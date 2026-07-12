Con trai Khánh Thi, Phan Hiển mang đến tin vui gì mà khiến các fan hâm mộ rầm rộ chúc mừng?

Chủ nhật, 15:00 12/07/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Kubi - con trai Khánh Thi, mới đây đã đạt thành tích thi đấu ấn tượng khi giành 8 HCV ở lứa tuổi thiếu nhi tại giải quốc tế WDSF - Giải Vô địch Khiêu vũ Thể thao Việt Nam.

Tin vui của con trai Khánh Thi - Ảnh 1.Khánh Thi khoe niềm vui trong nghề cùng chồng Phan Hiển

GĐXH - Khánh Thi mới đây đã hạnh phúc viết về những thành tích mà cô đạt được ở vai trò HLV đội tuyển. Niềm vui ấy, cô chia sẻ cùng chồng Phan Hiển.

Tin vui của con trai Khánh Thi - Ảnh 1.

Khánh Thi hạnh phúc chia sẻ niềm vui của con trai và gia đình. Kubi, con trai của nữ kiện tướng dancesport, đã giành 8 HCV tại Giải Vô địch Khiêu vũ Thể thao Việt Nam. Mới 11 tuổi, Kubi đã chinh chiến ở nhiều giải đấu dancesport trong và ngoài nước. Cậu bé được xem là niềm tự hào của gia đình cũng như của làng khiêu vũ thể thao Việt Nam.

Tin vui của con trai Khánh Thi - Ảnh 2.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống dancesport, Kubi (tên thật là Nguyễn Minh Cường) từ lâu đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả yêu mến gia đình kiện tướng dancesport Khánh Thi và Phan Hiển.

Tin vui của con trai Khánh Thi - Ảnh 3.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài sáng sủa, đáng yêu, cậu bé còn gây ấn tượng bởi tài năng nổi bật ở bộ môn khiêu vũ thể thao ngay từ khi còn rất nhỏ.

Tin vui của con trai Khánh Thi - Ảnh 4.

Kubi sinh năm 2015, là con trai đầu lòng của Khánh Thi và Phan Hiển. Được tiếp xúc với dancesport từ khi mới 2-3 tuổi, cậu bé sớm bộc lộ niềm đam mê và năng khiếu đặc biệt với bộ môn này. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của bố mẹ, Kubi liên tục tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế, gặt hái nhiều thành tích đáng nể.

Tin vui của con trai Khánh Thi - Ảnh 5.

Năm 2023, Kubi cùng bạn nhảy Linh San đã xuất sắc giành huy chương vàng tại giải Syllabus World Championship tổ chức ở Italy. Thành tích này giúp cậu bé trở thành một trong những vận động viên dancesport nhỏ tuổi nhất của Việt Nam đạt được danh hiệu quốc tế.

Tin vui của con trai Khánh Thi - Ảnh 6.

Không dừng lại ở đó, năm 2024, Kubi tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới ở lứa tuổi thiếu nhi tại giải Syllabus World Championship. Thành tích ấn tượng này khiến nhiều người ngưỡng mộ và gọi cậu bé là "thần đồng dancesport" của Việt Nam.

Tin vui của con trai Khánh Thi - Ảnh 7.

Bên cạnh tài năng khiêu vũ, Kubi còn được yêu mến bởi tính cách hồn nhiên, lễ phép và tình cảm. Trên mạng xã hội, Khánh Thi và Phan Hiển thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của con trai, từ việc học tập, tập luyện đến những chuyến du lịch cùng gia đình. Hình ảnh cậu bé ngày càng cao lớn, chững chạc khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Tin vui của con trai Khánh Thi - Ảnh 8.

Dù còn nhỏ tuổi, Kubi đã sở hữu bảng thành tích đáng mơ ước cùng nền tảng vững chắc từ gia đình nổi tiếng trong làng dancesport. Với niềm đam mê và sự đầu tư bài bản, cậu bé được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng và nối bước thành công của bố mẹ trong tương lai.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam.

Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.

Tin vui của con trai Khánh Thi - Ảnh 10.Sinh nhật Phan Hiển, Khánh Thi nhắn gửi: 'Cảm ơn anh đã cùng em nuôi dạy các con bằng tất cả tình yêu thương'

GĐXH - Khánh Thi đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới chồng là Nguyễn Đoàn Phan Hiển. Cô bày tỏ lòng biết ơn vì anh luôn là chỗ dựa vững chắc, luôn che chở và đồng hành cùng cô trên mọi chặng đường.

 

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