồng đến gần hơn với người dân. Vào tháng 5/2026, Báo tiếp tục phối hợp triển khai hoạt động khám sức khỏe định kỳ, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại các xã Phố Bảng, Sà Phìn, Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Những phần quà với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng cũng được trao tới người dân.

Mỗi bài báo trở thành một nhịp cầu nhân ái

Nếu những chuyến đi thiện nguyện đưa sự hỗ trợ đến tận địa phương, thì chuyên mục "Vòng tay nhân ái" của Báo lại là một nhịp cầu được nối dài mỗi ngày từ những bài viết. Kế thừa và phát huy kết quả của Báo Gia đình và Xã hội, chương trình Vòng tay nhân ái của Báo Sức khỏe và Đời sống đã phản ánh những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mỗi bài viết là một câu chuyện riêng, một hoàn cảnh cần sự giúp đỡ. Có gia đình gần như kiệt quệ sau thời gian dài điều trị bệnh. Có em nhỏ phải tạm gác việc học vì bệnh tật. Có những gia đình gặp biến cố không thể tiếp tục điều trị vì thiếu kinh phí, cuộc sống đảo lộn…

Mỗi bài báo được đăng tải trên chuyên mục Vòng tay nhân ái trở thành một nhịp cầu nhân ái cho những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh chụp màn hình

Chỉ riêng từ đầu năm 2026 đến nay, chương trình Vòng tay nhân ái đã làm cầu nối cho hơn 60 trường hợp khó khăn. Tổng số tiền bạn đọc, tổ chức và cá nhân ủng hộ các hoàn cảnh thông qua chương trình từ đầu năm đến nay hơn 1,3 tỷ đồng để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Không dừng ở việc kêu gọi hỗ trợ, các bài viết của "Vòng tay nhân ái" sau một thời gian kết nối sẽ tiếp tục thực hiện các bài viết kết chuyển, thông tin việc nguồn tiền được trao đến gia đình và cập nhật tình trạng của nhân vật. Nhiều trường hợp sau khi nhận được sự hỗ trợ đã có thêm điều kiện điều trị, ổn định cuộc sống hoặc vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Điều này cũng là cách mà Báo trân trọng sự tin tưởng mà bạn đọc đã gửi gắm. Trong hành trình thiện nguyện của Báo Sức khỏe và Đời sống, đằng sau mỗi phần quà là tấm lòng của các nhà hảo tâm, bạn đọc…

Chương trình đã kịp thời kết chuyển tiền bạn đọc hảo tâm đến với các gia đình khó khăn đã được Báo kết nối

Có những người gửi vài chục nghìn đồng. Có người gửi vài trăm nghìn đồng. Có những nhà hảo tâm hỗ trợ hàng triệu đồng. Có những tổ chức, nhóm thiện nguyện đồng hành với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Và cũng có những người chọn cách âm thầm trao đi, chỉ để lại dòng tên viết tắt. Mỗi người một cách cho đi, nhưng tất cả đều mong hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ có thể bước tiếp.

Báo Sức khỏe và Đời sống xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những tấm lòng cao cả ấy. Những nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhóm thiện nguyện và đông đảo bạn đọc đã tin tưởng, đồng hành và sẻ chia trong suốt thời gian qua.

Trong thời gian tới, Báo sẽ tiếp tục tìm kiếm, phản ánh những hoàn cảnh thực sự cần sự giúp đỡ; kết nối các nguồn lực xã hội và đưa sự hỗ trợ đến đúng nơi, đúng người. Và Báo mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc. Bởi chính sự đồng hành ấy sẽ giúp các hoạt động thiện nguyện của Báo được nối dài.

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