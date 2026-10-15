Mê mẩn vẻ đẹp của NSND Thu Hà ở tuổi 57

Thứ năm, 19:00 15/10/2026 | Đẹp
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GĐXH - NSND Thu Hà vẫn giữ được vẻ đẹp cuốn hút ở tuổi 57. Với gu thời trang thanh lịch, chị được coi là biểu tượng của sắc đẹp.

Vẻ đẹp trẻ trung của NSND Thu Hà ở tuổi 57: Nét sang trọng và tinh tế - Ảnh 1.

Mới đây, NSND Thu Hà gây chú ý khi diện áo dài truyền thống xuất hiện tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 diễn ra ở Rạp Công Nhân.

Vẻ đẹp trẻ trung của NSND Thu Hà ở tuổi 57: Nét sang trọng và tinh tế - Ảnh 2.

NSND Thu Hà đã bước sang tuổi 57 nhưng nhan sắc của nữ nghệ sĩ vẫn được nhận xét trẻ đẹp với thời gian.

Vẻ đẹp trẻ trung của NSND Thu Hà ở tuổi 57: Nét sang trọng và tinh tế - Ảnh 3.

Ở tuổi U60 chị vẫn đẹp nhẹ nhàng, sang trọng.

Vẻ đẹp trẻ trung của NSND Thu Hà ở tuổi 57: Nét sang trọng và tinh tế - Ảnh 4.

Thập niên 90, nhắc đến những mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Việt một thời, NSND Thu Hà là cái tên khó bỏ qua. Từ khi còn trẻ, nữ nghệ sĩ đã gây ấn tượng bởi gương mặt thanh tú, đôi mắt đẹp và vẻ dịu dàng, đài các. 

Vẻ đẹp trẻ trung của NSND Thu Hà ở tuổi 57: Nét sang trọng và tinh tế - Ảnh 5.

Ở những lần xuất hiện gần đây, NSND Thu Hà thường chọn trang phục thanh lịch, trang điểm vừa phải. Chị không quá cầu kỳ trong việc xây dựng hình ảnh.

Vẻ đẹp trẻ trung của NSND Thu Hà ở tuổi 57: Nét sang trọng và tinh tế - Ảnh 6.

Ở tuổi sắp hưu, NSND Thu Hà "Lá ngọc cành vàng" dãn bớt công việc và dành thời gian cho bản thân. Người đẹp quê gốc Tuyên Quang duy trì những chuyến du lịch ngắn ngày để nạp năng lượng tích cực, tươi vui cho mình.

Vẻ đẹp trẻ trung của NSND Thu Hà ở tuổi 57: Nét sang trọng và tinh tế - Ảnh 7.

Ở tuổi U60, NSND Thu Hà được nhận xét chị trẻ hơn tuổi thật. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ không quá đặt nặng chuyện níu giữ thanh xuân. 

Vẻ đẹp trẻ trung của NSND Thu Hà ở tuổi 57: Nét sang trọng và tinh tế - Ảnh 8.

Với NSND Thu Hà, tuổi tác là điều tự nhiên. Chị không cố biến mình thành một người trẻ mà lựa chọn giữ sự khỏe khoắn, tinh thần thoải mái và vẻ ngoài phù hợp với lứa tuổi.

 

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