Diện cardigan như 'dâu hào môn' Hương Liên để hợp mùa thu Hà Nội

1 ngày trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ tăng vọt, không ít trường hợp khách hàng tìm đến các cơ sở y tế với những mong muốn vượt quá giới hạn an toàn hoặc thực tế cơ thể. Đứng trước kỳ vọng lớn từ người bệnh, các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đôi khi buộc phải từ chối hoặc trì hoãn mong muốn của khách hàng để đặt sự an toàn sức khỏe lên trên hết.