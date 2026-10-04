Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống chung tay với hai hoàn cảnh gặp nạn

Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh 16 tuổi, trú tại thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng, Hà Nội bị chấn thương vùng hàm mặt. Những tổn thương khiến việc ăn uống, sinh hoạt của nam sinh gặp nhiều khó khăn và cần được điều trị, theo dõi tích cực.

Khanh cũng được chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh em vốn khó khăn. Nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh. Tai nạn bất ngờ ập đến đã khiến gia đình rơi vào cảnh lao đao. Để có tiền cho Khanh nhập viện, gia đình đã chạy vạy khắp nơi, vay mượn được 13 triệu đồng chi trả những khoản phí ban đầu.

Hoàn cảnh của Khanh được đăng tải trong bài viết "MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị".

Sau khi bài viết được chia sẻ, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ gia đình. Nhờ đó, Khanh có thêm điều kiện chi trả viện phí, được phẫu thuật thuận lợi và sức khỏe sớm ổn định để trở về cuộc sống thường ngày.

Bên cạnh những khoản hỗ trợ trực tiếp, gia đình Khanh nhận 12.665.000 đồng do bạn đọc hảo tâm gửi qua tài khoản Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tiền đã được đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái cùng cán bộ bệnh viện kết chuyển đến gia đình.

Bà Nguyễn Thị Son – bà của Khanh nhận tiền bạn đọc hảo tâm gửi qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống

Đón nhận sự hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Son – bà của Khanh xúc động gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm, Báo Sức khỏe và Đời sống, các y, bác sĩ cùng cán bộ Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã đồng hành, giúp đỡ gia đình trong thời gian qua.

Chương trình Vòng tay nhân ái cũng đã kết chuyển số tiền 11.315.000 đồng do bạn đọc gửi qua tài khoản Báo Sức khỏe và Đời sống tới gia đình anh Nguyễn Trung Hiếu, 24 tuổi ở Phú Thái (Hải Phòng). Hoàn cảnh của anh được kết nối trong bài "MS 1090: Trên đường thăm hai con nhỏ, người cha trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ già bất lực trước chi phí điều trị".

Trên đường đi thăm hai con nhỏ, anh Hiếu gặp tai nạn giao thông và bị đa chấn thương. Anh có chỉ định phẫu thuật, trong khi gia đình vốn khó khăn. Khi tai nạn xảy ra, người mẹ già trở thành chỗ dựa chính cho anh trong lúc nguy cấp.

Gia đình bà Tin xin cảm ơn tới tất cả những tấm lòng hảo tâm đã hỗ trợ gia đình thời gian qua

Tuy nhiên, tình trạng của anh quá nặng. Sau một thời gian ngắn điều trị, anh Hiếu đã không qua khỏi. Sự ra đi của người con trai khiến bà Tin, mẹ anh Hiếu không khỏi đau buồn. Với người mẹ, sự hỗ trợ của bạn đọc đến trong những ngày gia đình tuyệt vọng nhất vẫn là một tình cảm đáng quý mà bà luôn ghi nhận.

Hai gia đình vượt qua những ngày khốn khó nhờ tình thương của bạn đọc GĐXH – Một người mẹ vừa mất chồng vì ung thư lại tất tả lo con trai cấp cứu vì xuất huyết não và người đàn ông bị dị tật bẩm sinh nhiều năm sống trong bệnh tật, thiếu thốn đã có được sự chung tay của cộng đồng để vượt qua những ngày khốn khó.



