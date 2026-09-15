Hơn 78 triệu đồng đến với người mẹ 3 con bị tai nạn giao thông

MS 1114: Nam thanh niên nguy kịch vì tai nạn, mẹ viêm loét giác mạc, bố phải nghỉ việc chăm con cần giúp đỡ GĐXH – Vừa mới đi làm được khoảng 4 tháng, khoản tiền công chưa kịp dành dụm được bao nhiêu thì tai nạn đã ập xuống với nam thanh niên 19 tuổi Vũ Duy Khánh. Mẹ Khánh bị suy giảm thị lực vì viêm loét giác mạc. Bố Khánh là lao động chính đành nghỉ việc để ngày ngày ở viện chăm em. Gia đình Khánh đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Chị Đinh Thị Thanh, 42 tuổi, ở thôn Thụy Sơn 1, xã Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình là nhân vật trong bài viết "MS 1103: Người mẹ rơi vào hôn mê sau tai nạn giao thông, 3 con thơ nheo nhóc ngóng mẹ về".

Sau tai nạn giao thông, chị Thanh được đưa vào cấp cứu và điều trị tại Khoa Nội hồi sức thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương. Chị bị tổn thương nội sọ, gãy xương đòn phải cùng nhiều xương sườn bên trái. Có thời điểm, người mẹ 42 tuổi phải nằm hôn mê, đặt nội khí quản và thở máy.

Những ngày chị nằm viện cũng là quãng thời gian đầy lo lắng với gia đình. Ở nhà, 3 người con thơ ngóng mẹ trở về, trong khi anh Lê Văn Điệp – chồng chị vừa túc trực chăm sóc vợ, vừa lo cho các con và người mẹ già đã ngoài 90 tuổi.

Gia đình vốn khó khăn, nay chị Thanh gặp nạn càng khiến cuộc sống thêm chật vật. Để có chi phí điều trị cho vợ, anh Điệp phải vay mượn khắp nơi. Anh cũng phải nghỉ việc để vào viện chăm sóc vợ, đồng nghĩa gia đình gần như không còn nguồn thu nhập.

Trong những ngày điều trị tại bệnh viện, chị Thanh may mắn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm thông qua sự kết nối của Chương trình Vòng tay nhân ái và Phòng Công tác xã hội của bệnh viện. Sự sẻ chia ấy đã giúp gia đình có thêm nguồn lực để trang trải chi phí điều trị trong lúc khó khăn nhất.

Phóng viên Phương Thuận – đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái, Báo Sức khỏe và Đời sống (thứ 2 bên phải) cùng cán bộ y tế của Khoa trao tiền đến gia đình anh Điệp

Bên cạnh những khoản hỗ trợ trực tiếp cho gia đình, bạn đọc hảo tâm còn gửi qua tài khoản Báo Sức khỏe và Đời sống số tiền 78.550.000 đồng để giúp đỡ gia đình chị Thanh, anh Điệp. Khoản tiền này được phóng viên Phương Thuận – đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái, Báo Sức khỏe và Đời sống, cùng cán bộ y tế của Khoa trao đến gia đình anh Điệp.

Đón nhận sự hỗ trợ của bạn đọc, anh Điệp xúc động và gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm, Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các y, bác sĩ đã đồng hành, giúp đỡ gia đình trong lúc hoạn nạn.

Điều khiến anh vui mừng hơn cả là sau thời gian điều trị, chị Thanh đã được xuất viện. Sức khỏe của chị hiện tốt hơn nhiều so với thời điểm mới nhập viện. Trở về nhà sau những ngày dài nằm viện, chị Thanh đang từng bước ổn định sinh hoạt. Người mẹ 3 con cũng đã có thể cùng chồng chăm lo cho các con.

Những khoản tiền bạn đọc gửi tặng tiếp tục là nguồn động viên để chị Thanh có thêm điều kiện hồi phục và cùng chồng vun vén cuộc sống, chăm sóc các con.