Diện cardigan như 'dâu hào môn' Hương Liên để hợp mùa thu Hà Nội
GĐXH - Học cách phối đồ như Hương Liên với cardigan cho mùa thu Hà Nội. Các công thức phối hợp với chân váy, jeans và sơ mi sẽ giúp phái đẹp tỏa sáng.
Tham khảo công thức cardigan hoàn hảo để mặc đẹp trong mùa thu Hà Nội:
Dàn sao gợi cảm dự Lễ trao giải Emmy 2026, ai đẹp nhất?Đẹp -
GĐXH - Sự kiện thảm xanh Lễ trao Emmy lần thứ 78 có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, nhan sắc và xu hướng thời trang của các nghệ sĩ thu hút sự quan tâm của công chúng.
Nhan sắc ngọt ngào, học vấn nổi bật của Á khôi Hà Nội 2026Đẹp -
Á khôi 2 Hoa khôi Hà Nội 2026 Ôn Thị Thu Hiền sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, phong cách thời trang nữ tính cùng nền tảng học vấn ấn tượng.
Không tin nổi sắc vóc Hoàng Thuỳ Linh ở tuổi 38Đẹp -
GĐXH - Vẻ đẹp Hoàng Thuỳ Linh ở tuổi 38 gây ấn tượng mạnh mẽ tại sự kiện âm nhạc. Nữ ca sĩ tỏa sáng với trang phục và phong cách trẻ trung, thu hút mọi ánh nhìn.
Jennie, Lisa, Olivia Rodrigo gợi ý kiểu tóc tự nhiên mà trông vẫn sang chảnhThời trang -
Không cần tạo kiểu cầu kỳ hay xịt keo cố định, các nữ thần Gen Z đang chuộng style tóc "sinh ra sao để vậy" nhưng thiên hướng nghệ thuật hơn. Nhìn vào Jennie, Lisa hay Olivia Rodrigo, bạn sẽ thấy ngay chân lý: Tối giản chính là đỉnh cao của sự sang chảnh.
Nhan sắc nữ diễn viên quê Lạng Sơn đang gây chú ý trong phim 'Đội bóng nữ làng Xuân'Đẹp -
GĐXH - Nữ diễn viên Trương Thảo My gây chú ý với vai Minh trong "Đội bóng nữ làng Xuân" đời thực sở hữu nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ.
Vì sao bác sĩ phải nói 'không' với nhu cầu làm đẹp của khách hàng?Đẹp -
GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ tăng vọt, không ít trường hợp khách hàng tìm đến các cơ sở y tế với những mong muốn vượt quá giới hạn an toàn hoặc thực tế cơ thể. Đứng trước kỳ vọng lớn từ người bệnh, các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đôi khi buộc phải từ chối hoặc trì hoãn mong muốn của khách hàng để đặt sự an toàn sức khỏe lên trên hết.
Mê mẩn vẻ đẹp của Tăng Thanh Hà ở tuổi 40Đẹp -
GĐXH - Tăng Thanh Hà thu hút sự chú ý với vẻ đẹp thanh lịch và phong cách tối giản tại sự kiện triển lãm mới đây. Ở tuổi 40, cô vẫn giữ được sức hút kỳ diệu và thần thái riêng biệt.
Da lão hóa nên dùng collagen hay retinol?Đẹp -
Collagen và retinol đều được sử dụng trong chăm sóc da lão hóa nhưng có cơ chế khác nhau. Hiểu đúng công dụng giúp lựa chọn phù hợp với nhu cầu và tình trạng da.
Jisoo (BLACKPINK) công khai ảnh trước và sau khi trang điểmĐẹp -
Dù mức độ trang điểm tạo ra sự khác biệt rõ rệt về thần thái, nhan sắc đặc trưng của Jisoo gần như không thay đổi.
Nữ diễn viên VTV Minh Cúc làm mẹ đơn thân cá tính ở tuổi 40Đẹp -
GĐXH - Minh Cúc - nữ diễn viên VTV, diện bikini tự tin khoe cá tính ở tuổi 40. Là mẹ đơn thân, cô luôn lạc quan và truyền cảm hứng cho nhiều người.