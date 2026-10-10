Đó cũng là ý nghĩa được các cán bộ đang công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ khi nói về sự phối hợp với Báo trong công tác thiện nguyện.

Mang cơ hội sống cho người bệnh nghèo

Từng rơi vào hôn mê sau tai nạn giao thông, chị Đinh Thị Thanh, 42 tuổi, ở thôn Thụy Sơn 1, xã Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình phải điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Khi vào viện, chị bị đa chấn thương, tổn thương nội sọ, gãy xương đòn phải và nhiều xương sườn bên trái. Có thời điểm, chị rơi vào hôn mê, phải đặt nội khí quản và thở máy.

Ở bệnh viện, anh Lê Văn Điệp thấp thỏm chờ tin vợ bên ngoài phòng cấp cứu. Ở nhà, ba người con thơ ngóng mẹ trở về, còn người mẹ già hơn 90 tuổi cũng cần được chăm sóc. Để có tiền điều trị cho vợ, anh Điệp phải vay mượn khắp nơi rồi nghỉ việc vào viện chăm sóc vợ. Gia đình vốn đã khó khăn nay càng thêm chật vật khi nguồn thu nhập gần như không còn.

Với sự phối hợp của Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), hoàn cảnh gia đình chị Thanh được kết nối tới bạn đọc và những người có lòng hảo tâm qua chương trình "Vòng tay nhân ái" của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Gia đình chị Thanh nhận kết chuyển tiền bạn đọc hảo tâm gửi qua tài khoản Báo Sức khỏe và Đời sống

Sự sẻ chia đến từ nhiều phía. Bên cạnh những khoản hỗ trợ trực tiếp của các nhà hảo tâm trong thời gian điều trị, gia đình chị Thanh còn nhận được 78.550.000 đồng do bạn đọc gửi qua tài khoản Báo Sức khỏe và Đời sống.

Sau những ngày điều trị tích cực, chị Thanh đã qua cơn nguy kịch, được xuất viện và từng bước ổn định sinh hoạt. Với gia đình, niềm vui không chỉ là người vợ, người mẹ trở về nhà mà còn là sự giúp đỡ kịp thời của cộng đồng trong lúc gần như không còn biết xoay xở ra sao.

Nhớ lại quãng thời gian vợ nằm cấp cứu, anh Lê Văn Điệp xúc động chia sẻ: "Tôi đặc biệt trân trọng nghĩa cử nhân văn, tinh thần sẻ chia trách nhiệm cộng đồng của Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các nhà hảo tâm. Sự hỗ trợ kịp thời của các nhà hảo tâm đã giúp vợ tôi được hồi sinh. Vợ tôi đã khỏe lại. Nhớ lúc vợ còn nằm cấp cứu, hôn mê sâu, gia đình tôi đã rất lo lắng".

Chị Thanh khi cấp cứu sau tai nạn và hiện tại. Ảnh PV

Phía sau mỗi ca bệnh như vậy là cả gia đình phải gồng mình trước nỗi lo bệnh tật và gánh nặng kinh tế. Với 28 năm gắn bó với công việc chăm sóc người bệnh, ThS.CKI Nguyễn Thị Thu Hà - Điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức tích cực Tim mạch – Lồng ngực (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) đã chứng kiến không ít người bệnh nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhưng gia đình không đủ khả năng chi trả viện phí. Muốn giành sự sống cho người thân, họ sẵn sàng bán đi tài sản lớn nhất của mình.

Thế nhưng, ngay cả khi đã gom góp hết khả năng, số tiền họ có vẫn chưa đủ để trang trải chi phí chữa bệnh. Trong hoàn cảnh ấy, bên cạnh nỗ lực chuyên môn của đội ngũ y tế, sự chung tay của cộng đồng có thể giúp người bệnh có thêm điều kiện tiếp tục điều trị.

ThS.CKI Nguyễn Thị Thu Hà - Điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức tích cực Tim mạch – Lồng ngực (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức)

Một trường hợp khiến chị Thu Hà nhớ mãi là bệnh nhi cần thực hiện ca ghép với chi phí vượt xa khả năng của gia đình. Người mẹ nghẹn ngào chia sẻ: "Em có thể bán nhà đi để cứu con, nhưng đến hiện tại em chỉ có 300 triệu đồng thôi…". Trong khi đó, chi phí cho ca ghép lớn hơn rất nhiều.

Người mẹ đã bật khóc, chia sẻ nỗi tuyệt vọng với các thầy thuốc khi đứng trước ranh giới giữa việc có đủ điều kiện phẫu thuật hay không. Ê-kíp điều trị nỗ lực tìm cơ hội cứu chữa cho cháu bé, đồng thời phối hợp với Phòng Công tác xã hội và các nhà báo kết nối, vận động sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Những bài viết báo chí đã chạm tới trái tim của các nhà hảo tâm, giúp hoàn cảnh của cháu nhận được sự quan tâm và sẻ chia. Nhờ sự chung tay của cộng đồng, cùng sự hỗ trợ của bệnh viện và các nhà hảo tâm, cháu đã được cứu sống.

Với người mẹ, đó là cơ hội giữ lại con mình. Với những người trực tiếp điều trị, chăm sóc là niềm vui khi người bệnh có cơ hội tiếp tục cuộc sống. Còn với những người làm báo tham gia kết nối, câu chuyện cho thấy ý nghĩa của việc đưa thông tin về đúng hoàn cảnh đang cần giúp đỡ, để sự quan tâm của cộng đồng tới người bệnh kịp thời.

Trong hành trình cứu chữa người bệnh, không có gì thay thế được chuyên môn của người thầy thuốc. Nhưng với những gia đình kiệt quệ vì chi phí điều trị như gia đình chị Thanh hay người mẹ cần chi phí ghép tạng cho con, nguồn lực từ cộng đồng đã giúp người bệnh có thêm điều kiện tiếp tục điều trị. Đó cũng là ý nghĩa mà hoạt động thiện nguyện của Báo Sức khỏe và Đời sống hướng tới trong hành trình phát triển 65 năm qua.

Để sự sẻ chia đúng người, đúng thời điểm cứu sống người bệnh

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thu Hà nhiều lần nhấn mạnh đến việc hỗ trợ đúng thời điểm. Với người bệnh nặng, cơ hội điều trị có khi đến trong lúc gia đình chưa kịp chuẩn bị về tài chính. Nỗi lo viện phí vì thế càng khiến người thân thêm áp lực trong lúc phải đối diện với tình trạng sức khỏe của người bệnh.

Làm việc trong thời gian dài tại đơn vị hồi sức, chị Thu Hà hiểu cảm giác bất lực của những gia đình không đủ tiền chữa bệnh cho người thân. Chị cũng hiểu niềm vui của người thầy thuốc khi người bệnh có cơ hội được cứu chữa nhờ sự chung tay của các nhà hảo tâm.

Theo chị, giá trị của hoạt động thiện nguyện không chỉ nằm ở số tiền một gia đình nhận được. Đó còn là sự giải tỏa về tâm lý cho người nhà, là niềm tin được giữ lại trong lúc khó khăn nhất.

Trong hành trình ấy, chương trình "Vòng tay nhân ái" của Báo Sức khỏe và Đời sống là cầu nối kết nối những hoàn cảnh cần giúp đỡ tới bạn đọc, nhà hảo tâm, tổ chức và doanh nghiệp. Những thông tin được chuyển tải tới cộng đồng giúp khó khăn vốn chỉ được biết đến trong phạm vi gia đình và bệnh viện có cơ hội nhận được sự quan tâm rộng rãi hơn.

Nhưng để một lời kêu gọi nhận được sự tin tưởng, điều quan trọng không chỉ là câu chuyện có lay động lòng người hay không. Theo chị Thu Hà, việc phối hợp cần bắt đầu từ việc xác minh hoàn cảnh, làm rõ nhu cầu hỗ trợ, sau đó kết nối thông tin và vận động nguồn lực phù hợp.

Báo Sức khỏe và Đời sống rất yên tâm khi được bệnh viện cung cấp trường hợp người bệnh khó khăn bởi Phòng Công tác xã hội có quy trình khai thác hồ sơ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn chính xác, nhanh chóng và đúng đối tượng cần hỗ trợ.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khi tiếp nhận người bệnh nặng có hoàn cảnh khó khăn, các khoa, phòng liên quan phối hợp với Phòng Công tác xã hội để rà soát thông tin. Việc xác minh có thể được thực hiện cùng địa phương nơi người bệnh sinh sống nhằm làm rõ hoàn cảnh, bảo đảm thông tin cung cấp tới cộng đồng có cơ sở.

Sau khi thông tin được xác minh, bệnh viện phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các cơ quan báo chí để chuyển tải hoàn cảnh người bệnh tới bạn đọc. Tình trạng bệnh, nhu cầu điều trị và dự kiến chi phí là những thông tin quan trọng giúp việc vận động hỗ trợ đi đúng nhu cầu, tránh tình trạng kêu gọi chung chung hoặc thiếu căn cứ.

Bên cạnh đó, sự minh bạch của công tác thiện nguyện của Báo cũng là yếu tố quan trọng để có được niềm tin và duy trì sự gắn kết lâu dài giữa bệnh viện, người bệnh và các nhà hảo tâm. Quan trọng hơn, sự minh bạch thể hiện sự trân trọng đối với tấm lòng của những người đã chung tay giúp đỡ, đồng thời góp phần để những vòng tay nhân ái tiếp tục được nối dài.

Chia sẻ về ý nghĩa của việc hỗ trợ đúng thời điểm, chị Thu Hà ví sự giúp đỡ dành cho người bệnh như một chiếc "phao cứu sinh". Chị cho biết: "Có những trường hợp mà thời gian được tính bằng giờ, thậm chí từng phút đều vô cùng quý giá. Đó là những thời điểm vàng để cứu chữa người bệnh. Nếu cơ hội ấy không được nắm bắt kịp thời, người bệnh có thể mất đi cơ hội sống. Ngược lại, khi nhận được sự hỗ trợ đúng lúc, người bệnh có thêm điều kiện để tiếp tục điều trị; các thầy thuốc có cơ hội để được chữa bệnh cho người bệnh kịp thời, còn gia đình cũng vơi bớt gánh nặng tâm lý, có thêm niềm tin và hy vọng".

Không để người bệnh đơn độc sau cánh cửa bệnh viện

Chị Đỗ Thị Thu Hiền - cán bộ Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) chia sẻ rằng, khi người bệnh nhập viện, gia đình thường phải đối diện với nhiều nỗi lo cùng lúc: tình trạng sức khỏe, khả năng phẫu thuật, chi phí điều trị và quá trình hồi phục sau này để sớm trở lại cuộc sống. Với những gia đình khó khăn, mỗi khoản chi phát sinh đều có thể trở thành áp lực.

Bởi vậy, Phòng Công tác xã hội không chỉ hỗ trợ về tinh thần, thủ tục mà còn tìm cách kết nối nguồn lực xã hội cho những trường hợp cần giúp đỡ. Sự phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống qua chương trình "Vòng tay nhân ái" tạo thêm cơ hội để hoàn cảnh của người bệnh được biết đến, từ đó kết nối sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng để kịp thời hỗ trợ người bệnh.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trân trọng sự phối hợp, sẻ chia và kết nối của Báo trong hoạt động hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Qua chương trình, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã được kết nối, giúp người bệnh giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị, có thêm điểm tựa tinh thần và nghị lực vượt qua bệnh tật.

Chị Nguyễn Thu Hiền - cán bộ Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống kết chuyển ủng hộ của bạn đọc đến với hoàn cảnh điều trị tại bệnh viện

Theo chị Thu Hiền, sau khi được hỗ trợ, nhiều người bệnh vẫn còn một hành trình dài phía trước. Họ có thể cần tái khám, phục hồi sức khỏe và từng bước trở lại với cuộc sống thường ngày. Vì thế, chị mong muốn hoạt động kết nối thiện nguyện không chỉ tập trung vào thời điểm bệnh nhân gặp khó khăn nhất mà còn quan tâm hơn đến quá trình hồi phục sau điều trị.

Điều này đặt ra yêu cầu để hoạt động thiện nguyện thiết thực hơn. Không chỉ phản ánh hoàn cảnh đáng thương mà còn làm rõ nhu cầu cần hỗ trợ; không chỉ kết nối nguồn lực trong thời điểm cấp bách mà quan tâm tới khả năng hồi phục, cuộc sống người bệnh sau ra viện.

65 năm và hành trình nối dài những vòng tay nhân ái

Trải qua 65 năm hình thành và phát triển, Báo Sức khỏe và Đời sống thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời triển khai các hoạt động xã hội, thiện nguyện nhằm kết nối sự sẻ chia trong cộng đồng.

Hằng năm, nhiều câu chuyện về những gia đình khó khăn, những người bệnh nghèo được phóng viên ghi nhận, phản ánh và kết nối qua chương trình "Vòng tay nhân ái" của Báo. Mỗi hoàn cảnh được phản ánh là một cơ hội để những người đang cần giúp đỡ nhận được sự quan tâm.

Một bài báo không thể thay thế phác đồ điều trị, cũng không thể giải quyết mọi khó khăn của một gia đình. Nhưng khi thông tin được xác minh, câu chuyện được chuyển tải có trách nhiệm và sự sẻ chia được kết nối đúng lúc, bài báo có thể trở thành nhịp cầu đưa nguồn lực đến với người bệnh. Đó cũng là ý nghĩa mà chương trình "Vòng tay nhân ái" hướng tới trong suốt những năm qua.

Ông Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống cùng chính quyền xã Cổ Đạm, lãnh đạo Trường THCS Cương Gián trao tiền bạn đọc hỗ trợ cô Nguyễn Thị Hà Giang - nhân vật MS 1045. Ảnh: Nguyễn Sơn

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Đỗ Thị Thu Hiền gửi lời chúc mừng tới tập thể Báo, đồng thời bày tỏ mong muốn hai đơn vị tiếp tục vun đắp sự hợp tác để ngày càng có nhiều người bệnh khó khăn được hỗ trợ kịp thời, có thêm niềm tin và nghị lực vượt qua bệnh tật.

Còn với điều dưỡng Thu Hà, ký ức về bệnh nhi được cộng đồng chung tay hỗ trợ vẫn là một dấu mốc khó quên trong những năm tháng làm nghề. Đó là niềm vui của người thầy thuốc khi thấy người bệnh có cơ hội được cứu sống, đồng thời là minh chứng cho ý nghĩa của sự phối hợp giữa bệnh viện, báo chí và những tấm lòng nhân ái.

Gửi lời chúng nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Thu Hà gửi gắm: "Chúc Báo Sức khỏe và Đời sống ngày càng phát triển, tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, mang đến cho bạn đọc những thông tin y tế chính xác, thiết thực. Báo cũng tiếp tục lan tỏa tinh thần sống khỏe, kết nối yêu thương và phát huy hiệu quả hoạt động thiện nguyện để sự sẻ chia tiếp tục tới hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước".

Ths.CKI Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ về sự hỗ trợ kịp thời với người bệnh và gửi lời chúc mừng nhân dịp 65 năm ngày thành lập Báo Sức khỏe và Đời sống