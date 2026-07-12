Nguyễn Thùy Linh sau 13 năm Giọng hát Việt: 'Tôi không chọn jazz để chứng tỏ mình hát giỏi'

Sau hơn 10 năm bền bỉ theo đuổi jazz, Nguyễn Thùy Linh (Linhbof) chính thức phát hành album đầu tay "Phố và Jazz". Dự án do Hanoi Blues Note thực hiện, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ từng được biết đến là thí sinh hiếm hoi theo đuổi jazz tại Giọng hát Việt 2013.

"Phố và Jazz" gồm 5 ca khúc quen thuộc của các nhạc sĩ Trần Tiến, Việt Anh và Bảo Chấn, được làm mới bằng ngôn ngữ jazz đương đại. Thay vì thay đổi hoàn toàn tinh thần của các sáng tác gốc, ê-kíp lựa chọn cách tiếp cận tiết chế, giữ nguyên cảm xúc vốn có, đồng thời mở ra một không gian âm nhạc tối giản, giàu tính đối thoại và ngẫu hứng – đặc trưng của jazz.

Năm ca khúc trong album gồm: "Mặt trời bé con", "Phố nghèo" (Trần Tiến), "Không còn mùa thu", "Những mùa hoa bỏ lại" (Việt Anh) và "Bên em là biển rộng" (Bảo Chấn).

Chia sẻ về dự án, Nguyễn Thùy Linh cho biết mong muốn lớn nhất của cô là đưa jazz đến gần hơn với khán giả Việt thông qua những ca khúc quen thuộc. "Tôi muốn thực hiện một dự án jazz bằng tiếng Việt, cho người Việt, đơn giản vì chúng ta là người Việt Nam", giọng ca sinh năm 1991 chia sẻ.

Nguyễn Thùy Linh thể hiện 5 ca khúc trong album “Phố và Jazz”.

"Tôi muốn làm nhạc jazz bằng tiếng Việt, cho người Việt", Nguyễn Thùy Linh chia sẻ.

Nữ ca sĩ cho biết, với cô, jazz không phải là nơi để phô diễn kỹ thuật mà là cách trò chuyện chân thành bằng âm nhạc. "Với Phố và Jazz, tôi muốn mang tới một không gian của jazz thật gần gũi và chân thành, giống như cách tôi chập chững biết yêu nhạc từ những bài hát tôi nghe trên chiếc đài radio cũ kỹ ngày xưa của bố. Tôi không chọn jazz để chứng tỏ bản thân hát tốt, giỏi kỹ thuật. Đối với tôi, jazz đơn giản là một cuộc trò chuyện bằng sự thành thật. Khi mình chơi nhạc và chạm được vào trái tim của chính mình, thì khi đó âm nhạc của mình chạm tới trái tim của khán giả", cô nói.

Đồng hành cùng Nguyễn Thùy Linh trong dự án là nghệ sĩ guitar Hoàng Tùng đảm nhận vai trò phối khí và biểu diễn, cùng nghệ sĩ jazz Quỳnh Phạm tham gia sản xuất và đồng hành xuyên suốt quá trình thực hiện album.

Đặc biệt, ca khúc "Bên em là biển rộng" có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ jazz quốc tế như nghệ sĩ piano Salvatore Spano (Ý), nghệ sĩ contrabass Duylinh Nguyen (Pháp) và nghệ sĩ saxophone David Valdez (Mỹ), tạo nên điểm nhấn mang màu sắc giao thoa giữa jazz Việt và thế giới.

Nguyễn Thùy Linh và các nghệ sĩ Hoàng Tùng (guitar), Duy Phúc (Piano), David Valdez (Saxophone), Thế Vinh (Double bass) và Đức Anh (Trống)

Chia sẻ về quá trình thu âm, Nguyễn Thùy Linh cho biết album được thực hiện theo đúng tinh thần ngẫu hứng của jazz. Nhiều bản phối dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn được thay đổi ngay trong phòng thu khi cả ê-kíp cảm thấy âm nhạc đang dẫn dắt theo một hướng mới.

"Có những buổi thu âm mà cả ban nhạc gần như cùng hít thở trong một nhịp cảm xúc. Có những bản phối đã được chuẩn bị rất kỹ, nhưng khi vào phòng thu, chúng tôi lại quyết định thay đổi hoàn toàn vì cảm thấy âm nhạc đang dẫn mình đến một hướng khác. Tôi nhớ có những khoảnh khắc cả ê-kíp ngồi lặng đi sau một lần thu hoàn chỉnh. Không ai nói gì trong vài giây. Đó là lúc mọi người đều cảm nhận được rằng cảm xúc vừa rồi là thật và không cần phải làm lại nữa."

Song song với việc phát hành "Phố và Jazz", Hanoi Blues Note cũng chính thức khởi động dự án số hóa "Jazz Phố" – chuỗi chương trình âm nhạc giới thiệu các tài năng jazz trẻ của Việt Nam. Số đầu tiên dự kiến ra mắt vào tháng 8 tới với sự góp mặt của chính Nguyễn Thùy Linh.

Ít ai biết, Nguyễn Thùy Linh từng gây chú ý ở Giọng hát Việt 2013 đã âm thầm theo đuổi jazz suốt hơn 10 năm qua.

Sinh năm 1991 tại Hà Nội, Nguyễn Thùy Linh từng là thành viên ban nhạc rock nữ "Gỗ Lim" trước khi chuyển hướng theo đuổi jazz. Năm 2013, cô tham gia Giọng hát Việt và trở thành thí sinh hiếm hoi lựa chọn dòng nhạc jazz xuyên suốt cuộc thi. Kể từ đó, nữ ca sĩ kiên trì theo đuổi con đường âm nhạc giàu tính hàn lâm nhưng cũng nhiều thử thách này.

Trong hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Nguyễn Thùy Linh ghi dấu ấn khi trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên thực hiện dự án chuyển thể các ca khúc của The Beatles sang jazz. Cô cũng thực hiện chuỗi dự án Jazzis phối hợp cùng nhóm "8 The Theatre" (Nhóm đứng sau nhiều chuỗi sự kiện âm nhạc gây tiếng vang lớn như Jazzis); đồng thời tham gia tổ chức nhiều concert jazz trải dài từ Bắc vào Nam nhằm đưa dòng nhạc này đến gần hơn với công chúng.

Năm 2023, nữ ca sĩ biểu diễn tại chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Jazz, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nghệ sĩ jazz kỳ cựu.

Với "Phố và Jazz", Nguyễn Thùy Linh không chỉ giới thiệu mini album đầu tay sau nhiều năm hoạt động mà còn thể hiện mong muốn đưa jazz Việt bước gần hơn tới khán giả đại chúng thông qua những giai điệu quen thuộc, được kể lại bằng một ngôn ngữ âm nhạc mới nhưng vẫn giữ trọn sự chân thành.